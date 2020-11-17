Додано: Сер 23 гру, 2020 09:31

Основные криптовалюты в среду умеренно растут в цене за исключением XRP. Эта цифровая валюты теряет более 14% на новостях о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) готовится подать иск к компании Ripple по обвинению в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Ожидается, что помимо самой Ripple как юридического лица в качестве ответчика будет указан гендиректор компании Брэд Гарлингхаус, а также ее сооснователь Крис Ларсен.

Гарлингхаус ранее допускал, что администрация избранного президента США Джо Байдена может оказаться более дружественной по отношению к криптовалютной отрасли, поэтому предварительное уведомление Ripple о подготавливаемом SEC акте может включать в себя некоторый политический фактор, считают участники рынка.

Вместе с тем, несколько обрадовала инвесторов новость о том, что криптобиржа Binance бесплатно раздала цифровую своим пользователям.

Торговая площадка начислила по 100 токенов клиентам, которые совершили хотя бы одну сделку за последнюю неделю.

На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 3,4% - до 23644 долларов с капитализацией 439,7 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,9% - до 621,1 доллара при капитализации 70,9 млрд долларов. XRP упал сразу на 14,4% - до 0,4102 доллара, его капитализация составила 18,8 млрд долларов. Litecoin укрепился на 8,9% - до 112,8 доллара с капитализацией 7,5 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 653,9 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит демонстрировать разнонаправленную динамику из-за противоречивых новостей. Биткоин имеет шансы вновь вернуться к отметке 23800 долларов, Ethereum - дорасти до 630 долларов, а Litecoin - до 115 долларов. XRP же продолжит идти вниз - вплоть до 0,4 доллара.



Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial