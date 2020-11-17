|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:21
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг 24 декабря к 15.53 GMT+3 снижалась на 0,8% до 50,81 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» корректирует вчерашний рост. Торги проходят на фоне понизившейся рыночной активности из-за празднования на Западе католического Рождества.
Между тем, по оценкам минэнерго США, коммерческие запасы нефти в страны (без учета стратегического резерва) за прошлую неделю сократились на 600 тысяч баррелей (0,1%) до 499,5 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,19 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США снизились на прошлой неделе на 1,1 миллиона баррелей (0,5%) до 237,8 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения показателя на 1,21 миллиона. Запасы дистиллятов сократились на 2,3 миллиона баррелей (1,5%) до 148,9 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 900 тысяч баррелей. Минэнергетики зафиксировало снижение за неделю загрузки нефтеперерабатывающих мощностей в США до 78% против 79,1% неделей ранее.
При этом запасы нефти на крупнейшем в Америке терминале в Кушинге за прошлую неделю не изменились, оставшись на уровне 58,4 миллиона баррелей.
Американский стратегический резерв нефти при этом также остался на прежнем уровне в 638,1 миллиона баррелей, оценило минэнерго.
Добыча нефти в США за прошлую неделю составила в среднем 11 миллионов баррелей в сутки, не изменившись. Средняя за последние четыре недели добыча нефти в США равнялась 11,05 миллиона баррелей в сутки.
Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи Нефтяная оценил, что мировая нефтяная отрасль будет постепенно «выздоравливать» в 2021 году от кризисов завершающегося года. При этом выздоровление не будет стремительным, а станет постепенным: не за один или два квартала, оценил аль-Мазруи.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2410
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:08
Основные криптовалюты в пятницу немного восстанавливаются в цене после обвала, вызванного подачей судебного иска комиссией по ценным бумагам и рынкам (SEC) США к компании Ripple.
На фоне резкого падения курса XRP доля биткоина на рынке криптовалют обновила годовой максимум, достигнут почти 70%.
Новостью, повлиявшей на рынок в пятницу, стало и сообщение о том, что сеть по расследованию финансовых преступлений министерства финансов США (FinCEN) предложила правительству новые правила по контролю за цифровыми валютами. Они распространяются на частные криптовалютные кошельки. Для совершения транзакции на сумму более трех тысяч долларов владельцу кошелька придется идентифицировать себя на бирже криптовалют. Биржи обяжут хранить информацию о владельцах электронных кошельков и передавать ее по запросу властей США. Помимо этого, торговые площадки будут обязаны сообщать обо всех транзакциях, превышающих 10 тысяч долларов.
На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 2,8% - до 23529 долларов с капитализацией 436,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 5,8% - до 607 долларов при капитализации 69,4 млрд долларов. XRP поднялся в цене сразу на 21% - до 0,3296 доллара, его капитализация составила 15 млрд долларов. Litecoin укрепился на 6,5% - до 108,9 доллара при капитализации 7,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 641,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшей перспективе продолжит расти после предшествовавшего обвала. Биткоин имеет шансы добраться до отметки 23700 долларов, Ethereum может укрепиться до 620 долларов, XRP - до 0,4 доллара, а Litecoin - до 115 долларов.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2410
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:30
Курс тенге по мере приближения новогодних праздников укрепился по отношению к доллару на Казахстанской фондовой бирже в пятницу на 0,32 тенге, до 419,61 тенге.
Такая динамика наблюдается в то время, как мировые цены на нефть подрастают после небольшого снижения накануне. А ранее на неделе нефтяные котировки подскочили более чем на 2% из-за данных о снижении запасов нефтепродуктов в США за неделю.
При этом объем торгов на этом рынке несколько снижен из-за рождественских праздников - пятницу торги в США, Европе и частично в Азии проходить не будут.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге еще несколько укрепится и будет держаться вблизи отметок 418-419 тенге за доллар.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2410
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 08:50
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник сократился по отношению к доллару на 0,3 тенге, до 419,79 тенге.
Такая динамика наблюдалась в том числе и после того, как президент Казахстана подписал указ о продлении до конца 2021 года моратория на создание госкомпаний.
Кроме того, мировые цены на нефть в понедельник опускаются, частично такая динамика связана с коррекцией после роста ранее, при этом рынки продолжают оценивать перспективы по балансу спроса и предложения на рынке.
С одной стороны, статистика по заражениям коронавирусом остается тревожной в ряде регионов, некоторые страны продолжают ужесточение карантинных ограничений. При этом вакцинация становится доступной все в большем числе стран всего мира. Прогнозы по мировой экономике отражаются на нефтяных ценах, так как это влияет на нефтяной спрос.
Помимо этого, инвесторы обращают внимание и на новости по добыче нефти.
Так, министерство нефти Ирака ранее заявило о намерении увеличить экспорт сырья из южных портов до 6 млн баррелей в сутки после 2023 года. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии сообщил об открытии четырех новых месторождений нефти и газа на территории королевства.
Вероятно, по мере приближения новогодних праздников тенге рискует ещё опуститься в цене и будет стремиться к отметкам 420-421 тенге за доллар.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2410
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:47
Основные криптовалюты в понедельник сдают позиции после очередного резкого скачка наверх, когда они обновили свои исторические максимумы. В частности, биткоин на время поднимался выше психологической отметки 28000 долларов.
Оптимизм инвесторов на финансовых рынках в последнее время связан с началом массовой вакцинации от коронавируса в разных странах мира. Но в целом ситуация с пандемией остаётся сложной, поэтому некоторые участники рынка предпочитают перекладываться из традиционных инвестиционных инструментов в криптовалюты.
Пока же цифровые валюты взяли паузу, чтобы инвесторы могли осмыслить дальнейшее направление своих действий и перспективы рынка.
Курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 0,31% - до 26894 доллара с капитализацией 500,3 млрд долларов. Ethereum подорожал сразу на 10,3% - до 712,55 доллара при капитализации 81,2 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 4,5% - до 0,2822 доллара, его капитализация достигла отметки 8,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 4,3% - до 129 долларов с капитализацией 8,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 720,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может ещё несколько опуститься после резкого скачка наверх и достижения криптовалютами новых исторических максимумов. Можно прогнозировать, что биткоин вскоре будет держаться ниже психологической отметки 270000 долларов, Ethereum может удерживать позиции у 700 долларов, XRP - вблизи 0,25 доллара, а Litecoin - возле 130 долларов.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2410
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: FOREX CLUB
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|577
|254903
|
|
|4
|831
|
Нед 06 гру, 2020 13:18
Mosk
|
|325
|115587
|
Нед 29 лис, 2020 09:01
Mosk
|