Додано: Вів 15 гру, 2020 15:59

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 15 декабря к 15.16 GMT+3 повышалась на 0,4% до 50,51 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» «топчется» на психологической отметке 50 долларов. Игроки после активного предыдущего роста и обновления максимумов с марта привыкают к новым уровням, переваривая декабрьский доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в октябре снизились в месячном выражении на 55,3 миллиона баррелей к сентябрю (1,78 миллиона баррелей в сутки) до 3,129 миллиарда. Это на 183,4 миллиона баррелей выше средней за 5 лет величины. Сокращение показателя до этой средней является критерием эффективности работы соглашения ОПЕК+ о снижении добычи.

В ноябре страны ОПЕК+ выполняли его на 101% против октябрьских 103%. Страны ОПЕК исполнили соглашение на 105%, страны вне ОПЕК - на 95%. ОПЕК в ноябре добывала нефти 25 миллионов баррелей в сутки, нарастив показатель на 730 тысяч баррелей - за счет увеличения добычи в Ливии, оценило МЭА.

МЭА оценило, что мировая добыча нефти в 2020 году сократится на 6,6 миллиона баррелей в сутки и вырастет на 1,4 миллиона баррелей в 2021 году при условии 100% соблюдения сделки ОПЕК+.

При этом добыча нефти в странах вне ОПЕК+ упадет на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2020 году и вырастет в 2021 году на 400 тысяч баррелей, оценило МЭА.

Прогноз мирового спроса на 2020 год остался практически неизменным - снижение на 8,8 миллиона баррелей в сутки, а в 2021 году ожидается рост спроса на 5,7 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. При этом спрос на бензин и дизельное топливо в 2021 году достигнет 97-99% от уровня 2019 года.

Между тем, Reuters сообщает, что объем нефтепереработки в Китае в ноябре вырос на 3,2% в годовом выражении до исторического максимума 58,35 миллиона тонн или 14,2 миллиона баррелей в сутки. С января по ноябрь объем переработки увеличился в годовом исчислении на 3,1% до 614,41 миллиона тонн (13,39 миллиона баррелей в сутки).

Минэнерго США оценило, что добыча нефти крупнейшими сланцевиками США в январе 2021 года уменьшится в месячном исчислении на 137 тысяч баррелей в сутки (1,8%) до 7,438 миллиона баррелей. Самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Permian - на 44 тысячи, до 4,196 миллиона баррелей в сутки, на Eagle Ford - на 26 тысяч до 987 тысяч баррелей. На месторождении Bakken ожидается сокращение на 23 тысячи, до 1,197 миллиона баррелей в сутки, на Niobrara – тоже на 23 тысячи до 532 тысяч баррелей, а на Anadarko - на 20 тысяч до 363 тысяч в сутки.



Аналитики ГК Forex Club

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