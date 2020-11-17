Додано: Пон 28 гру, 2020 17:35

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 28 декабря к 15.53 GMT+3 росла на 0,8% до 51,76 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» продолжает попытки роста в направлении 9-месячного максимума (52,45 доллара), установленного 18 декабря.

Поддержка рисковым активам, в том числе и нефти приходит от новостей о пакете помощи пострадавшей из-за пандемии экономики США. Американский президент Дональд Трамп все-таки подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Это позитивно отражается и на прогнозах по восстановлению спроса на нефть.

При этом экс-министр нефти Египта Усама Камаль оценил, что мировой нефтяной рынок в 2021 году будет более стабилен по сравнению с уходящим годом, а цены установятся в районе 50-55 долларов за баррель.

Министерство нефти Ирака заявило о планах увеличения после 2023 года экспорта «черного золота» из южных портов с нынешних 3,5 миллиона в сутки до 6 миллионов баррелей. По словам представителя министерства Карима Хаттаба, среди проектов для достижения такой цели - прокладка нефтяной трубы по морскому дну от хранилищ Фау к портам, которые работают на экспорт. В ноябре Ирак добыл 81 миллион баррелей нефти.

При этом президент Ирана Хасан Роухани официально открыл несколько нефтехимических предприятий с инвестициями в 1 миллиард долларов. В частности, было запущено предприятие на нефтехимическом комплексе в провинции Илам, нефтехимический завод в провинции Хамадан и еще одно предприятие на нефтехимическом заводе Урмия в провинции Западный Азербайджан. Эти предприятия позволят довести мощности нефтехимической промышленности с 66 до 77 миллионов тонн продукции в год. До конца года будут открыты еще несколько проектов, которые позволят довести стоимость производимой в Иране продукции нефтехимии до 25 миллиардов долларов, заявил Роухани.



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