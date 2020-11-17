Додано: Чет 17 гру, 2020 11:31

Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся преимущественно позитивно на фоне надежд на скорое начало массовой вакцинации от коронавируса.

Американские индексы накануне закрылись с разнонаправленной динамикой после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС по итогам заседания 15-16 декабря сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп активов по 120 млрд в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Азиатские биржи в четверг растут в пределах 1,1% по основным индексам.

Индекс Южной Кореи KOSPI при этом снижается в ходе торгов. Днем ранее в стране зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки.

Внимание инвесторов сосредоточено на начале вакцинации от коронавируса. Она уже началась в Великобритании и США. Власти Германии при этом рассчитывают, что смогут начать вакцинацию в стране 27 декабря. Премьер-министр Франции подтвердил, что кампания по вакцинации от может начаться в стране в последнюю неделю декабря.

Европейские фондовые индексы в четверг продолжают идти наверх на фоне снижения опасений за восстановление экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Надежды подкрепила макроэкономическая статистика. Так, композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, что оказалось лучше ожиданий. При этом индекс PMI в промышленности еврозоны вырос до максимального значения за 2,5 года в 55,5 пункта.



Аналитики ГК Forex Club

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