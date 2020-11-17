Додано: Вів 22 гру, 2020 09:49

Мировые фондовые рынки во вторник выглядят печально из-за новых опасений относительно распространения коронавируса.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,9% на фоне проблем с восстановлением мировой экономики в связи с новостями из Великобритании, где был выявлен новый штамм коронавируса, который может быть заразнее обычного. В связи с этим вводятся новые ограничения, ряд стран объявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Вместе с тем, от более существенного падения американские индексы остановил тот факт, что конгресс США достиг соглашения о 900-миллиардном пакете помощи экономике страны, а избранный президент Джо Байден заявлял, что соответствующий законопроект недостаточен, и это лишь "хорошее начало".

Азиатские биржи во вторник также демонстрируют негативную динамику, теряя до 1%. В выходные в Южной Корее был установлен очередной антирекорд по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией - почти 1,1 тысячи случаев заражения в сутки. В стране также вновь были ужесточены карантинные ограничения.

Европейские рынки продолжают снижаться, теряя более 2%, на опасениях участников рынка, что новый штамм коронавируса из Великобритании уже проник в Европу, и страны, которые еще не вводили локдаун, будут вынуждены ужесточить ограничения. Это в свою очередь нанесет серьезный урон экономике региона.



Аналитики ГК Forex Club

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