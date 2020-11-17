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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:48
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник укрепился к доллару на 0,52 тенге, до 419,14 тенге, несмотря на негативные внутренние факторы.
В частности, Нацбанк Казахстана ухудшил прогноз по спаду ВВП страны в 2020 году до 2,5-2,7% с 2-2,3%. В основном это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в отдельных регионах страны.
Вместе с тем, регулятор полагает, что по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, восстановления мировой экономики и внутреннего спроса динамика ВВП перейдет в положительную зону уже во втором квартале 2021 года.
Кроме того, в Нацбанке полагают, что дефицит текущего счета платёжного баланса Казахстана в 2020 году достигнет 5,7 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время тенге может все же ослабеть к доллару из-за негативных прогнозов по экономике Казахстана. Можно ожидать отметок 420-421 тенге.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:49
Мировые фондовые рынки во вторник выглядят печально из-за новых опасений относительно распространения коронавируса.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,9% на фоне проблем с восстановлением мировой экономики в связи с новостями из Великобритании, где был выявлен новый штамм коронавируса, который может быть заразнее обычного. В связи с этим вводятся новые ограничения, ряд стран объявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.
Вместе с тем, от более существенного падения американские индексы остановил тот факт, что конгресс США достиг соглашения о 900-миллиардном пакете помощи экономике страны, а избранный президент Джо Байден заявлял, что соответствующий законопроект недостаточен, и это лишь "хорошее начало".
Азиатские биржи во вторник также демонстрируют негативную динамику, теряя до 1%. В выходные в Южной Корее был установлен очередной антирекорд по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией - почти 1,1 тысячи случаев заражения в сутки. В стране также вновь были ужесточены карантинные ограничения.
Европейские рынки продолжают снижаться, теряя более 2%, на опасениях участников рынка, что новый штамм коронавируса из Великобритании уже проник в Европу, и страны, которые еще не вводили локдаун, будут вынуждены ужесточить ограничения. Это в свою очередь нанесет серьезный урон экономике региона.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:12
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 22 декабря к 16.00 GMT+3 снижалась на 0,9% до 50,44 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» остается под давлением опасений по поводу ужесточений в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Это может опять ограничить спрос на топливо.
В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения недавно обнаруженного более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии.
Между тем, американская ConocoPhillips обнаружила в Норвежском море крупные залежи нефти, предварительно оцениваемые в 75-200 миллионов баррелей извлекаемого нефтяного эквивалента. Запасы сырья обнаружены на лицензионном участке в 14 милях от месторождения Хайдрун в Норвежском море. Доля участия оператора лицензионного участка - компании ConocoPhillips Skandinavia AS составляет 80%, еще 20% принадлежит компании Pandion Energy AS.
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) передала консорциуму итальянской Eni и таиландской PTTEP права на разведку блока 3 на шельфе ОАЭ в рамках второго раунда тендера. Блок 3 охватывает территорию площадью 11,66 тысячи квадратных километров на шельфе ОАЭ к северо-западу от города Абу-Даби. Eni будет владеть 70% в разведке блока, PTTE - 30%, в совокупности компании инвестируют до 412 миллионов долларов на этапе разведки блока, максимальный период которого составит 9 лет.
В случае коммерческого открытия запасов Eni и PTTEP будут иметь право на концессию по добыче сроком до 35 лет. У ADNOC есть опцион на владение 60%-й долей в производственной фазе концессии.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 09:31
Основные криптовалюты в среду умеренно растут в цене за исключением XRP. Эта цифровая валюты теряет более 14% на новостях о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) готовится подать иск к компании Ripple по обвинению в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Ожидается, что помимо самой Ripple как юридического лица в качестве ответчика будет указан гендиректор компании Брэд Гарлингхаус, а также ее сооснователь Крис Ларсен.
Гарлингхаус ранее допускал, что администрация избранного президента США Джо Байдена может оказаться более дружественной по отношению к криптовалютной отрасли, поэтому предварительное уведомление Ripple о подготавливаемом SEC акте может включать в себя некоторый политический фактор, считают участники рынка.
Вместе с тем, несколько обрадовала инвесторов новость о том, что криптобиржа Binance бесплатно раздала цифровую своим пользователям.
Торговая площадка начислила по 100 токенов клиентам, которые совершили хотя бы одну сделку за последнюю неделю.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 3,4% - до 23644 долларов с капитализацией 439,7 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,9% - до 621,1 доллара при капитализации 70,9 млрд долларов. XRP упал сразу на 14,4% - до 0,4102 доллара, его капитализация составила 18,8 млрд долларов. Litecoin укрепился на 8,9% - до 112,8 доллара с капитализацией 7,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 653,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит демонстрировать разнонаправленную динамику из-за противоречивых новостей. Биткоин имеет шансы вновь вернуться к отметке 23800 долларов, Ethereum - дорасти до 630 долларов, а Litecoin - до 115 долларов. XRP же продолжит идти вниз - вплоть до 0,4 доллара.
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