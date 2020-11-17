|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 14 гру, 2020 10:14
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник символически укрепился на 0,07 тенге, до 418,99 тенге в то время, как мировые цены на нефть растут на ожиданиях инвесторов по вакцине от коронавируса.
Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Трамп также заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется через несколько дней после лицензирования вакцины. Как ожидается, это случится не позднее 29 декабря.
Позднее на текущей неделе должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут рассмотрены итоги исполнения сделки альянса в ноябре.
Вероятно, в ближайшее время при продолжении роста цен на нефть тенге имеет шансы на еще некоторое укрепление - вплоть до отметки 417 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2377
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 10:18
Мировые рынки в понедельник мечутся на фоне противоречивых новостей, поступающих на торговые площадки.
Американские индексы в пятницу закрылись разнонаправлено на фоне не оправдавшихся ожиданий о принятии нового пакета экономической помощи и ожиданий одобрения вакцины от коронавируса.
Конгресс США одобрил временный бюджет, который после подписания президентом продлит финансирования правительства еще на неделю. Это даст время на продолжение переговоров о выделении нового пакета экономической помощи, необходимой из-за пандемии коронавируса.
Азиатские биржи в понедельник растут в пределах 0,6% по основным индексам после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он также заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что вакцинация от коронавируса в стране и Евросоюзе начнется через несколько дней после лицензирования вакцины, которая может произойти до конца декабря.
Европейские рынки продолжают снижаться на неопределенности в отношениях Евросоюза и Великобритании, которым трудно прийти к торговым договоренностям. Переходный период, после которого Великобритания должна выйти из ЕС, заканчивается 31 декабря, и до этого момента стороны должны как-то договориться о будущих условиях торговых отношений. Но, как оценивают участники рынка, вероятность отсутствия таких договорённостей к концу года выше, чем их достижения.
В настоящий момент инвесторы ожидают итогов заседания Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка обратят внимание на экономические прогнозы ФРС и комментарии регуляторов в отношении перспектив экономики в условиях пандемии коронавируса.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2377
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|577
|254546
|
|
|4
|767
|
Нед 06 гру, 2020 13:18
Mosk
|
|325
|115357
|
Нед 29 лис, 2020 09:01
Mosk
|