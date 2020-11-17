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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:21
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг 24 декабря к 15.53 GMT+3 снижалась на 0,8% до 50,81 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» корректирует вчерашний рост. Торги проходят на фоне понизившейся рыночной активности из-за празднования на Западе католического Рождества.
Между тем, по оценкам минэнерго США, коммерческие запасы нефти в страны (без учета стратегического резерва) за прошлую неделю сократились на 600 тысяч баррелей (0,1%) до 499,5 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,19 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США снизились на прошлой неделе на 1,1 миллиона баррелей (0,5%) до 237,8 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения показателя на 1,21 миллиона. Запасы дистиллятов сократились на 2,3 миллиона баррелей (1,5%) до 148,9 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 900 тысяч баррелей. Минэнергетики зафиксировало снижение за неделю загрузки нефтеперерабатывающих мощностей в США до 78% против 79,1% неделей ранее.
При этом запасы нефти на крупнейшем в Америке терминале в Кушинге за прошлую неделю не изменились, оставшись на уровне 58,4 миллиона баррелей.
Американский стратегический резерв нефти при этом также остался на прежнем уровне в 638,1 миллиона баррелей, оценило минэнерго.
Добыча нефти в США за прошлую неделю составила в среднем 11 миллионов баррелей в сутки, не изменившись. Средняя за последние четыре недели добыча нефти в США равнялась 11,05 миллиона баррелей в сутки.
Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи Нефтяная оценил, что мировая нефтяная отрасль будет постепенно «выздоравливать» в 2021 году от кризисов завершающегося года. При этом выздоровление не будет стремительным, а станет постепенным: не за один или два квартала, оценил аль-Мазруи.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:08
Основные криптовалюты в пятницу немного восстанавливаются в цене после обвала, вызванного подачей судебного иска комиссией по ценным бумагам и рынкам (SEC) США к компании Ripple.
На фоне резкого падения курса XRP доля биткоина на рынке криптовалют обновила годовой максимум, достигнут почти 70%.
Новостью, повлиявшей на рынок в пятницу, стало и сообщение о том, что сеть по расследованию финансовых преступлений министерства финансов США (FinCEN) предложила правительству новые правила по контролю за цифровыми валютами. Они распространяются на частные криптовалютные кошельки. Для совершения транзакции на сумму более трех тысяч долларов владельцу кошелька придется идентифицировать себя на бирже криптовалют. Биржи обяжут хранить информацию о владельцах электронных кошельков и передавать ее по запросу властей США. Помимо этого, торговые площадки будут обязаны сообщать обо всех транзакциях, превышающих 10 тысяч долларов.
На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 2,8% - до 23529 долларов с капитализацией 436,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 5,8% - до 607 долларов при капитализации 69,4 млрд долларов. XRP поднялся в цене сразу на 21% - до 0,3296 доллара, его капитализация составила 15 млрд долларов. Litecoin укрепился на 6,5% - до 108,9 доллара при капитализации 7,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 641,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшей перспективе продолжит расти после предшествовавшего обвала. Биткоин имеет шансы добраться до отметки 23700 долларов, Ethereum может укрепиться до 620 долларов, XRP - до 0,4 доллара, а Litecoin - до 115 долларов.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:30
Курс тенге по мере приближения новогодних праздников укрепился по отношению к доллару на Казахстанской фондовой бирже в пятницу на 0,32 тенге, до 419,61 тенге.
Такая динамика наблюдается в то время, как мировые цены на нефть подрастают после небольшого снижения накануне. А ранее на неделе нефтяные котировки подскочили более чем на 2% из-за данных о снижении запасов нефтепродуктов в США за неделю.
При этом объем торгов на этом рынке несколько снижен из-за рождественских праздников - пятницу торги в США, Европе и частично в Азии проходить не будут.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге еще несколько укрепится и будет держаться вблизи отметок 418-419 тенге за доллар.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 08:50
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник сократился по отношению к доллару на 0,3 тенге, до 419,79 тенге.
Такая динамика наблюдалась в том числе и после того, как президент Казахстана подписал указ о продлении до конца 2021 года моратория на создание госкомпаний.
Кроме того, мировые цены на нефть в понедельник опускаются, частично такая динамика связана с коррекцией после роста ранее, при этом рынки продолжают оценивать перспективы по балансу спроса и предложения на рынке.
С одной стороны, статистика по заражениям коронавирусом остается тревожной в ряде регионов, некоторые страны продолжают ужесточение карантинных ограничений. При этом вакцинация становится доступной все в большем числе стран всего мира. Прогнозы по мировой экономике отражаются на нефтяных ценах, так как это влияет на нефтяной спрос.
Помимо этого, инвесторы обращают внимание и на новости по добыче нефти.
Так, министерство нефти Ирака ранее заявило о намерении увеличить экспорт сырья из южных портов до 6 млн баррелей в сутки после 2023 года. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии сообщил об открытии четырех новых месторождений нефти и газа на территории королевства.
Вероятно, по мере приближения новогодних праздников тенге рискует ещё опуститься в цене и будет стремиться к отметкам 420-421 тенге за доллар.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:47
Основные криптовалюты в понедельник сдают позиции после очередного резкого скачка наверх, когда они обновили свои исторические максимумы. В частности, биткоин на время поднимался выше психологической отметки 28000 долларов.
Оптимизм инвесторов на финансовых рынках в последнее время связан с началом массовой вакцинации от коронавируса в разных странах мира. Но в целом ситуация с пандемией остаётся сложной, поэтому некоторые участники рынка предпочитают перекладываться из традиционных инвестиционных инструментов в криптовалюты.
Пока же цифровые валюты взяли паузу, чтобы инвесторы могли осмыслить дальнейшее направление своих действий и перспективы рынка.
Курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 0,31% - до 26894 доллара с капитализацией 500,3 млрд долларов. Ethereum подорожал сразу на 10,3% - до 712,55 доллара при капитализации 81,2 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 4,5% - до 0,2822 доллара, его капитализация достигла отметки 8,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 4,3% - до 129 долларов с капитализацией 8,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 720,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может ещё несколько опуститься после резкого скачка наверх и достижения криптовалютами новых исторических максимумов. Можно прогнозировать, что биткоин вскоре будет держаться ниже психологической отметки 270000 долларов, Ethereum может удерживать позиции у 700 долларов, XRP - вблизи 0,25 доллара, а Litecoin - возле 130 долларов.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:03
Мировые рынки в понедельник открыты частично из-за продолжающихся праздников, объем торгов снижен, но в целом настроения оптимистичные.
В пятницу торги на американских и европейских рынках не проводились из-за празднования Рождества. В понедельник европейские биржевые индикаторы начали торги преимущественно в положительной области.
Участники рынка продолжают оценивать перспективы для британской экономики после окончательного выхода королевства из Евросоюза и завершения переходного периода. Великобритания и ЕС 24 декабря заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря.
Объем торгов на европейских рынках в понедельник несколько снижен, так как торги в Великобритании по-прежнему не проводятся из-за рождественских праздников.
Азиатские биржи в основном растут после того, как президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 млн долларов в связи с пандемией коронавируса.
Президент подписал законопроект в его первоначальном виде, который предусматривает выплату в размере 600 долларов на человека, вместо ранее требуемых им 2 тысяч долларов. Участники рынка полагают, что, согласившись на подписание документа, Трамп обеспечил договоренность о том, что переговоры о дополнительной экономической помощи будут продолжены.
Инвесторы считают, что принятие пакета помощи экономике США поможет им лучше ориентироваться в ситуации, вызванной на рынках новостями о новом штамме коронавируса в Великобритании.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:35
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 28 декабря к 15.53 GMT+3 росла на 0,8% до 51,76 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает попытки роста в направлении 9-месячного максимума (52,45 доллара), установленного 18 декабря.
Поддержка рисковым активам, в том числе и нефти приходит от новостей о пакете помощи пострадавшей из-за пандемии экономики США. Американский президент Дональд Трамп все-таки подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Это позитивно отражается и на прогнозах по восстановлению спроса на нефть.
При этом экс-министр нефти Египта Усама Камаль оценил, что мировой нефтяной рынок в 2021 году будет более стабилен по сравнению с уходящим годом, а цены установятся в районе 50-55 долларов за баррель.
Министерство нефти Ирака заявило о планах увеличения после 2023 года экспорта «черного золота» из южных портов с нынешних 3,5 миллиона в сутки до 6 миллионов баррелей. По словам представителя министерства Карима Хаттаба, среди проектов для достижения такой цели - прокладка нефтяной трубы по морскому дну от хранилищ Фау к портам, которые работают на экспорт. В ноябре Ирак добыл 81 миллион баррелей нефти.
При этом президент Ирана Хасан Роухани официально открыл несколько нефтехимических предприятий с инвестициями в 1 миллиард долларов. В частности, было запущено предприятие на нефтехимическом комплексе в провинции Илам, нефтехимический завод в провинции Хамадан и еще одно предприятие на нефтехимическом заводе Урмия в провинции Западный Азербайджан. Эти предприятия позволят довести мощности нефтехимической промышленности с 66 до 77 миллионов тонн продукции в год. До конца года будут открыты еще несколько проектов, которые позволят довести стоимость производимой в Иране продукции нефтехимии до 25 миллиардов долларов, заявил Роухани.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:41
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник потерял к доллару 0,76 тенге и опустился до отметки 420,4 тенге.
Такая динамика наблюдается в том числе и на фоне заявления Минздрава Казахстана о том, что страна начнет закупать вакцину от коронавируса компании Pfizer.
Вместе с тем, мировые цены на нефть во вторник растут в то время, как трейдеры надеются, что новый пакет экономической помощи США поддержит восстановление спроса.
Президент страны Дональд Трамп ранее подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя пакет мер поддержки в размере 900 млрд долларов, необходимый американской экономике в связи с пандемией коронавируса.
Вероятно, по мере приближения новогодних праздников при сниженном объеме торгов тенге может еще несколько уступить доллару и теперь будет стремиться к отметке 421 тенге за доллар.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:14
Основные криптовалюты во вторник откатились вниз от ранее достигнутых ими исторических максимумов. Ранее биткоин на время поднимался выше психологической отметки 28000 долларов, в Ethereum, например, выше 750 долларов.
Поводом для негатива для участников рынка стала во многом новость о том, что биржа криптовалют Coinbase объявила о скорой остановке торгов XRP на своей платформе для пользователей во всех обслуживаемых регионах.
Рынки XRP были переведены в режим «только для размещения лимитных заявок» 28 декабря, а 19 января компания полностью их закроет. При этом клиенты по-прежнему смогут получать доступ к своим кошелькам.
Такое решение было принято, судя по всему, после того, как комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США подала иск против компании Ripple.
На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 2,4% - до 26403 долларов с капитализацией 490,2 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,4% - до 710,1 доллара при капитализации 80,9 млрд долларов. XRP опустился в цене сразу на 17,8% - до 0,2317 доллара, его капитализация составила 10,5 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,9% - до 127,2 доллара с капитализацией 8,4 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 706,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, по мере приближения новогодних праздников криптовалюты могут еще несколько скорректироваться вниз. Биткоин в ближайшее время рискует уйти к отметке 25000 долларов, Ethereum - подешеветь до 650 дллларов, XRP - до 0,2 доллара, а Litecoin - до 120 долларов.
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