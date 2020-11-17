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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 14 гру, 2020 10:14
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник символически укрепился на 0,07 тенге, до 418,99 тенге в то время, как мировые цены на нефть растут на ожиданиях инвесторов по вакцине от коронавируса.
Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Трамп также заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется через несколько дней после лицензирования вакцины. Как ожидается, это случится не позднее 29 декабря.
Позднее на текущей неделе должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут рассмотрены итоги исполнения сделки альянса в ноябре.
Вероятно, в ближайшее время при продолжении роста цен на нефть тенге имеет шансы на еще некоторое укрепление - вплоть до отметки 417 долларов.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:18
Мировые рынки в понедельник мечутся на фоне противоречивых новостей, поступающих на торговые площадки.
Американские индексы в пятницу закрылись разнонаправлено на фоне не оправдавшихся ожиданий о принятии нового пакета экономической помощи и ожиданий одобрения вакцины от коронавируса.
Конгресс США одобрил временный бюджет, который после подписания президентом продлит финансирования правительства еще на неделю. Это даст время на продолжение переговоров о выделении нового пакета экономической помощи, необходимой из-за пандемии коронавируса.
Азиатские биржи в понедельник растут в пределах 0,6% по основным индексам после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он также заверил американцев в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что вакцинация от коронавируса в стране и Евросоюзе начнется через несколько дней после лицензирования вакцины, которая может произойти до конца декабря.
Европейские рынки продолжают снижаться на неопределенности в отношениях Евросоюза и Великобритании, которым трудно прийти к торговым договоренностям. Переходный период, после которого Великобритания должна выйти из ЕС, заканчивается 31 декабря, и до этого момента стороны должны как-то договориться о будущих условиях торговых отношений. Но, как оценивают участники рынка, вероятность отсутствия таких договорённостей к концу года выше, чем их достижения.
В настоящий момент инвесторы ожидают итогов заседания Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка обратят внимание на экономические прогнозы ФРС и комментарии регуляторов в отношении перспектив экономики в условиях пандемии коронавируса.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 15:00
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в понедельник 14 декабря к 15.55 GMT+3 росла на 1% до 50,46 доллара за баррель марки Brent. Таким образом, нефтяные котировки удерживают психологический уровень 50 долларов.
Рынок «черного золота» опирается на вакцинный позитив, сулящий повышение экономической активности и соответственно - рост спроса на углеводороды. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса компании Pfizer была одобрена управлением надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) страны. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что вакцинация в странах Евросоюза может начаться уже до конца декабря.
Кроме того, игроки рынка отметили сообщения о взрыве на морском танкере, перевозившем нефть, в Красном море у побережья портового города саудовской Джидды. Это может повлечь за собой некоторый сбой в экспорте нефти из королевства и краткосрочно нарушить баланс на рынке.
Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что его страна не намерена спрашивать какое-либо разрешение у ОПЕК для того, чтобы увеличить добычу нефти в следующем году. Иран намерен с марта 2021 года добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Больше половины пойдет на экспорт, оставшаяся часть – на внутреннее потребление.
При этом президент Исламской республики Хасан Роухани подтвердил намерение Тегерана закончить в 2021 году стратегический проект по обходу Ормузского пролива (с высоким геополитическим риском) для экспорта нефти. Нефтепровод Гуре-Джаск позволит перевести его из Персидского в Оманский залив - до лета 2021 года. Гуре-Джаск позволит Ирану транспортировать до 1 миллиона баррелей нефти в сутки с территории у восточной части Персидского залива прямиком в порт в Оманском заливе.
Между тем, правительство Великобритании намерено прекратить финансирование зарубежных проектов по добыче и использованию ископаемого топлива. Исключением станут некоторые проекты, соответствующие условиям Парижского соглашения по климату. Британия недавно взяла на себя обязательство сократить к 2030 году на 68% выбросы парниковых газов.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 08:16
Основные криптовалюты во вторник замерли вблизи локальных максимумов в ожидании значимых новостей, курс биткоина близок к отметке 19500 долларов.
Каких-то масштабных событий на рынке пока не происходит, поэтому инвесторы воздерживаются от активных действий. До этого на торговых площадках прошла волна довольно существенного снижения, после чего рынок смог немного отрасти, но до сих пор чувствует себя не очень уверенно. Пока инвесторы не могут избрать дальнейшую тактику действий: покупать или продавать криптовалюты.
Из менее значительных новостей можно отметить известие о том, что Ethereum-компания ConsenSys объявила о скором выходе институциональной версии популярного кошелька MetaMask. Новая версия продукта ориентирована на трейдинговые фирмы и кастодианы, которым будут предложены функции институционального уровня.
А цифpoвoй бaнк Revolut теперь будет поддерживать еще четыре кpиптoaктива для cвoиx клиeнтoв из Eвpoпeйcкoй экoнoмичecкoй зoны.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Libertex, подрос на 0,9% - до 17462 долларов с капитализацией 360,8 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,3% - до 592,7 доллара при капитализации 67,4 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,3% - до 0,5013 доллара, его капитализация составила 22,7 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,9% - до 83,6 доллара с капитализацией 5,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 568,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит колебаться до тех пор, пока на него не поступит очередная порция значимых новостей. До этого времени биткоин имеет шансы удержаться выше психологической отметки 19000 долларов, Ethereum - на уровне 600 долларов, XRP - возле 0,5 доллара, а Litecoin - у 83 долларов.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 08:23
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник снизился на 1,12 тенге, до 419,79 тенге после того, как Национальный банк Казахстана накануне принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых.
Решение о сохранении ставки, по объяснениям финансового регулятора, обусловлено фундаментальной нестабильностью на рынке нефти и высокими инфляционными ожиданиями при сохраняющейся неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией в стране и мире, а также со сроками массовой вакцинации.
Кроме того, президент Казахстана заявил, что в начале 2021 года обнародует новые реформы, которые нацелены на демократические изменения стране.
Вместе с тем, цены на нефть плавно снижаются после публикации декабрьского доклада ОПЕК, в котором незначительно улучшен прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год. Теперь ожидается его падение на 9,77 млн баррелей в день. Прогноз на 2021 год был ухудшен на 0,3 млн баррелей в сутки, теперь ожидается рост лишь на 5,9 млн баррелей в сутки.
Вероятно, в ближайшее время при разнонаправленных внутренних и внешних сигналах тенге будет сохранять относительную стабильность и вряд ли выйдет из коридора 418-420 тенге за доллар.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:59
Мировые фондовые рынки во вторник вновь топчутся на месте из-за проблем с коронавирусом и политических трудностей в США.
Американские индексы накануне закрылись разнонаправленно на фоне голосования выборщиков на президентских выборах и рекордного числа смертей от коронавируса в стране.
Азиатские биржи во вторник снижаются до 0,7% по основным индексам на возвращении экономических рисков пандемии коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число выявленных случаев уже превысило 71 млн.
В азиатском регионе ограничения в связи с коронавирусом ужесточились в Южной Корее, а власти Японии объявили о приостановке действия программы поддержки внутреннего туризма на территории всей страны на весь новогодний период.
На фоне этих событий участники рынка проигнорировали неплохую статистику по экономике Китая. Промышленное производство в стране в ноябре ожидаемо выросло на 7% в годовом выражении против роста на 6,9% в октябре, а розничные продажи увеличились на 5% к ноябрю прошлого года, в то время как на рынке ожидали роста на 5,2%.
Европейские рынки не показывают единой динамики, отыгрывая новости по поводу Brexit. Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров между Великобританией и Европейским союзом. Стороны сообщили, что переговоры по торговому соглашению будут продолжены, тогда как ранее они планировали принять решение о будущем торговой сделки 13 декабря.
При этом объем промышленного производства в еврозоне в октябре вырос на 2,1% в месячном выражении, а в годовом - снизился на 3,8%. Участники рынка прогнозировали, что показатель в месячном выражении вырос на 2%, а в годовом - снизился на 4,4%.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:59
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 15 декабря к 15.16 GMT+3 повышалась на 0,4% до 50,51 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» «топчется» на психологической отметке 50 долларов. Игроки после активного предыдущего роста и обновления максимумов с марта привыкают к новым уровням, переваривая декабрьский доклад Международного энергетического агентства (МЭА).
Так, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в октябре снизились в месячном выражении на 55,3 миллиона баррелей к сентябрю (1,78 миллиона баррелей в сутки) до 3,129 миллиарда. Это на 183,4 миллиона баррелей выше средней за 5 лет величины. Сокращение показателя до этой средней является критерием эффективности работы соглашения ОПЕК+ о снижении добычи.
В ноябре страны ОПЕК+ выполняли его на 101% против октябрьских 103%. Страны ОПЕК исполнили соглашение на 105%, страны вне ОПЕК - на 95%. ОПЕК в ноябре добывала нефти 25 миллионов баррелей в сутки, нарастив показатель на 730 тысяч баррелей - за счет увеличения добычи в Ливии, оценило МЭА.
МЭА оценило, что мировая добыча нефти в 2020 году сократится на 6,6 миллиона баррелей в сутки и вырастет на 1,4 миллиона баррелей в 2021 году при условии 100% соблюдения сделки ОПЕК+.
При этом добыча нефти в странах вне ОПЕК+ упадет на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2020 году и вырастет в 2021 году на 400 тысяч баррелей, оценило МЭА.
Прогноз мирового спроса на 2020 год остался практически неизменным - снижение на 8,8 миллиона баррелей в сутки, а в 2021 году ожидается рост спроса на 5,7 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. При этом спрос на бензин и дизельное топливо в 2021 году достигнет 97-99% от уровня 2019 года.
Между тем, Reuters сообщает, что объем нефтепереработки в Китае в ноябре вырос на 3,2% в годовом выражении до исторического максимума 58,35 миллиона тонн или 14,2 миллиона баррелей в сутки. С января по ноябрь объем переработки увеличился в годовом исчислении на 3,1% до 614,41 миллиона тонн (13,39 миллиона баррелей в сутки).
Минэнерго США оценило, что добыча нефти крупнейшими сланцевиками США в январе 2021 года уменьшится в месячном исчислении на 137 тысяч баррелей в сутки (1,8%) до 7,438 миллиона баррелей. Самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Permian - на 44 тысячи, до 4,196 миллиона баррелей в сутки, на Eagle Ford - на 26 тысяч до 987 тысяч баррелей. На месторождении Bakken ожидается сокращение на 23 тысячи, до 1,197 миллиона баррелей в сутки, на Niobrara – тоже на 23 тысячи до 532 тысяч баррелей, а на Anadarko - на 20 тысяч до 363 тысяч в сутки.
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