Додано: Пон 14 гру, 2020 15:00

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в понедельник 14 декабря к 15.55 GMT+3 росла на 1% до 50,46 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки удерживают психологический уровень 50 долларов.

Рынок «черного золота» опирается на вакцинный позитив, сулящий повышение экономической активности и соответственно - рост спроса на углеводороды. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса компании Pfizer была одобрена управлением надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) страны. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцинация в странах Евросоюза может начаться уже до конца декабря.

Кроме того, игроки рынка отметили сообщения о взрыве на морском танкере, перевозившем нефть, в Красном море у побережья портового города саудовской Джидды. Это может повлечь за собой некоторый сбой в экспорте нефти из королевства и краткосрочно нарушить баланс на рынке.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что его страна не намерена спрашивать какое-либо разрешение у ОПЕК для того, чтобы увеличить добычу нефти в следующем году. Иран намерен с марта 2021 года добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Больше половины пойдет на экспорт, оставшаяся часть – на внутреннее потребление.

При этом президент Исламской республики Хасан Роухани подтвердил намерение Тегерана закончить в 2021 году стратегический проект по обходу Ормузского пролива (с высоким геополитическим риском) для экспорта нефти. Нефтепровод Гуре-Джаск позволит перевести его из Персидского в Оманский залив - до лета 2021 года. Гуре-Джаск позволит Ирану транспортировать до 1 миллиона баррелей нефти в сутки с территории у восточной части Персидского залива прямиком в порт в Оманском заливе.

Между тем, правительство Великобритании намерено прекратить финансирование зарубежных проектов по добыче и использованию ископаемого топлива. Исключением станут некоторые проекты, соответствующие условиям Парижского соглашения по климату. Британия недавно взяла на себя обязательство сократить к 2030 году на 68% выбросы парниковых газов.



Аналитики ГК Forex Club

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial