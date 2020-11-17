Додано: Чет 24 гру, 2020 15:21

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг 24 декабря к 15.53 GMT+3 снижалась на 0,8% до 50,81 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» корректирует вчерашний рост. Торги проходят на фоне понизившейся рыночной активности из-за празднования на Западе католического Рождества.

Между тем, по оценкам минэнерго США, коммерческие запасы нефти в страны (без учета стратегического резерва) за прошлую неделю сократились на 600 тысяч баррелей (0,1%) до 499,5 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,19 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США снизились на прошлой неделе на 1,1 миллиона баррелей (0,5%) до 237,8 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения показателя на 1,21 миллиона. Запасы дистиллятов сократились на 2,3 миллиона баррелей (1,5%) до 148,9 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 900 тысяч баррелей. Минэнергетики зафиксировало снижение за неделю загрузки нефтеперерабатывающих мощностей в США до 78% против 79,1% неделей ранее.

При этом запасы нефти на крупнейшем в Америке терминале в Кушинге за прошлую неделю не изменились, оставшись на уровне 58,4 миллиона баррелей.

Американский стратегический резерв нефти при этом также остался на прежнем уровне в 638,1 миллиона баррелей, оценило минэнерго.

Добыча нефти в США за прошлую неделю составила в среднем 11 миллионов баррелей в сутки, не изменившись. Средняя за последние четыре недели добыча нефти в США равнялась 11,05 миллиона баррелей в сутки.

Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи Нефтяная оценил, что мировая нефтяная отрасль будет постепенно «выздоравливать» в 2021 году от кризисов завершающегося года. При этом выздоровление не будет стремительным, а станет постепенным: не за один или два квартала, оценил аль-Мазруи.



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