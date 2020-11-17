Додано: Чет 24 гру, 2020 10:30

Мировые фондовые рынки в четверг в основном растут на оптимизме по поводу достижения договоренностей между Великобританией и Евросоюзом по торговым вопросам.

Американские индексы накануне закрылись разнонаправленно на данных о снижении числа заявок на пособие по безработице в США и неясности с принятием пакета экономической помощи в стране.

Президент Дональд Трамп ранее вернул в конгресс принятый накануне пакет экономической помощи в размере 900 млрд долларов, потребовав его пересмотра. Он заявил, что необходимо повысить сумму прямых выплат с 600 долларов до 2 тысяч на человека.

Азиатские биржи в четверг растут в пределах 0,6% по основным индексам на фоне оптимизма инвесторов по поводу переговоров Великобритании и Евросоюза по торговле после завершения переходного периода.

Как обсуждается на рынке, Великобритания за последние два дня пошла на значительные уступки в переговорах по торговой сделке с ЕС.

Исключение в азиатском регионе составляет рынок Китая, который тянут вниз акции компании Alibaba. Ранее главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении компании.

В четверг и пятницу ожидается сниженный объем торгов в связи с празднованием Рождества. В четверг многие рынки будут работать меньше обычного, а в пятницу торги в Европе и США, а также частично в Азии, проходить не будут.

Европейские рынки продолжают идти наверх, несмотря на то, что инвесторы с опасением следят за эпидемиологической ситуацией в мире, особенно в Великобритании, где ранее был выявлен новый штамм коронавируса. На фоне его распространения в Великобритании ряд стран объявил о приостановке авиа и транспортного сообщения с Британией.



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