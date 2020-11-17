Додано: Пон 14 гру, 2020 10:18

Мировые рынки в понедельник мечутся на фоне противоречивых новостей, поступающих на торговые площадки.

Американские индексы в пятницу закрылись разнонаправлено на фоне не оправдавшихся ожиданий о принятии нового пакета экономической помощи и ожиданий одобрения вакцины от коронавируса.

Конгресс США одобрил временный бюджет, который после подписания президентом продлит финансирования правительства еще на неделю. Это даст время на продолжение переговоров о выделении нового пакета экономической помощи, необходимой из-за пандемии коронавируса.

Азиатские биржи в понедельник растут в пределах 0,6% по основным индексам после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он также заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что вакцинация от коронавируса в стране и Евросоюзе начнется через несколько дней после лицензирования вакцины, которая может произойти до конца декабря.

Европейские рынки продолжают снижаться на неопределенности в отношениях Евросоюза и Великобритании, которым трудно прийти к торговым договоренностям. Переходный период, после которого Великобритания должна выйти из ЕС, заканчивается 31 декабря, и до этого момента стороны должны как-то договориться о будущих условиях торговых отношений. Но, как оценивают участники рынка, вероятность отсутствия таких договорённостей к концу года выше, чем их достижения.

В настоящий момент инвесторы ожидают итогов заседания Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка обратят внимание на экономические прогнозы ФРС и комментарии регуляторов в отношении перспектив экономики в условиях пандемии коронавируса.



Аналитики ГК Forex Club

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