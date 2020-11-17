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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 14 гру, 2020 10:14
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник символически укрепился на 0,07 тенге, до 418,99 тенге в то время, как мировые цены на нефть растут на ожиданиях инвесторов по вакцине от коронавируса.
Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Трамп также заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется через несколько дней после лицензирования вакцины. Как ожидается, это случится не позднее 29 декабря.
Позднее на текущей неделе должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут рассмотрены итоги исполнения сделки альянса в ноябре.
Вероятно, в ближайшее время при продолжении роста цен на нефть тенге имеет шансы на еще некоторое укрепление - вплоть до отметки 417 долларов.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:18
Мировые рынки в понедельник мечутся на фоне противоречивых новостей, поступающих на торговые площадки.
Американские индексы в пятницу закрылись разнонаправлено на фоне не оправдавшихся ожиданий о принятии нового пакета экономической помощи и ожиданий одобрения вакцины от коронавируса.
Конгресс США одобрил временный бюджет, который после подписания президентом продлит финансирования правительства еще на неделю. Это даст время на продолжение переговоров о выделении нового пакета экономической помощи, необходимой из-за пандемии коронавируса.
Азиатские биржи в понедельник растут в пределах 0,6% по основным индексам после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он также заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что вакцинация от коронавируса в стране и Евросоюзе начнется через несколько дней после лицензирования вакцины, которая может произойти до конца декабря.
Европейские рынки продолжают снижаться на неопределенности в отношениях Евросоюза и Великобритании, которым трудно прийти к торговым договоренностям. Переходный период, после которого Великобритания должна выйти из ЕС, заканчивается 31 декабря, и до этого момента стороны должны как-то договориться о будущих условиях торговых отношений. Но, как оценивают участники рынка, вероятность отсутствия таких договорённостей к концу года выше, чем их достижения.
В настоящий момент инвесторы ожидают итогов заседания Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка обратят внимание на экономические прогнозы ФРС и комментарии регуляторов в отношении перспектив экономики в условиях пандемии коронавируса.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 15:00
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в понедельник 14 декабря к 15.55 GMT+3 росла на 1% до 50,46 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки удерживают психологический уровень 50 долларов.
Рынок «черного золота» опирается на вакцинный позитив, сулящий повышение экономической активности и соответственно - рост спроса на углеводороды. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса компании Pfizer была одобрена управлением надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) страны. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцинация в странах Евросоюза может начаться уже до конца декабря.
Кроме того, игроки рынка отметили сообщения о взрыве на морском танкере, перевозившем нефть, в Красном море у побережья портового города саудовской Джидды. Это может повлечь за собой некоторый сбой в экспорте нефти из королевства и краткосрочно нарушить баланс на рынке.
Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что его страна не намерена спрашивать какое-либо разрешение у ОПЕК для того, чтобы увеличить добычу нефти в следующем году. Иран намерен с марта 2021 года добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Больше половины пойдет на экспорт, оставшаяся часть – на внутреннее потребление.
При этом президент Исламской республики Хасан Роухани подтвердил намерение Тегерана закончить в 2021 году стратегический проект по обходу Ормузского пролива (с высоким геополитическим риском) для экспорта нефти. Нефтепровод Гуре-Джаск позволит перевести его из Персидского в Оманский залив - до лета 2021 года. Гуре-Джаск позволит Ирану транспортировать до 1 миллиона баррелей нефти в сутки с территории у восточной части Персидского залива прямиком в порт в Оманском заливе.
Между тем, правительство Великобритании намерено прекратить финансирование зарубежных проектов по добыче и использованию ископаемого топлива. Исключением станут некоторые проекты, соответствующие условиям Парижского соглашения по климату. Британия недавно взяла на себя обязательство сократить к 2030 году на 68% выбросы парниковых газов.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 08:16
Основные криптовалюты во вторник замерли вблизи локальных максимумов в ожидании значимых новостей, курс биткоина близок к отметке 19500 долларов.
Каких-то масштабных событий на рынке пока не происходит, поэтому инвесторы воздерживаются от активных действий. До этого на торговых площадках прошла волна довольно существенного снижения, после чего рынок смог немного отрасти, но до сих пор чувствует себя не очень уверенно. Пока инвесторы не могут избрать дальнейшую тактику действий: покупать или продавать криптовалюты.
Из менее значительных новостей можно отметить известие о том, что Ethereum-компания ConsenSys объявила о скором выходе институциональной версии популярного кошелька MetaMask. Новая версия продукта ориентирована на трейдинговые фирмы и кастодианы, которым будут предложены функции институционального уровня.
А цифpoвoй бaнк Revolut теперь будет поддерживать еще четыре кpиптoaктива для cвoиx клиeнтoв из Eвpoпeйcкoй экoнoмичecкoй зoны.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Libertex, подрос на 0,9% - до 17462 долларов с капитализацией 360,8 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,3% - до 592,7 доллара при капитализации 67,4 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,3% - до 0,5013 доллара, его капитализация составила 22,7 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,9% - до 83,6 доллара с капитализацией 5,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 568,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит колебаться до тех пор, пока на него не поступит очередная порция значимых новостей. До этого времени биткоин имеет шансы удержаться выше психологической отметки 19000 долларов, Ethereum - на уровне 600 долларов, XRP - возле 0,5 доллара, а Litecoin - у 83 долларов.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 08:23
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник снизился на 1,12 тенге, до 419,79 тенге после того, как Национальный банк Казахстана накануне принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых.
Решение о сохранении ставки, по объяснениям финансового регулятора, обусловлено фундаментальной нестабильностью на рынке нефти и высокими инфляционными ожиданиями при сохраняющейся неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией в стране и мире, а также со сроками массовой вакцинации.
Кроме того, президент Казахстана заявил, что в начале 2021 года обнародует новые реформы, которые нацелены на демократические изменения стране.
Вместе с тем, цены на нефть плавно снижаются после публикации декабрьского доклада ОПЕК, в котором незначительно улучшен прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год. Теперь ожидается его падение на 9,77 млн баррелей в день. Прогноз на 2021 год был ухудшен на 0,3 млн баррелей в сутки, теперь ожидается рост лишь на 5,9 млн баррелей в сутки.
Вероятно, в ближайшее время при разнонаправленных внутренних и внешних сигналах тенге будет сохранять относительную стабильность и вряд ли выйдет из коридора 418-420 тенге за доллар.
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