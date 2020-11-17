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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:30
Основные криптовалюты рванули наверх, курс биткоина обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 22 000 долларов, хотя затем и немного скорректировался в цене.
Росту рынка способствовали общие позитивные настроения участников рынка, связанные в том числе и с надеждами начала массовой вакцинации от коронавируса в разных странах мира.
Кроме того, благоприятный настрой поддержали и инфраструктурные новости рынка цифровых активов.
Так, например, Чикагская биржа опционов анонсировала запуск индекса на криптовалюты в 2021 году. Он будет разработан совместно с компанией CoinRoutes. Инструмент будет показывать динамику цены цифровых активов и исторические данные.
На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, подскочил на 11% - до 21836 долларов с капитализацией 403,5 млрд долларов. Ethereum подорожал на 9,1% - до 636,5 долларов при капитализации 72,4 млрд долларов. XRP рванул наверх сразу почти на 25% - до 0,5539 доллара, его капитализация составила 24,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 15,2% - до 91,8 доллара с капитализацией 6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 623,2 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может еще какое-то время стремиться наверх, но затем наступит период коррекционного снижения курсов. Но и в этом случае биткоин теперь вряд ли опустится ниже отметки 20000 долларов, Ethereum - не уйдет от уровня 620 долларов, XRP останется у отметки 0,5 доллара, а Litecoin - у 90 долларов.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:31
Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся преимущественно позитивно на фоне надежд на скорое начало массовой вакцинации от коронавируса.
Американские индексы накануне закрылись с разнонаправленной динамикой после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
ФРС по итогам заседания 15-16 декабря сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп активов по 120 млрд в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Азиатские биржи в четверг растут в пределах 1,1% по основным индексам.
Индекс Южной Кореи KOSPI при этом снижается в ходе торгов. Днем ранее в стране зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки.
Внимание инвесторов сосредоточено на начале вакцинации от коронавируса. Она уже началась в Великобритании и США. Власти Германии при этом рассчитывают, что смогут начать вакцинацию в стране 27 декабря. Премьер-министр Франции подтвердил, что кампания по вакцинации от может начаться в стране в последнюю неделю декабря.
Европейские фондовые индексы в четверг продолжают идти наверх на фоне снижения опасений за восстановление экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Надежды подкрепила макроэкономическая статистика. Так, композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, что оказалось лучше ожиданий. При этом индекс PMI в промышленности еврозоны вырос до максимального значения за 2,5 года в 55,5 пункта.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:16
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг 17 декабря к 15.00 GMT+3 росла на 0,2% до 51,20 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота», отстоявшись некоторое время на психологически значимой отметке 50 долларов, продолжил обновлять девятимесячные максимумы и поднимался в четверг уже до 51,88 доллара.
Поддержка приходит от новостей о вакцинации в Германии и Франции, которая может начаться уже в конце декабря. Процесс начался в Великобритании и США. Инвесторы надеются на то, что прививание населения от коронавируса позволит снять ограничения на передвижение людей, что простимулирует спрос на топливо. Кроме того, помогли данные американского минэнерго о динамике запасов топлива на прошлой неделе.
Ведомство оценило снижение запасов топлива в 3,1 миллиона баррелей (0,6%) до 500,1 миллиона баррелей при ожиданиях сокращения только на 1,94 миллиона.
Запасы бензина в США за прошлую неделю выросли на 1 миллион баррелей (0,4%) до 238,9 миллиона баррелей при прогнозах увеличения на 1,61 миллиона. Запасы дистиллятов при этом выросли на 200 тысяч баррелей (0,1%) до 151,3 миллиона баррелей при прогнозах роста на 890 тысяч баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге, по оценкам минэнерго страны, увеличились за прошлую неделю на 200 тысяч баррелей до 58,4 миллиона. Американский стратегический резерв нефти за неделю не изменился, оставшись на уровне 638,1 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за прошлую неделю сократилась на 100 тысяч баррелей до 11 миллионов баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США равнялась 11,05 миллиона баррелей в сутки.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:20
Основные криптовалюты в пятницу после недолгого периода консолидации вновь устремились к новым максимумам, биткоин уже приблизился к отметке 23000 долларов.
Оптимизм криптоинвесторов связан с надеждами участников мировых финансовых рынках на скорое улучшение ситуации с коронавирусом после начала массовой вакцинации.
Поддержали котировки цифровых активов и корпоративные новости. В частности, хедж-фонд One River Asset Management сообщил о покупке биткоинов на 600 млн долларов. Глава фонда рассказал, что к началу 2021 года компания планирует увеличить объем своих криптовалютных активов до 1 млрд долларов.
Кроме того, разработчики цифрового проекта The Graph объявили о запуске своего решения в основной сети Ethereum. The Graph занимается созданием протокола индексации данных, который позволит организовывать информацию в блокчейне с целью повышения эффективности приложений. Также он сделает приложения более доступными благодаря открытым публичным API. Инструменты индексации The Graph позволяют находить и получать любые данные из блокчейна Ethereum аналогично тому, как это работает в централизованных базах данных.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 4,9% - до 22905 долларов с капитализацией 425,8 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,6% - до 644,5 долларов при капитализации 73,5 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 7,4% - до 0,5884 доллара, его капитализация составила 26,8 млрд долларов. Litecoin подскочил сразу на 18% - до 108,1 доллара с капитализацией 650,7 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит обновлять максимумы. Биткоин поднимется выше 23000 долларов, Ethereum преодолеет отметку 650 долларов, XRP - уровень 0,6 доллара, а Litecoin - 110 долларов.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:15
Мировые фондовые рынки в пятницу в основном растут в ожидании финансовой поддержки экономики США и начала массовой вакцинации от коронавируса.
Американские индексы накануне выросли в пределах 0,8% на надеждах по стимулированию экономики страны, объем которого может составить около
900 млрд долларов.
Азиатские биржи в пятницу не показывают единой динамики в то время, как инвесторы реагируют на сильную динамику бирж США, также оценивая итоги заседания Банка Японии и ситуацию с распространением коронавируса.
Японский финансовый регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Также он принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг и корпоративных бондов на полгода, до конца сентября 2021 года.
При этом потребительские цены в Японии в ноябре ожидаемо снизились на 0,9% в годовом выражении против дефляции в 0,4% месяцем ранее.
Европейские рынки продолжают в основном демонстрировать позитивную динамику на фоне начала вакцинации от коронавируса. Она уже стартовала в Великобритании и США. Власти Германии и Франции рассчитывают, что такие же кампании могут начаться в их странах ещё до Нового года.
В то же время некоторый прогресс в переговорах в связи с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit) оказал давление на британский фондовый индекс. Вызванное этим укрепление фунта стерлингов к доллару снижает относительный потенциальный доход компаний-экспортеров Великобритании.
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