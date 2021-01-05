Додано: Пон 11 січ, 2021 11:39

Мировые фондовые рынки в понедельник не показывают единой динамике на многообразии разнонаправленных новостных сигналов.

Американские индексы в пятницу выросли в пределах 1%, несмотря на негативные новостные факторы.

Так, по официальным данным, безработица в США в декабре осталась на уровне ноября в 6,7%, хотя ожидался рост до 6,8%.

При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 140 тысяч - это оказалось третьим снижением показателя в 2020 году после марта и апреля. На рынке прогнозировали, напротив, рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 71 тысячу.

Вместе с тем, избранный президент США Джо Байден заявил, что хочет потратить «триллионы долларов» на дополнительную поддержку экономики, и такие слова нового президента поддержали оптимизм инвесторов.

Азиатские биржи в понедельник в снижаются до 1,7% по основным индексам в то время, как участники рынка продолжают с беспокойством следить за ситуацией с коронавирусом, ожидая новостей по вакцинации и стимулированию экономики.

Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавируса провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели.

Кроме того, две префектуры в Японии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. В стране также заявили об обнаружении новой мутации вируса, отличной от тех, что распространяются в Великобритании и ЮАР.

Вместе с тем, было установлено, что вакцина компаний Pfizer-BioNTech может быть эффективной против новых штаммов коронавируса, обнаруженных в этих двух странах.

Основные фондовые индексы Европы в понедельник продолжают демонстрировать позитивную динамику после того, немецкий DAX в пятницу достиг нового исторического максимума.

Его поддерживает внутренняя макростатистика по промышленному производству в Германии в ноябре. По предварительным данным, этот показатель увеличился на 0,9% к октябрю, хотя ожидался рост на 0,7%.



Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial