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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:14
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) во вторник 29 декабря к 14.50 GMT+3 росла на 1,4% до 51,61 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает колебаться неподалеку от 9-месячного максимума (52,48 доллара), установленного 18 декабря.
Поддержка рисковым активам, в том числе и нефти приходит от роста надежд на восстановление мировой экономики после утверждения пакета экономической помощи США объемом 900 миллиардов долларов. Спрос на рисковые активы также поддерживают новости о достижении торговой договоренности между Великобританией и ЕС по Brexit.
В то же время, игроки рынка держат в уме то, что ОПЕК+ по итогам заседания 4 января, скорее всего, примет решение о наращивания совокупной добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.
Спрос на нефть на текущий момент еще не восстановился примерно на 7-8 миллионов баррелей в сутки относительно докризисного периода, однако в следующем году он вырастет на 5-6 миллионов баррелей в сутки к уровню 2020 года, оценивают эксперты.
Между тем, национальной газовая компания Ирана в два раза сократила поставки газа в Ирак, объяснив это крупной задолженностью иракской стороны по оплате поставок.
Минэнерго Ирака должно более пяти миллиардов долларов Ирану: три миллиарда долларов заблокированы в иракском банке TBI, а еще более двух миллиардов до сих пор не уплачено. Кроме того, Ирак должен Ирану более одного миллиарда долларов за "нарушения договора".
Официальный представитель иракского минэнерго Ахмад Муса заявил, что Иран планирует сократить поставки газа в Ирак с пяти до трех миллионов кубометров, что почти полностью может лишить Багдад электроэнергии. В итоге, Багдад и район центрального Евфрата может остаться без электроснабжения.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:40
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду символически подрос на 0,04 тенге, до 420,46 тенге.
Такая динамика наблюдалась в то время, как мировые цены на нефть умеренно растут после публикации данных Американского института нефти (API) о значительном снижении её запасов в США.
В ночь на среду API сообщил о сокращении показателя на 4,8 млн баррелей.
Продолжает поддерживать котировки нефти и слабый доллар. Индекс доллара по-прежнему остается на минимальном уровне с начала позапрошлого года, опустившись ниже 90 пунктов. Более слабый доллар делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.
Официальные данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране будут опубликованы в среду вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о снижении показателя на 2,6 млн баррелей.
Вероятно, в ближайшее время тенге будет демонстрировать вялую динамику по мере приближения новогодних праздников и продолжит двигаться вблизи отметки 420 тенге за доллар.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:12
Основные криптовалюты в среду довольно активно растут в цене, а биткоин вновь поднялся выше отметки 28000 долларов после некоторого периода коррекции.
Ранее цена биткоина превысила отметку 28 395 долларов, установив новый исторический максимум, после чего несколько припала.
При этом давление на рынок оказала новость о том, что американская криптобиржа OKCoin приостанавливает торговлю и депозиты XRP 4 января 2021 года до дальнейшего уведомления. Такое решение было принято в свете недавнего иска поданного комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против двух руководителей компании Ripple. Биржа Bittrex также анонсировала делистинг XRP, присоединившись к Coinbase и остальным.
Кроме того, SEC добилась заморозки активов криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital и его дочерних структур из-за предполагаемого мошенничества с ценными бумагами.
Несмотря на эти негативные факторы, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, укрепился более чем на 6% с капитализацией 528,2 млрд долларов. Ethereum подорожал на 4,2% - до 738 долларов при капитализации 84,4 млрд долларов. XRP продолжает падение и за сутки опустился в цене на 11% - до 0,2 доллара, его капитализация составила 9,1 млрд долларов. Litecoin потяжелел на 1,7% - до 129,2 доллара с капитализацией 8,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 751,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти наверх, и инвесторы могут увидеть новые исторические максимумы по криптовалютам. Биткоин имеет шансы подняться до 28500 долларов, Ethereum - до 745 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 135 долларов.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:36
Мировые рынки в среду не показывают единой динамики на противоречивых новостных сигналах.
Американские индексы накануне упали в пределах 0,4% на фоне неопределенности с эпидемией коронавируса. В США зарегистрировано уже более 19 миллионов случаев заболевания коронавирусом, более 330 тысяч человек умерли.
Азиатские биржи в среду растут до 1,3% в то время, как участники рынка позитивно оценивают перспективы дальнейшего восстановления мировой экономики после кризиса с учётом принятия пакета мер поддержки экономики США.
Кроме того, позитивным сигналом для рынка стал тот факт, что палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное Трампом увеличение компенсаций гражданам в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов.
В противовес остальным индексам азиатского региона японский Nikkei снижается в рамках коррекции после достижения очередного многолетнего максимума, когда он поднялся до отметки в районе 27,5 тысяч пунктов впервые с 1990 года.
Европейские рынки накануне закрылись без единой динамики, хуже остальных смотрелся немецкий фондовый индикатор DAX. В целом оптимизм инвесторов региона поддерживается подписанием сделки между Европейским союзом и Великобританией о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:27
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в среду 30 декабря к 16.08 GMT+3 повышалась на 0,7% до 51,61 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает «топтаться» в районе 9-месячного максимума (52,48 доллара), установленного 18 декабря.
Поддержка нефтяным котировкам в середине недели приходит от оценок Американского института нефти (API), который сообщил о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю на 4,8 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго страны будут опубликованы в среду вечером, аналитики ожидают сокращения запасов на 2,583 миллиона баррелей (0,5%) до 496,917 миллиона баррелей.
Позже вечером также выйдут оценки американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по динамике действующих в США нефтяных буровых установок. За рабочую неделю, завершившуюся 23 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 1 штуку до 264 устройств.
Между тем, рынок нефти с середины декабря перешел в состояние контанго, при котором цена фьючерса с ближайшей поставкой - ниже стоимости «длинных» фьючерсов. Это дает надежду на рост спроса на нефть в будущем и поддержит ОПЕК+ в решимости к наращиванию добычи.
Акции американской ExxonMobil рухнули в 2020 году на 41% - максимум за всю ее историю, что привело к падению их рыночной капитализации на 120 миллиардов долларов. Максимальная капитализация ExxonMobil зафиксирована в 2007 году - 525 миллиардов долларов, а сейчас - около 175 миллиардов. По итогам 2019 года рыночная стоимость ExxonMobil составляла около 295 миллиардов долларов.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 07:55
Основные криптовалюты в четверг в основном растут, а биткоин смог обновить смог исторический максимум, на время поднимаясь выше психологической отметки 29000 долларов.
Рост отмечен даже в криптовалюте XRP, которая отыгрывает свое падение, последовавшее за иском комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США к компании RIpple и последовавшем за ним делистинге этой криптовалюты с цифровых бирж.
Кроме того, в Калифорнии подали иск прости криптобиржи Coinbase, которую обвиняют в сборе комиссий с незаконной продажи XRP. Истец утверждает, что торговая площадка была осведомлена о том, что по федеральному законодательству XRP является не биржевым товаром, а ценной бумагой, однако решила предоставлять доступ к токену своим клиентам и взимать комиссии с них.
Несмотря на эти проблемы, курс XRP за сутки, по данным Libertex, увеличился на 8,1% - до 0,2146 доллара с капитализацией 9,8 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,4% - до 740,9 доллара при капитализации 84,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,9% - до 126,1 доллара, его капитализация составила 8,3 млрд долларов. А биткоин потяжелел на 3,7% - до 28964 долларов с капитализацией 538,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 762,5 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти наверх, хотя в преддверии новогодних праздников в разных странах объем торгов может немного сократиться. Можно ожидать, что биткоин вскоре вновь поднимется выше 29000 долларов и пойдет на штурм новых максимумов, Ethereum имеет шансы подорожать до 750 долларов, XRP - до 0,23 доллара, а Litecoin - до 130 долларов.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 08:49
Курс тенге на предпраздничных торгах на Казахстанской фондовой бирже в четверг символически подешевел к доллару на 0,11 тенге, до 420,84 тенге.
При пониженном объеме торгов тенге немного слабеет на фоне соответствующей динамики мировых цен на нефть. В целом можно говорить, что, несмотря на вялое движение нефтяных котировок в предпраздничные дни, слабый доллар все же поддерживает стоимость нефти, делая сырье дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге не покажет какой-то значимой динамики, так как активность участников рынка перед праздниками будет невысока. Можно ожидать, что до конца торговой сессии четверга национальная валюта не отойдет далеко от отметки 420 тенге за доллар.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 08:59
Мировые фондовые рынки в последний день 2020 года умеренно растут при пониженных объемах торгов перед праздником.
Американские индексы накануне увеличились в пределах 0,25% на оптимизме инвесторов по поводу восстановления экономики после эпидемии коронавируса.
Рост идет на фоне постепенной вакцинации населения страны и принятого конгрессом пакета стимулирования экономики почти на 900 млрд долларов. Избранный президент США Джо Байден накануне пообещал добиваться от конгресса дополнительных средств на поддержку местных властей, школ и больниц. Он также обещал использовать закон о мобилизации производства на нужды обороны, чтобы помочь производству вакцины.
Азиатские биржи в четверг, завершая 2020 год, растут до 0,8% на надеждах участников рынка по поводу восстановления мировой экономики в 2021 году. Биржи Японии и Южной Кореи уже закрыты перед Новым годом.
В то же время инвесторы обратили внимание на статистику по экономике Китая. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг страны в декабре снизился до 55,1 с 55,7 пункта в ноябре. Индекс деловой активности в промышленности сократился до 51,9 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, оказавшись чуть хуже прогноза. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 55,7 пункта с 56,4 пункта в ноябре.
Европейские рынки накануне упали в пределах 0,7%. В четверг биржи Германии уже закрыты из-за праздников.
Ситуация в регионе остается тревожной. Так, в Великобритании ранее на неделе был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 - 53 135 человек. Тем временем в Германии глава минздрава выступил за продление ограничений из-за пандемии коронавируса после 10 января.
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