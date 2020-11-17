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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:48
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник укрепился к доллару на 0,52 тенге, до 419,14 тенге, несмотря на негативные внутренние факторы.
В частности, Нацбанк Казахстана ухудшил прогноз по спаду ВВП страны в 2020 году до 2,5-2,7% с 2-2,3%. В основном это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в отдельных регионах страны.
Вместе с тем, регулятор полагает, что по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, восстановления мировой экономики и внутреннего спроса динамика ВВП перейдет в положительную зону уже во втором квартале 2021 года.
Кроме того, в Нацбанке полагают, что дефицит текущего счета платёжного баланса Казахстана в 2020 году достигнет 5,7 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время тенге может все же ослабеть к доллару из-за негативных прогнозов по экономике Казахстана. Можно ожидать отметок 420-421 тенге.
Аналитики ГК Forex Club
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:49
Мировые фондовые рынки во вторник выглядят печально из-за новых опасений относительно распространения коронавируса.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,9% на фоне проблем с восстановлением мировой экономики в связи с новостями из Великобритании, где был выявлен новый штамм коронавируса, который может быть заразнее обычного. В связи с этим вводятся новые ограничения, ряд стран объявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.
Вместе с тем, от более существенного падения американские индексы остановил тот факт, что конгресс США достиг соглашения о 900-миллиардном пакете помощи экономике страны, а избранный президент Джо Байден заявлял, что соответствующий законопроект недостаточен, и это лишь "хорошее начало".
Азиатские биржи во вторник также демонстрируют негативную динамику, теряя до 1%. В выходные в Южной Корее был установлен очередной антирекорд по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией - почти 1,1 тысячи случаев заражения в сутки. В стране также вновь были ужесточены карантинные ограничения.
Европейские рынки продолжают снижаться, теряя более 2%, на опасениях участников рынка, что новый штамм коронавируса из Великобритании уже проник в Европу, и страны, которые еще не вводили локдаун, будут вынуждены ужесточить ограничения. Это в свою очередь нанесет серьезный урон экономике региона.
Аналитики ГК Forex Club
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www.periscope.tv/FXClubOfficial
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- Повідомлень: 2397
- З нами з: 28.08.12
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- Подякували: 1 раз.
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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