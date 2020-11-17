Додано: Пон 21 гру, 2020 12:26

Мировые фондовые рынки в понедельник в основном идут вниз после обнаружения в Великобритании новой разновидности коронавируса и последовавшего за этим закрытия границ.

Американские индексы в пятницу снизились в пределах 0,3% на фоне очередной задержки пакета стимулирования экономики в конгрессе.

Уже после окончания торгов партии достигли соглашения по 900-миллиардному пакету помощи экономике. При этом избранный президент Джо Байден заявил, что этот пакет недостаточен, но является "хорошим началом".

Азиатские биржи в понедельник торгуются без единой динамики на противоречивом новостном фоне. В частности, участники рынка обеспокоены новостями о новой мутации коронавируса в Великобритании, но, с другой стороны, они по-прежнему позитивно оценивают перспективы по вакцинам.

Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. В связи с этим многие страны уже ограничили транспортное сообщение с Великобританией.

Вместе с тем, США и Великобритании уже идет вакцинация, но при этом регулятор ЕС перенес на 6 января рассмотрение разрешения на вакцину Moderna. А 21 декабря он намерен провести совещание для выдачи разрешения на продажу в ЕС вакцины Pfizer и BioNTech.

Европейские рынки продолжают демонстрировать негативную динамику в том числе из-за неопределенности вокруг торговых переговоров Великобритании и Евросоюза.

В пятницу главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что у Евросоюза и Британии осталось очень мало времени на переговоры, если стороны хотят ввести его в действие с 1 января.



Аналитики ГК Forex Club

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