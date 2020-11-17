RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Аналитика для торговли на
рынке FOREX c FOREX CLUB

Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 239240241242
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:48

Тенге немного подрос, проигнорировав внутренний негатив

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник укрепился к доллару на 0,52 тенге, до 419,14 тенге, несмотря на негативные внутренние факторы.
В частности, Нацбанк Казахстана ухудшил прогноз по спаду ВВП страны в 2020 году до 2,5-2,7% с 2-2,3%. В основном это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в отдельных регионах страны.
Вместе с тем, регулятор полагает, что по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, восстановления мировой экономики и внутреннего спроса динамика ВВП перейдет в положительную зону уже во втором квартале 2021 года.
Кроме того, в Нацбанке полагают, что дефицит текущего счета платёжного баланса Казахстана в 2020 году достигнет 5,7 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время тенге может все же ослабеть к доллару из-за негативных прогнозов по экономике Казахстана. Можно ожидать отметок 420-421 тенге.

Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:49

Мировые рынки падают из-за новых проблем с коронавирусом

Мировые фондовые рынки во вторник выглядят печально из-за новых опасений относительно распространения коронавируса.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,9% на фоне проблем с восстановлением мировой экономики в связи с новостями из Великобритании, где был выявлен новый штамм коронавируса, который может быть заразнее обычного. В связи с этим вводятся новые ограничения, ряд стран объявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.
Вместе с тем, от более существенного падения американские индексы остановил тот факт, что конгресс США достиг соглашения о 900-миллиардном пакете помощи экономике страны, а избранный президент Джо Байден заявлял, что соответствующий законопроект недостаточен, и это лишь "хорошее начало".
Азиатские биржи во вторник также демонстрируют негативную динамику, теряя до 1%. В выходные в Южной Корее был установлен очередной антирекорд по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией - почти 1,1 тысячи случаев заражения в сутки. В стране также вновь были ужесточены карантинные ограничения.
Европейские рынки продолжают снижаться, теряя более 2%, на опасениях участников рынка, что новый штамм коронавируса из Великобритании уже проник в Европу, и страны, которые еще не вводили локдаун, будут вынуждены ужесточить ограничения. Это в свою очередь нанесет серьезный урон экономике региона.

Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 239240241242
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 56, 57, 58
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
577 254800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 гру, 2020 15:59
TradersChargeback
VPS и Forex
Idenberg » Вів 17 лис, 2020 23:07
4 807
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 гру, 2020 13:18
Mosk
FOREX. Где учиться, с кем работать? 1 ... 31, 32, 33
Anonymous » Пон 11 тра, 2009 00:26
325 115517
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лис, 2020 09:01
Mosk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.