Додано: Вів 29 гру, 2020 14:14

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) во вторник 29 декабря к 14.50 GMT+3 росла на 1,4% до 51,61 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» продолжает колебаться неподалеку от 9-месячного максимума (52,48 доллара), установленного 18 декабря.

Поддержка рисковым активам, в том числе и нефти приходит от роста надежд на восстановление мировой экономики после утверждения пакета экономической помощи США объемом 900 миллиардов долларов. Спрос на рисковые активы также поддерживают новости о достижении торговой договоренности между Великобританией и ЕС по Brexit.

В то же время, игроки рынка держат в уме то, что ОПЕК+ по итогам заседания 4 января, скорее всего, примет решение о наращивания совокупной добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

Спрос на нефть на текущий момент еще не восстановился примерно на 7-8 миллионов баррелей в сутки относительно докризисного периода, однако в следующем году он вырастет на 5-6 миллионов баррелей в сутки к уровню 2020 года, оценивают эксперты.

Между тем, национальной газовая компания Ирана в два раза сократила поставки газа в Ирак, объяснив это крупной задолженностью иракской стороны по оплате поставок.

Минэнерго Ирака должно более пяти миллиардов долларов Ирану: три миллиарда долларов заблокированы в иракском банке TBI, а еще более двух миллиардов до сих пор не уплачено. Кроме того, Ирак должен Ирану более одного миллиарда долларов за "нарушения договора".

Официальный представитель иракского минэнерго Ахмад Муса заявил, что Иран планирует сократить поставки газа в Ирак с пяти до трех миллионов кубометров, что почти полностью может лишить Багдад электроэнергии. В итоге, Багдад и район центрального Евфрата может остаться без электроснабжения.



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