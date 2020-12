Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:20

Основные криптовалюты в пятницу после недолгого периода консолидации вновь устремились к новым максимумам, биткоин уже приблизился к отметке 23000 долларов.

Оптимизм криптоинвесторов связан с надеждами участников мировых финансовых рынках на скорое улучшение ситуации с коронавирусом после начала массовой вакцинации.

Поддержали котировки цифровых активов и корпоративные новости. В частности, хедж-фонд One River Asset Management сообщил о покупке биткоинов на 600 млн долларов. Глава фонда рассказал, что к началу 2021 года компания планирует увеличить объем своих криптовалютных активов до 1 млрд долларов.

Кроме того, разработчики цифрового проекта The Graph объявили о запуске своего решения в основной сети Ethereum. The Graph занимается созданием протокола индексации данных, который позволит организовывать информацию в блокчейне с целью повышения эффективности приложений. Также он сделает приложения более доступными благодаря открытым публичным API. Инструменты индексации The Graph позволяют находить и получать любые данные из блокчейна Ethereum аналогично тому, как это работает в централизованных базах данных.

На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 4,9% - до 22905 долларов с капитализацией 425,8 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,6% - до 644,5 долларов при капитализации 73,5 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 7,4% - до 0,5884 доллара, его капитализация составила 26,8 млрд долларов. Litecoin подскочил сразу на 18% - до 108,1 доллара с капитализацией 650,7 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит обновлять максимумы. Биткоин поднимется выше 23000 долларов, Ethereum преодолеет отметку 650 долларов, XRP - уровень 0,6 доллара, а Litecoin - 110 долларов.



