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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:30

Криптовалюта рванула наверх, сметая исторические максимумы

Основные криптовалюты рванули наверх, курс биткоина обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 22 000 долларов, хотя затем и немного скорректировался в цене.
Росту рынка способствовали общие позитивные настроения участников рынка, связанные в том числе и с надеждами начала массовой вакцинации от коронавируса в разных странах мира.
Кроме того, благоприятный настрой поддержали и инфраструктурные новости рынка цифровых активов.
Так, например, Чикагская биржа опционов анонсировала запуск индекса на криптовалюты в 2021 году. Он будет разработан совместно с компанией CoinRoutes. Инструмент будет показывать динамику цены цифровых активов и исторические данные.
На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, подскочил на 11% - до 21836 долларов с капитализацией 403,5 млрд долларов. Ethereum подорожал на 9,1% - до 636,5 долларов при капитализации 72,4 млрд долларов. XRP рванул наверх сразу почти на 25% - до 0,5539 доллара, его капитализация составила 24,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 15,2% - до 91,8 доллара с капитализацией 6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 623,2 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может еще какое-то время стремиться наверх, но затем наступит период коррекционного снижения курсов. Но и в этом случае биткоин теперь вряд ли опустится ниже отметки 20000 долларов, Ethereum - не уйдет от уровня 620 долларов, XRP останется у отметки 0,5 доллара, а Litecoin - у 90 долларов.

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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:31

Мировые рынки растут в ожидании начала массовой вакцинации

Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся преимущественно позитивно на фоне надежд на скорое начало массовой вакцинации от коронавируса.
Американские индексы накануне закрылись с разнонаправленной динамикой после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
ФРС по итогам заседания 15-16 декабря сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп активов по 120 млрд в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Азиатские биржи в четверг растут в пределах 1,1% по основным индексам.
Индекс Южной Кореи KOSPI при этом снижается в ходе торгов. Днем ранее в стране зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки.
Внимание инвесторов сосредоточено на начале вакцинации от коронавируса. Она уже началась в Великобритании и США. Власти Германии при этом рассчитывают, что смогут начать вакцинацию в стране 27 декабря. Премьер-министр Франции подтвердил, что кампания по вакцинации от может начаться в стране в последнюю неделю декабря.
Европейские фондовые индексы в четверг продолжают идти наверх на фоне снижения опасений за восстановление экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Надежды подкрепила макроэкономическая статистика. Так, композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, что оказалось лучше ожиданий. При этом индекс PMI в промышленности еврозоны вырос до максимального значения за 2,5 года в 55,5 пункта.

Аналитики ГК Forex Club
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www.periscope.tv/FXClubOfficial
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Повідомлень: 2387
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 238239240241
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