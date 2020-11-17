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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:47
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в среду 9 декабря к 15.40 GMT+3 повышалась на 0,2% до 48,94 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает попытки выйти на психологически значимый уровень 50 долларов за баррель и поднимался сегодня до 49,53 доллара за баррель сорта Brent.
Поддержка приходит от надежд на скорое снятие карантинных ограничений на передвижения из-за коронавируса, которые снижают сейчас спрос на углеводороды во всем мире. Этому помогают сообщения о том, что Великобритания начала массовую вакцинацию с использованием вакцины совместной разработки Pfizer и BioNTech. Американский регулятор подтвердил эффективность этой вакцины.
В то же время, Американский институт нефти (API) зафиксировал рост на прошлой неделе запасов нефти в стране на 1,14 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США по запасам топлива выйдут позже, и эксперты ожидают, что они зафиксируют снижение показателя на 1,42 миллиона баррелей.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в сутки с 21 марта 2021 года. Он заявил, что Исламской республике необходимо стать крупной экспортной силой на мировом уровне, отметив, что, если бы Тегеран ранее мог экспортировать 10 миллионов баррелей нефти, страну невозможно было бы подвергнуть санкциям.
Спрос на нефть в мире в ноябре составил 95,6 миллиона баррелей в сутки против 95,3 миллиона баррелей в сутки в октябре, оценило минэнерго США. Годовое снижение показателя составило 6,3 миллиона баррелей, к среднему значению третьего квартала он вырос на 2,1 миллиона.
Прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году составляет 92,4 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго США. Это на 8,8 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. В 2021 году ожидается возврат к росту показателя - на 5,8 миллиона баррелей в сутки.
Оценка средней добычи нефти в США в текущем году повышена на 5 тысяч баррелей до 11,34 миллиона в сутки, на 2021 год она сохранена на уровне 11,1 миллиона, оценило минэнерго США. Добыча нефти в стране в прошлом году составляла 12,25 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США повысило среднюю цену барреля Brent на текущий год до 41,43 доллара с прежних 40,61 доллара. На следующий год цена повышена до 48,53 доллара с прежних 46,59 доллара за баррель.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:21
Основные криптовалюты в четверг смогли удержать свои позиции при преимущественно позитивных новостях, биткоин оттолкнулся наверх от отметки 18000 долларов.
В частности, рынок поддержало известие о том, что компания Bitwise Asset Management открыла доступ к индексному криптофонду на внебиржевом рынке США. Теперь акции доступны через брокерские счета.
Кроме того, MyEtherWallet, один из самых популярных программных кошельков Ethereum, присоединяется к другим криптовалютным компаниям, предоставляя пользователям доступ к размещению ставок Ethereum 2.0.
Благодаря партнерству со службой хостинга узлов Staked, MyEtherWallet теперь предлагает пользователям браузера и мобильного кошелька возможность вносить токены ETH в депозитный контракт Ethereum 2.0 Beacon Chain, смарт-контракт, который закладывает основы для обновленной инфраструктуры блокчейна Ethereum.
А британская многонациональная банковская и финансовая компания Standard Chartered объявила о партнерстве, направленном на хранение биткоинов и криптовалют в 2021 году.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 0,6% - до 18421 доллара с капитализацией 341,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 2,9% - до 569,2 доллара при капитализации 64,6 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 2,6% - до 0,5742 доллара, его капитализация увеличилась до 26 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,2% - до 76,9 доллара с капитализацией 5,1 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 547.3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти наверх, хотя вряд ли темпы подъема снова будут взрывными. Биткоин имеет шансы подняться до отметки 18500 долларов, Ethereum - укрепиться до 580 долларов, XRP - до 0.6 доллара, а Litecoin - до 78 долларов.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:28
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже символически ослабел к доллару, уступив ему 0,04 тенге и опустившись до отметки 419,96 тенге.
Такая динамика наблюдается на фоне внутреннего негатива - ВВП Казахстана за январь-ноябрь 2020 года снизился на 2,8%. Годовая инфляция при этом составила 7,3%.
Министерство национальной экономики Казахстана в начале марта прогнозировало рост ВВП на текущий год на уровне 4,1%, однако в начале апреля, после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках, прогноз был пересмотрен до снижения на 0,9%. В свою очередь Национальный банк в сентябре скорректировал прогноз снижения ВВП в текущем году до 2-2,3% с прежних 1,8%. В январе-октябре ВВП страны упал на 2,9%. Согласно уточненному прогнозу социально-экономического развития Казахстана на 2020 год ВВП страны в текущем году снизится на 2,1%.
Вероятно, реагируя на негативные внутренние сигналы, курс тенге в ближайшей перспективе еще несколько уступит доллару. Можно ждать диапазона 420-422 тенге за доллар.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:39
Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся неоднозначно из-за множества противоречивых сигналов, влияющих на настроения инвесторов.
Американские индексы накануне упали в пределах 2% из-за неопределенности с пакетом поддержки экономики, который обсуждают в конгрессе. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин предложил 916 млрд долларов в качестве стимулирующих мер в период пандемии коронавируса. Эта сумма оказалась выше ранее предлагаемой.
На настроения инвесторов повлияла и новость об антимонопольном иске 48 штатов США против соцсети Facebook. Штаты обвиняют соцсеть в подавлении конкуренции путем покупки потенциальных конкурентов.
Азиатские биржи в четверг не показывают единой динамики в то время, как инвесторы продолжают следить за процессом принятия пакета поддержки экономики США, переговорами по Brexit между Великобританией и Евросоюзом и ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что ЕС и Великобритания придут к решению по Brexit к концу текущей недели. Переговоры ведутся уже несколько месяцев, переходный период после Brexit истекает 31 декабря.
Европейские фондовые индексы смотрятся относительно неплохо в то время, как инвесторы надеются на начало массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе.
Великобритания уже начала вакцинацию с использованием продукта совместной разработки Pfizer и BioNTech. Кроме того, американский регулятор подтвердил эффективность этой вакцины.
Вместе с этим число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти. Ранее министр здравоохранения Германии поддержал дальнейшее ужесточение ограничительных мер, направленных на подавление распространения коронавируса в стране. А власти Кипра ужесточают ограничения сроком до конца года.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 14:40
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг 10 декабря к 15.27 GMT+3 росла на 1,45% до 49,57 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» растет 3-й день подряд в попытках все же выйти на психологически значимый уровень 50 долларов за баррель и поднимался сегодня до 49,77 доллара за баррель сорта Brent.
Поддержка приходит от новостей о начале активной вакцинации в мире, дающей надежду на снятие ковидных ограничений и рост спроса на углеводороды. В среду минздрав Канады одобрил применение препарата от COVID-19 от Pfizer-BioNTech. Ранее регулятор США подтвердил эффективность вакцины, разработанной этими компаниями. Также на текущей неделе началась массовая вакцинация в Великобритании.
Поддержка нефтяным котировкам приходит и от новостей из Ирака, где на двух нефтяных скважинах в юго-западной части провинции Киркук произошли взрывы. Впрочем, эти скважины небольшие и перебои в добыче не станут критическими.
Между тем, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю увеличились на рекордные с апреля 15,2 миллиона баррелей (3,1%) до 503,2 миллиона баррелей при прогнозах снижения на 1,4 миллиона, оценило минэнерго страны.
Запасы бензина в США поднялись за прошлую неделю на 4,2 миллиона баррелей (1,8%) до 237,9 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост показателя на 2,3 миллиона. Запасы дистиллятов при этом увеличились на 5,2 миллиона баррелей (3,6%) до 151,1 миллиона баррелей при ожиданиях роста на 1,4 миллиона. Загруженность нефтепереработки в США за неделю поднялась до 79,9% против 78,2% неделей ранее.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге сократились за прошлую неделю на 1,4 миллиона баррелей до 58,2 миллиона. Американский стратегический резерв нефти уменьшился за неделю на 100 тысяч баррелей до 638,1 миллиона баррелей, оценило минэнерго.
Добыча нефти в США за прошлую неделю не изменилась и составила 11,1 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. Средний за последние четыре недели показатель составил при этом 11,025 миллиона баррелей в сутки.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:44
Основные криптовалюты в пятницу теряют в цене, а биткоин ушел ниже психологической отметки 18000 долларов, хотя ранее он пробил уровень 19000 долларов, вернувшись к максимумам конца 2017 года. Остальные цифровые валюты также смотрелись очень неплохо, после чего последовал виток коррекционного снижения.
Негативная динамика рынка наблюдается, несмотря на преимущественно благоприятный новостной фон. Так, стало известно, что крупнейший банк Сингапура DBS Digital Exchange объявил о запуске криптовалютной биржи. Участвовать в торгах на ней смогут только институциональные и аккредитованные инвесторы. Сделки на бирже будут осуществляться в таких криптовалютах как биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и в токенах Ripple. Кроме того, для игроков будут доступны четыре национальные валюты — сингапурский доллар, доллар США, гонконгский доллар и японская иена.
А финансовый стратег инвестгиганта Morgan Stanley назвал биткоин главной угрозой доллару. По его словам, биткоин сейчас уверенно вытесняет доллар, и американская национальная валюта стремительно теряет статус резервной.
Несмотря на эти позитивные новости, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 2,4% - до 17948 долларов с капитализацией 333,7 млрд долларов. Ethereum ослабел на 4% - до 545,4 доллара при капитализации 62,3 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,8% - до 0,5548 доллара, его капитализация составила 25,4 млрд долларов. Litecoin подешевел на 6,1% - до 71,9 доллара с капитализацией 4,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 531,7 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти вниз, сдавая все новые психологические уровни, на что указывает его падение в разрез с позитивным новостным фоном. Биткоин вскоре может опуститься до отметки 17500 долларов, Ethereum - дойти до уровня 540 долларов, XRP - до 0,53 доллара, а Litecoin - до 70 долларов.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:57
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже укрепился к доллару, отвоевав к нему ему 1,15 тенге и поднявшись до отметки 419,03 тенге.
Такая динамика наблюдается после того, как цены на нефть выросли более чем на 4%, а стоимость нефти марки Brent поднялась выше 51 доллара за баррель впервые с начала марта. Нефтяные котировки получили сильный импульс для роста на новостях о вакцинах от коронавируса, на ожидании быстрого одобрения их применения в отдельных странах и на перспективах скорой массовой вакцинации в США и странах Европы.
Кроме того, стало известно, что Казахстан в ноябре выполнил соглашение ОПЕК+ на 98% - добыча нефти без учета конденсата составила 1,404 млн баррелей в сутки.
Также Казахстан вводит запрет на ввоз в страну дизельного топлива сроком до 1 апреля 2021 года для недопущения снижения загрузки отечественных НПЗ.
Вероятно, реагируя на внутренние и внешние позитивные сигналы, курс тенге в ближайшей перспективе еще несколько укрепится к доллару. Можно ждать диапазона 417-419 тенге за доллар.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:08
Мировые фондовые рынки в пятницу вновь смотрятся неоднозначно в надеждах на скорое появление эффективных вакцин от коронавируса и восстановление экономики.
Американские индексы накануне не показали единой динамики в то время, как инвесторы ждут новостей по поводу успехов в разработке вакцин и началу массовой вакцинации.
Несколько разочаровали участников рынка данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю. Показатель увеличился сразу на 137 тысяч, что стало рекордным ростом с марта.
Азиатские биржи в пятницу снижаются в пределах 1,6% на неопределенности перспектив восстановления мировой экономики.
Европейские рынки в основном продолжают рост в рамках реакции на итоги очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Финансовый регулятор ранее принял решение увеличить специальную программу по покупке активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP) на 500 млрд евро, а ее срок - на девять месяцев. Программа объемом 1,85 трлн евро будет действовать минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ также сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0%.
Ослабление фунта стерлингов к доллару при этом поддерживает британский фондовый индекс FTSE 100, так как более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров. Удешевление фунта связано с неопределенностью по торговле между Великобританией и ЕС со следующего года, когда завершится переходный после Brexit период.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Великобритания придут к решению по Brexit к концу текущей недели. Европейская комиссия при этом предложила пакет временных экстренных мер в наиболее уязвимых областях экономики на случай, если до конца 2020 года не удастся достичь соглашения о будущем торговом партнерстве с Великобританией.
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