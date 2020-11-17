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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:48
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник укрепился к доллару на 0,52 тенге, до 419,14 тенге, несмотря на негативные внутренние факторы.
В частности, Нацбанк Казахстана ухудшил прогноз по спаду ВВП страны в 2020 году до 2,5-2,7% с 2-2,3%. В основном это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в отдельных регионах страны.
Вместе с тем, регулятор полагает, что по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, восстановления мировой экономики и внутреннего спроса динамика ВВП перейдет в положительную зону уже во втором квартале 2021 года.
Кроме того, в Нацбанке полагают, что дефицит текущего счета платёжного баланса Казахстана в 2020 году достигнет 5,7 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время тенге может все же ослабеть к доллару из-за негативных прогнозов по экономике Казахстана. Можно ожидать отметок 420-421 тенге.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:49
Мировые фондовые рынки во вторник выглядят печально из-за новых опасений относительно распространения коронавируса.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,9% на фоне проблем с восстановлением мировой экономики в связи с новостями из Великобритании, где был выявлен новый штамм коронавируса, который может быть заразнее обычного. В связи с этим вводятся новые ограничения, ряд стран объявил о приостановке авиасообщения с Великобританией.
Вместе с тем, от более существенного падения американские индексы остановил тот факт, что конгресс США достиг соглашения о 900-миллиардном пакете помощи экономике страны, а избранный президент Джо Байден заявлял, что соответствующий законопроект недостаточен, и это лишь "хорошее начало".
Азиатские биржи во вторник также демонстрируют негативную динамику, теряя до 1%. В выходные в Южной Корее был установлен очередной антирекорд по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией - почти 1,1 тысячи случаев заражения в сутки. В стране также вновь были ужесточены карантинные ограничения.
Европейские рынки продолжают снижаться, теряя более 2%, на опасениях участников рынка, что новый штамм коронавируса из Великобритании уже проник в Европу, и страны, которые еще не вводили локдаун, будут вынуждены ужесточить ограничения. Это в свою очередь нанесет серьезный урон экономике региона.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:12
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 22 декабря к 16.00 GMT+3 снижалась на 0,9% до 50,44 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» остается под давлением опасений по поводу ужесточений в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Это может опять ограничить спрос на топливо.
В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения недавно обнаруженного более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии.
Между тем, американская ConocoPhillips обнаружила в Норвежском море крупные залежи нефти, предварительно оцениваемые в 75-200 миллионов баррелей извлекаемого нефтяного эквивалента. Запасы сырья обнаружены на лицензионном участке в 14 милях от месторождения Хайдрун в Норвежском море. Доля участия оператора лицензионного участка - компании ConocoPhillips Skandinavia AS составляет 80%, еще 20% принадлежит компании Pandion Energy AS.
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) передала консорциуму итальянской Eni и таиландской PTTEP права на разведку блока 3 на шельфе ОАЭ в рамках второго раунда тендера. Блок 3 охватывает территорию площадью 11,66 тысячи квадратных километров на шельфе ОАЭ к северо-западу от города Абу-Даби. Eni будет владеть 70% в разведке блока, PTTE - 30%, в совокупности компании инвестируют до 412 миллионов долларов на этапе разведки блока, максимальный период которого составит 9 лет.
В случае коммерческого открытия запасов Eni и PTTEP будут иметь право на концессию по добыче сроком до 35 лет. У ADNOC есть опцион на владение 60%-й долей в производственной фазе концессии.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 09:31
Основные криптовалюты в среду умеренно растут в цене за исключением XRP. Эта цифровая валюты теряет более 14% на новостях о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) готовится подать иск к компании Ripple по обвинению в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Ожидается, что помимо самой Ripple как юридического лица в качестве ответчика будет указан гендиректор компании Брэд Гарлингхаус, а также ее сооснователь Крис Ларсен.
Гарлингхаус ранее допускал, что администрация избранного президента США Джо Байдена может оказаться более дружественной по отношению к криптовалютной отрасли, поэтому предварительное уведомление Ripple о подготавливаемом SEC акте может включать в себя некоторый политический фактор, считают участники рынка.
Вместе с тем, несколько обрадовала инвесторов новость о том, что криптобиржа Binance бесплатно раздала цифровую своим пользователям.
Торговая площадка начислила по 100 токенов клиентам, которые совершили хотя бы одну сделку за последнюю неделю.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 3,4% - до 23644 долларов с капитализацией 439,7 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,9% - до 621,1 доллара при капитализации 70,9 млрд долларов. XRP упал сразу на 14,4% - до 0,4102 доллара, его капитализация составила 18,8 млрд долларов. Litecoin укрепился на 8,9% - до 112,8 доллара с капитализацией 7,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 653,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит демонстрировать разнонаправленную динамику из-за противоречивых новостей. Биткоин имеет шансы вновь вернуться к отметке 23800 долларов, Ethereum - дорасти до 630 долларов, а Litecoin - до 115 долларов. XRP же продолжит идти вниз - вплоть до 0,4 доллара.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:47
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду опустился к доллару на 1,83 тенге, до 421,61 тенге.
Помимо общего ухудшения внешнего фона, на национальную валюту во многом повлияло снижение мировых цен на нефть. Нефтяные котировки падают, в то время как трейдеры продолжают пессимистично оценивать спрос на сырье в будущем году в свете обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании.
Новая мутация коронавируса уже привела к тому, что многие страны закрыли авиасообщение с Великобританией. А премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге продолжит следовать за нефтяными котировками и вскоре может опуститься до отметок 422-423 тенге за доллар.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:44
Мировые рынки в среду смотрятся неоднозначно, объем торгов постепенно снижается по мере приближения Рождества. В четверг многие рынки закроются раньше обычного, а в пятницу торговые площадки Европы, США и частично Азии будут закрыты.
Американские индексы накануне закрылись разнонаправленно: биржевой индикатор Nasdaq продемонстрировал рекордный рост, а DJIA и S&P 500 оказались в минусе.
Азиатские биржи в среду растут в пределах 1,2% по основным индексам на новостях по очередному пакету поддержки экономики США. Американский конгресс принял очередной пакет помощи экономике в размере 900 млрд долларов в пакете вместе с частью бюджета на 2021 год. Но президент США Дональд Трамп отказался подписать принятый пакет и потребовал его пересмотра.
Европейские же рынки продолжают умеренно расти после публикации статистики по экономике Великобритании и Германии, оказавшейся лучше прогнозов. ВВП Великобритании в прошлом квартале снизился на 8,6% в годовом выражении, а в квартальном - вырос на рекордные 16%. При этом на рынке полагали, что показатель сократился на 9,6% в годовом выражении и вырос на 15,5% в квартальном.
Кроме того, индекс доверия потребителей к экономике Германии снизился до минус 7,3 пункта с пересмотренного уровня предыдущего месяца в минус 6,8 пункта.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 15:02
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в среду 23 декабря к 15.40 GMT+3 повышалась на 0,2% до 50,17 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает «топтаться» около психологически значимого уровня 50 долларов за баррель. Участники торгов оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов нефти на прошлой неделе - на 2,7 миллиона баррелей.
Официальная статистика американского министерства энергетики будет опубликована вечером. Эксперты ожидают, что ведомство зафиксирует снижение запасов на 3,25 миллиона баррелей (0,6%) до 496,9 миллиона баррелей.
Поддержка стоимости нефти приходит от коррекционного ослабления доллара на forex. К 15.11 GMT+3 курс европейской валюты рос относительно предыдущего фиксинга на 0,25% и равнялся 1,2192 доллара. На forex индекс доллара рос три предыдущие торговые сессии подряд и за это время поднялся почти 1%, это и создало задел для коррекции.
При этом игроки forex ожидают данные о ноябрьской динамике потребительских доходов и расходов американцев. Эксперты ожидают, что доходы снизились на 0,3% в месячном исчислении, а расходы - на 0,2%. Также выйдут данные о продажах новостроек в США. Аналитики считают, что ноябрьские темпы продаж новых домов в стране снизились на 0,3% в месячном исчислении до 995 тысяч в год.
Между тем, эксперты ожидают, что полное восстановление спроса на мировом рынке газа произойдет уже в 2021 году. Уже сейчас цена газа на спот-рынке находится на уровне 210 долларов за тысячу кубометров. В текущем году потребление «голубого топлива» сократится на 3% из-за влияния ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 08:49
Основные криптовалюты в четверг идут вниз во главе с токеном XRP после подачи иска комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Она выдвинула обвинения в привлечении 1,3 млрд долларов путем продажи незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов XRP. Ответчиками названы сама компания Ripple, ее сооснователь Крис Ларсен и генеральный директор Брэд Гарлингхаус.
После подачи иска на рынке началась целая кампания против XRP. Так, например, управляющая компания Bitwise Asset Management сообщила об исключении токена из своего флагманского индексного фонда Bitwise 10 Crypto Index Fund.
На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, ослабел на 2% - до 23010 долларов с капитализацией 425,9 млрд долларов. Ethereum подешевел на 7,3% - до 578,2 доллара при капитализации 65,6 млрд долларов. XRP обвалился сразу на 34% - до 0,2749 доллара, его капитализация составила 12,6 млрд долларов. Litecoin упал в цене на 8,9% - до 104,1 доллара с капитализацией 6,8 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 616,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти вниз, увлекаемый за собой стремительно падающим курсом XRP. Эта криптовалюта рискует подешеветь до 0,2 доллара, биткоин - пробить вниз психологическую отметку 23000 долларов, Ethereum - уйти ниже 570 долларов, а Litecoin - ниже 100 долларов.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:08
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг вырос к доллару на 1,43 тенге, до 420,01 тенге, поддержанный динамикой мировых цен на нефть.
Нефтяные котировки прибавили более чем 2% после публикации еженедельных данных минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.
Этот показатель снизился за неделю на 1,1 млн баррелей, до 237,8 млн баррелей при прогнозе роста показателя на 1,21 млн баррелей. Кроме того, за неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну, до 264 агрегатов.
Вероятно, в ближайшее время инвесторы на внутреннем валютном рынке Казахстана продолжат следить за динамикой нефтяных котировок. В случае их роста можно ожидать дальнейшего укрепления тенге к доллару - вплоть до отметок 421-422 тенге.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:30
Мировые фондовые рынки в четверг в основном растут на оптимизме по поводу достижения договоренностей между Великобританией и Евросоюзом по торговым вопросам.
Американские индексы накануне закрылись разнонаправленно на данных о снижении числа заявок на пособие по безработице в США и неясности с принятием пакета экономической помощи в стране.
Президент Дональд Трамп ранее вернул в конгресс принятый накануне пакет экономической помощи в размере 900 млрд долларов, потребовав его пересмотра. Он заявил, что необходимо повысить сумму прямых выплат с 600 долларов до 2 тысяч на человека.
Азиатские биржи в четверг растут в пределах 0,6% по основным индексам на фоне оптимизма инвесторов по поводу переговоров Великобритании и Евросоюза по торговле после завершения переходного периода.
Как обсуждается на рынке, Великобритания за последние два дня пошла на значительные уступки в переговорах по торговой сделке с ЕС.
Исключение в азиатском регионе составляет рынок Китая, который тянут вниз акции компании Alibaba. Ранее главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении компании.
В четверг и пятницу ожидается сниженный объем торгов в связи с празднованием Рождества. В четверг многие рынки будут работать меньше обычного, а в пятницу торги в Европе и США, а также частично в Азии, проходить не будут.
Европейские рынки продолжают идти наверх, несмотря на то, что инвесторы с опасением следят за эпидемиологической ситуацией в мире, особенно в Великобритании, где ранее был выявлен новый штамм коронавируса. На фоне его распространения в Великобритании ряд стран объявил о приостановке авиа и транспортного сообщения с Британией.
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