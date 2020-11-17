Додано: Чет 17 гру, 2020 14:16

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг 17 декабря к 15.00 GMT+3 росла на 0,2% до 51,20 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота», отстоявшись некоторое время на психологически значимой отметке 50 долларов, продолжил обновлять девятимесячные максимумы и поднимался в четверг уже до 51,88 доллара.

Поддержка приходит от новостей о вакцинации в Германии и Франции, которая может начаться уже в конце декабря. Процесс начался в Великобритании и США. Инвесторы надеются на то, что прививание населения от коронавируса позволит снять ограничения на передвижение людей, что простимулирует спрос на топливо. Кроме того, помогли данные американского минэнерго о динамике запасов топлива на прошлой неделе.

Ведомство оценило снижение запасов топлива в 3,1 миллиона баррелей (0,6%) до 500,1 миллиона баррелей при ожиданиях сокращения только на 1,94 миллиона.

Запасы бензина в США за прошлую неделю выросли на 1 миллион баррелей (0,4%) до 238,9 миллиона баррелей при прогнозах увеличения на 1,61 миллиона. Запасы дистиллятов при этом выросли на 200 тысяч баррелей (0,1%) до 151,3 миллиона баррелей при прогнозах роста на 890 тысяч баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге, по оценкам минэнерго страны, увеличились за прошлую неделю на 200 тысяч баррелей до 58,4 миллиона. Американский стратегический резерв нефти за неделю не изменился, оставшись на уровне 638,1 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за прошлую неделю сократилась на 100 тысяч баррелей до 11 миллионов баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США равнялась 11,05 миллиона баррелей в сутки.



Аналитики ГК Forex Club

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