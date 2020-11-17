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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:30
Основные криптовалюты рванули наверх, курс биткоина обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 22 000 долларов, хотя затем и немного скорректировался в цене.
Росту рынка способствовали общие позитивные настроения участников рынка, связанные в том числе и с надеждами начала массовой вакцинации от коронавируса в разных странах мира.
Кроме того, благоприятный настрой поддержали и инфраструктурные новости рынка цифровых активов.
Так, например, Чикагская биржа опционов анонсировала запуск индекса на криптовалюты в 2021 году. Он будет разработан совместно с компанией CoinRoutes. Инструмент будет показывать динамику цены цифровых активов и исторические данные.
На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, подскочил на 11% - до 21836 долларов с капитализацией 403,5 млрд долларов. Ethereum подорожал на 9,1% - до 636,5 долларов при капитализации 72,4 млрд долларов. XRP рванул наверх сразу почти на 25% - до 0,5539 доллара, его капитализация составила 24,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 15,2% - до 91,8 доллара с капитализацией 6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 623,2 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может еще какое-то время стремиться наверх, но затем наступит период коррекционного снижения курсов. Но и в этом случае биткоин теперь вряд ли опустится ниже отметки 20000 долларов, Ethereum - не уйдет от уровня 620 долларов, XRP останется у отметки 0,5 доллара, а Litecoin - у 90 долларов.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:31
Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся преимущественно позитивно на фоне надежд на скорое начало массовой вакцинации от коронавируса.
Американские индексы накануне закрылись с разнонаправленной динамикой после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
ФРС по итогам заседания 15-16 декабря сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп активов по 120 млрд в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Азиатские биржи в четверг растут в пределах 1,1% по основным индексам.
Индекс Южной Кореи KOSPI при этом снижается в ходе торгов. Днем ранее в стране зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки.
Внимание инвесторов сосредоточено на начале вакцинации от коронавируса. Она уже началась в Великобритании и США. Власти Германии при этом рассчитывают, что смогут начать вакцинацию в стране 27 декабря. Премьер-министр Франции подтвердил, что кампания по вакцинации от может начаться в стране в последнюю неделю декабря.
Европейские фондовые индексы в четверг продолжают идти наверх на фоне снижения опасений за восстановление экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Надежды подкрепила макроэкономическая статистика. Так, композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, что оказалось лучше ожиданий. При этом индекс PMI в промышленности еврозоны вырос до максимального значения за 2,5 года в 55,5 пункта.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:16
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг 17 декабря к 15.00 GMT+3 росла на 0,2% до 51,20 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота», отстоявшись некоторое время на психологически значимой отметке 50 долларов, продолжил обновлять девятимесячные максимумы и поднимался в четверг уже до 51,88 доллара.
Поддержка приходит от новостей о вакцинации в Германии и Франции, которая может начаться уже в конце декабря. Процесс начался в Великобритании и США. Инвесторы надеются на то, что прививание населения от коронавируса позволит снять ограничения на передвижение людей, что простимулирует спрос на топливо. Кроме того, помогли данные американского минэнерго о динамике запасов топлива на прошлой неделе.
Ведомство оценило снижение запасов топлива в 3,1 миллиона баррелей (0,6%) до 500,1 миллиона баррелей при ожиданиях сокращения только на 1,94 миллиона.
Запасы бензина в США за прошлую неделю выросли на 1 миллион баррелей (0,4%) до 238,9 миллиона баррелей при прогнозах увеличения на 1,61 миллиона. Запасы дистиллятов при этом выросли на 200 тысяч баррелей (0,1%) до 151,3 миллиона баррелей при прогнозах роста на 890 тысяч баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге, по оценкам минэнерго страны, увеличились за прошлую неделю на 200 тысяч баррелей до 58,4 миллиона. Американский стратегический резерв нефти за неделю не изменился, оставшись на уровне 638,1 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за прошлую неделю сократилась на 100 тысяч баррелей до 11 миллионов баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США равнялась 11,05 миллиона баррелей в сутки.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:20
Основные криптовалюты в пятницу после недолгого периода консолидации вновь устремились к новым максимумам, биткоин уже приблизился к отметке 23000 долларов.
Оптимизм криптоинвесторов связан с надеждами участников мировых финансовых рынках на скорое улучшение ситуации с коронавирусом после начала массовой вакцинации.
Поддержали котировки цифровых активов и корпоративные новости. В частности, хедж-фонд One River Asset Management сообщил о покупке биткоинов на 600 млн долларов. Глава фонда рассказал, что к началу 2021 года компания планирует увеличить объем своих криптовалютных активов до 1 млрд долларов.
Кроме того, разработчики цифрового проекта The Graph объявили о запуске своего решения в основной сети Ethereum. The Graph занимается созданием протокола индексации данных, который позволит организовывать информацию в блокчейне с целью повышения эффективности приложений. Также он сделает приложения более доступными благодаря открытым публичным API. Инструменты индексации The Graph позволяют находить и получать любые данные из блокчейна Ethereum аналогично тому, как это работает в централизованных базах данных.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 4,9% - до 22905 долларов с капитализацией 425,8 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,6% - до 644,5 долларов при капитализации 73,5 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 7,4% - до 0,5884 доллара, его капитализация составила 26,8 млрд долларов. Litecoin подскочил сразу на 18% - до 108,1 доллара с капитализацией 650,7 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит обновлять максимумы. Биткоин поднимется выше 23000 долларов, Ethereum преодолеет отметку 650 долларов, XRP - уровень 0,6 доллара, а Litecoin - 110 долларов.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:15
Мировые фондовые рынки в пятницу в основном растут в ожидании финансовой поддержки экономики США и начала массовой вакцинации от коронавируса.
Американские индексы накануне выросли в пределах 0,8% на надеждах по стимулированию экономики страны, объем которого может составить около
900 млрд долларов.
Азиатские биржи в пятницу не показывают единой динамики в то время, как инвесторы реагируют на сильную динамику бирж США, также оценивая итоги заседания Банка Японии и ситуацию с распространением коронавируса.
Японский финансовый регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Также он принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг и корпоративных бондов на полгода, до конца сентября 2021 года.
При этом потребительские цены в Японии в ноябре ожидаемо снизились на 0,9% в годовом выражении против дефляции в 0,4% месяцем ранее.
Европейские рынки продолжают в основном демонстрировать позитивную динамику на фоне начала вакцинации от коронавируса. Она уже стартовала в Великобритании и США. Власти Германии и Франции рассчитывают, что такие же кампании могут начаться в их странах ещё до Нового года.
В то же время некоторый прогресс в переговорах в связи с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit) оказал давление на британский фондовый индекс. Вызванное этим укрепление фунта стерлингов к доллару снижает относительный потенциальный доход компаний-экспортеров Великобритании.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:18
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в пятницу 18 декабря к 14.44 GMT+3 снижалась на 0,4% до 51,30 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» корректируется после обновления накануне девятимесячных максимумов на отметке 51,9 доллара. Игроки обратили внимание на сообщения о том, что эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается тяжелой.
Ранее на текущей неделе был зарегистрирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США - более чем на 247 тысяч. Это сохраняет опасения по поводу карантинных ограничений, подавляющих спрос на топливо. Впрочем, высокие коронавирусные риски повышают вероятность дополнительного налогово-бюджетного стимулирования и принятия в США пакета экономических мер помощи.
США в октябре остались крупнейшим производителем нефти, сократив добычу на 3,2% в месячном исчислении до 10,516 миллиона баррелей нефти в сутки, оценила организация "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). Саудовская Аравия практически сохранила добычу на сентябрьском уровне, добывая 8,974 миллиона баррелей в сутки.
При этом экспорт нефти из Саудовской Аравии в октябре увеличился в месячном исчислении на 1,5% до 6,159 миллиона баррелей в сутки, США сократили его на 15,8% до 2,725 миллиона. Переработка нефти на американских НПЗ уменьшилась в октябре на 1,3% до 13,405 миллиона баррелей в сутки, в Саудовской Аравии - увеличилась на 2% до 2,402 миллиона.
Министр энергетики США Дэн Бруйетт поддержал строительство Восточно-Средиземноморского газопровода EastMed и заявил, что пришло время инвестировать в энергетический сектор Греции. По газопроводу планируется транспортировать газ из Восточного Средиземноморья в Европу. Кроме того, Бруйетт отметил, что США прорабатывают свое возможное участие в Восточно-Средиземноморском газовом форуме (EMGF) в качестве наблюдателя.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:14
Основные криптовалюты в понедельник штурмуют все новые исторические максимумы. Так, цена биткоина ранее обновила свой рекорд, пробив наверх психологический уровень 24000 долларов. Впоследствии она немного опустилась вниз, сдав этот рубеж.
Резкий рост цифровых валют связан с резким ослаблением доллара на мировом рынке. Кроме того, поддержку криптоактивам оказывает возросший приток инвестиций со стороны крупных игроков мировой финансовой отрасли.
Вместе с тем, несколько разочаровала инвесторов новость о том, что инвестгигант Goldman Sachs отказался признать биткоин угрозой золоту.
Растущая популярность первой криптовалюты не угрожает статусу драгоценного металла, однако может негативно повлиять на спрос на него в качестве защитного актива, уверены в американском банке.
На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 2% - до 23889 долларов с капитализацией 444,4 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,4% - до 643,8 доллара при капитализации 73,4 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,7% - до 0,563 доллара, его капитализация составила 25,5 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,1% - до 116,1 доллара с капитализацией 7,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла 672,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может еще какое-то время продолжить движение наверх, хотя и не исключен временный переход к коррекционному снижению. В любом случае биткоин имеет шансы удержать отметку 23000 долларов, Ethereum - уровень 640 долларов, XRP - 0,55 доллара, а Litecoin - 115 долларов.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:18
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник, которая вновь заработала после продолжительных праздников, уступил доллару сразу на 1,97 тенге и опустился до 419,39 тенге.
Некоторый пессимизм на рынок привнесла новость о том, что спортивные и массовые мероприятия, а также корпоративы запретят в Казахстане с 25 декабря до 5 января из-за распространения коронавируса в стране.
Кроме того, курс тенге отыграл коррекционное снижение цен на нефть, которые в пятницу сильно выросли из-за оптимизма инвесторов по поводу начала применения вакцин от коронавируса.
Также появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о программе дополнительного вложения денег в экономику страны с суммой финансирования в 900 млрд долларов.
Но уже в выходные настроение инвесторов омрачила новость о распространении нового штамма коронавируса в Великобритании и закрытии границ с ней другими странами.
Вероятно, в ближайшее время на фоне ухудшения настроений на мировых рынках тенге рискует сдать свои позиции и вскоре может опуститься до отметок 420-421 тенге за доллар.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:26
Мировые фондовые рынки в понедельник в основном идут вниз после обнаружения в Великобритании новой разновидности коронавируса и последовавшего за этим закрытия границ.
Американские индексы в пятницу снизились в пределах 0,3% на фоне очередной задержки пакета стимулирования экономики в конгрессе.
Уже после окончания торгов партии достигли соглашения по 900-миллиардному пакету помощи экономике. При этом избранный президент Джо Байден заявил, что этот пакет недостаточен, но является "хорошим началом".
Азиатские биржи в понедельник торгуются без единой динамики на противоречивом новостном фоне. В частности, участники рынка обеспокоены новостями о новой мутации коронавируса в Великобритании, но, с другой стороны, они по-прежнему позитивно оценивают перспективы по вакцинам.
Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. В связи с этим многие страны уже ограничили транспортное сообщение с Великобританией.
Вместе с тем, США и Великобритании уже идет вакцинация, но при этом регулятор ЕС перенес на 6 января рассмотрение разрешения на вакцину Moderna. А 21 декабря он намерен провести совещание для выдачи разрешения на продажу в ЕС вакцины Pfizer и BioNTech.
Европейские рынки продолжают демонстрировать негативную динамику в том числе из-за неопределенности вокруг торговых переговоров Великобритании и Евросоюза.
В пятницу главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что у Евросоюза и Британии осталось очень мало времени на переговоры, если стороны хотят ввести его в действие с 1 января.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:47
Основные криптовалюты во вторник довольно существенно снижаются в цене, что стало результатом ухудшения настроения инвесторов после закрытия границ Великобритании из-за обнаружения там нового штамма коронавируса.
Кроме того, инвесторов огорчили и новые хакерские атаки на рынке. В частности, криптобиржа EXMO была атакована хакерами и приостановила вывод криптовалют
Еще один негативный фактор - аноним опубликовал базу данных производителя кошельков для хранения цифровых активов Ledger.
На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, упал на 3,9% - до 23024 долларов с капитализацией 428,2 млрд долларов. Ethereum подешевел на 4,8% - до 613,3 доллара при капитализации 69,9 млрд долларов. XRP опустился в цене сразу на 13,9% - до 0,4851 доллара, его капитализация составила 22,2 млрд долларов. Litecoin ослабел на 8,8% - до 105,6 доллара с капитализацией 6,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 641,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшей перспективе рынок продолжит сползать вниз в рамках коррекции к предыдущему периоду бурного роста, когда цифровые активы достигли своих исторических максимумов и обновили их.
Не исключено, что биткоин вскоре пробьет отметку 23000 долларов, Ethereum рискует опуститься до 600 долларов, XRP - до 0,48 доллара, а Litecoin - до 100 долларов.
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