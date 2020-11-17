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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:14
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) во вторник 29 декабря к 14.50 GMT+3 росла на 1,4% до 51,61 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает колебаться неподалеку от 9-месячного максимума (52,48 доллара), установленного 18 декабря.
Поддержка рисковым активам, в том числе и нефти приходит от роста надежд на восстановление мировой экономики после утверждения пакета экономической помощи США объемом 900 миллиардов долларов. Спрос на рисковые активы также поддерживают новости о достижении торговой договоренности между Великобританией и ЕС по Brexit.
В то же время, игроки рынка держат в уме то, что ОПЕК+ по итогам заседания 4 января, скорее всего, примет решение о наращивания совокупной добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.
Спрос на нефть на текущий момент еще не восстановился примерно на 7-8 миллионов баррелей в сутки относительно докризисного периода, однако в следующем году он вырастет на 5-6 миллионов баррелей в сутки к уровню 2020 года, оценивают эксперты.
Между тем, национальной газовая компания Ирана в два раза сократила поставки газа в Ирак, объяснив это крупной задолженностью иракской стороны по оплате поставок.
Минэнерго Ирака должно более пяти миллиардов долларов Ирану: три миллиарда долларов заблокированы в иракском банке TBI, а еще более двух миллиардов до сих пор не уплачено. Кроме того, Ирак должен Ирану более одного миллиарда долларов за "нарушения договора".
Официальный представитель иракского минэнерго Ахмад Муса заявил, что Иран планирует сократить поставки газа в Ирак с пяти до трех миллионов кубометров, что почти полностью может лишить Багдад электроэнергии. В итоге, Багдад и район центрального Евфрата может остаться без электроснабжения.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:40
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду символически подрос на 0,04 тенге, до 420,46 тенге.
Такая динамика наблюдалась в то время, как мировые цены на нефть умеренно растут после публикации данных Американского института нефти (API) о значительном снижении её запасов в США.
В ночь на среду API сообщил о сокращении показателя на 4,8 млн баррелей.
Продолжает поддерживать котировки нефти и слабый доллар. Индекс доллара по-прежнему остается на минимальном уровне с начала позапрошлого года, опустившись ниже 90 пунктов. Более слабый доллар делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.
Официальные данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране будут опубликованы в среду вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о снижении показателя на 2,6 млн баррелей.
Вероятно, в ближайшее время тенге будет демонстрировать вялую динамику по мере приближения новогодних праздников и продолжит двигаться вблизи отметки 420 тенге за доллар.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:12
Основные криптовалюты в среду довольно активно растут в цене, а биткоин вновь поднялся выше отметки 28000 долларов после некоторого периода коррекции.
Ранее цена биткоина превысила отметку 28 395 долларов, установив новый исторический максимум, после чего несколько припала.
При этом давление на рынок оказала новость о том, что американская криптобиржа OKCoin приостанавливает торговлю и депозиты XRP 4 января 2021 года до дальнейшего уведомления. Такое решение было принято в свете недавнего иска поданного комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против двух руководителей компании Ripple. Биржа Bittrex также анонсировала делистинг XRP, присоединившись к Coinbase и остальным.
Кроме того, SEC добилась заморозки активов криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital и его дочерних структур из-за предполагаемого мошенничества с ценными бумагами.
Несмотря на эти негативные факторы, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, укрепился более чем на 6% с капитализацией 528,2 млрд долларов. Ethereum подорожал на 4,2% - до 738 долларов при капитализации 84,4 млрд долларов. XRP продолжает падение и за сутки опустился в цене на 11% - до 0,2 доллара, его капитализация составила 9,1 млрд долларов. Litecoin потяжелел на 1,7% - до 129,2 доллара с капитализацией 8,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 751,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти наверх, и инвесторы могут увидеть новые исторические максимумы по криптовалютам. Биткоин имеет шансы подняться до 28500 долларов, Ethereum - до 745 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 135 долларов.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:36
Мировые рынки в среду не показывают единой динамики на противоречивых новостных сигналах.
Американские индексы накануне упали в пределах 0,4% на фоне неопределенности с эпидемией коронавируса. В США зарегистрировано уже более 19 миллионов случаев заболевания коронавирусом, более 330 тысяч человек умерли.
Азиатские биржи в среду растут до 1,3% в то время, как участники рынка позитивно оценивают перспективы дальнейшего восстановления мировой экономики после кризиса с учётом принятия пакета мер поддержки экономики США.
Кроме того, позитивным сигналом для рынка стал тот факт, что палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное Трампом увеличение компенсаций гражданам в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов.
В противовес остальным индексам азиатского региона японский Nikkei снижается в рамках коррекции после достижения очередного многолетнего максимума, когда он поднялся до отметки в районе 27,5 тысяч пунктов впервые с 1990 года.
Европейские рынки накануне закрылись без единой динамики, хуже остальных смотрелся немецкий фондовый индикатор DAX. В целом оптимизм инвесторов региона поддерживается подписанием сделки между Европейским союзом и Великобританией о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.
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