RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Аналитика для торговли на
рынке FOREX c FOREX CLUB

Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 240241242243
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:21

Обзор: нефть сползает на фоне рождественских праздников

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг 24 декабря к 15.53 GMT+3 снижалась на 0,8% до 50,81 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» корректирует вчерашний рост. Торги проходят на фоне понизившейся рыночной активности из-за празднования на Западе католического Рождества.
Между тем, по оценкам минэнерго США, коммерческие запасы нефти в страны (без учета стратегического резерва) за прошлую неделю сократились на 600 тысяч баррелей (0,1%) до 499,5 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,19 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США снизились на прошлой неделе на 1,1 миллиона баррелей (0,5%) до 237,8 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения показателя на 1,21 миллиона. Запасы дистиллятов сократились на 2,3 миллиона баррелей (1,5%) до 148,9 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 900 тысяч баррелей. Минэнергетики зафиксировало снижение за неделю загрузки нефтеперерабатывающих мощностей в США до 78% против 79,1% неделей ранее.
При этом запасы нефти на крупнейшем в Америке терминале в Кушинге за прошлую неделю не изменились, оставшись на уровне 58,4 миллиона баррелей.
Американский стратегический резерв нефти при этом также остался на прежнем уровне в 638,1 миллиона баррелей, оценило минэнерго.
Добыча нефти в США за прошлую неделю составила в среднем 11 миллионов баррелей в сутки, не изменившись. Средняя за последние четыре недели добыча нефти в США равнялась 11,05 миллиона баррелей в сутки.
Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи Нефтяная оценил, что мировая нефтяная отрасль будет постепенно «выздоравливать» в 2021 году от кризисов завершающегося года. При этом выздоровление не будет стремительным, а станет постепенным: не за один или два квартала, оценил аль-Мазруи.

Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2406
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 240241242243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 56, 57, 58
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
577 254850
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 гру, 2020 15:59
TradersChargeback
VPS и Forex
Idenberg » Вів 17 лис, 2020 23:07
4 820
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 гру, 2020 13:18
Mosk
FOREX. Где учиться, с кем работать? 1 ... 31, 32, 33
Anonymous » Пон 11 тра, 2009 00:26
325 115548
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лис, 2020 09:01
Mosk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2536)
24.12.2020 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.