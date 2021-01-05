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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:39
Мировые фондовые рынки в понедельник не показывают единой динамике на многообразии разнонаправленных новостных сигналов.
Американские индексы в пятницу выросли в пределах 1%, несмотря на негативные новостные факторы.
Так, по официальным данным, безработица в США в декабре осталась на уровне ноября в 6,7%, хотя ожидался рост до 6,8%.
При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 140 тысяч - это оказалось третьим снижением показателя в 2020 году после марта и апреля. На рынке прогнозировали, напротив, рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 71 тысячу.
Вместе с тем, избранный президент США Джо Байден заявил, что хочет потратить «триллионы долларов» на дополнительную поддержку экономики, и такие слова нового президента поддержали оптимизм инвесторов.
Азиатские биржи в понедельник в снижаются до 1,7% по основным индексам в то время, как участники рынка продолжают с беспокойством следить за ситуацией с коронавирусом, ожидая новостей по вакцинации и стимулированию экономики.
Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавируса провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели.
Кроме того, две префектуры в Японии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. В стране также заявили об обнаружении новой мутации вируса, отличной от тех, что распространяются в Великобритании и ЮАР.
Вместе с тем, было установлено, что вакцина компаний Pfizer-BioNTech может быть эффективной против новых штаммов коронавируса, обнаруженных в этих двух странах.
Основные фондовые индексы Европы в понедельник продолжают демонстрировать позитивную динамику после того, немецкий DAX в пятницу достиг нового исторического максимума.
Его поддерживает внутренняя макростатистика по промышленному производству в Германии в ноябре. По предварительным данным, этот показатель увеличился на 0,9% к октябрю, хотя ожидался рост на 0,7%.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:31
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 11 января к 15.05 GMT+3 снижалась на 1% до 55,42 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» корректируется вниз после обновления накануне максимума с февраля прошлого года (56,36 доллара).
Давление пришло от общего ослабления аппетита к риску на мировых площадках, а также – от новых опасений по поводу распространения коронавируса в Китае – крупнейшем экспортере нефти в мире. Это грозит подорвать спрос на углеводороды.
Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни. Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей.
Между тем, национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) вслед за Саудовской Аравией повысила февральские цены на нефть. Сорт эмиратской нефти Murban будет продаваться с премией в 75 центов, что на 25 центов больше январской цены. Saudi Aramco повысила февральские цены на нефть для покупателей из стран Азии.
Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes подсчитала, что число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру увеличилось в декабре в месячном исчислении на 30 штук (2,8%) до 1104. В годовом исчислении показатель упал на 939 - чуть менее чем в два раза.
В США показатель вырос на 29 в месячном выражении до 339 штук, в Канаде - на 5 до 100, в Европе сократился на 5 до 97 штук, на Ближнем Востоке увеличился на 3 до 242. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число буровых не изменилось - 164, в Африке - сократилось на 10 до 53, в Латинской Америке вырос на 8 до 109 установок.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 08:44
Курс украинской гривны несколько укрепился и поднялся до отметки 28,14 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник возобновила свою работу по пересмотру программы stand-by.
Вместе с тем, инфляция на потребительском рынке Украины ускорилась с 4,1% в 2019 году до 5% в 2020 году. При этом базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,3%, за год в целом - 4,5%.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны может еще несколько подрасти, но вряд ли выйдет из диапазона 28-28,1 гривны за доллар.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:31
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник ослабел к доллару на 0,81 тенге, до 419,99 тенге.
Негативная динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что ВВП Казахстана по итогам 2020 года снизился на 2,6%. Министерство национальной экономики страны в начале марта 2020 года прогнозировало рост ВВП на 2020 год на уровне 4,1%, однако в начале апреля 2020 года, после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках, прогноз был пересмотрен. Согласно уточненному прогнозу социально-экономического развития Казахстана на 2020 год, ВВП страны в 2020 году должен был снизиться на 2,1%.
Вероятно, в ближайшее время курс тенге, отыгрывая слабые экономические показатели Казахстана, может еще несколько подешеветь и теперь будет стремиться к отметке 422 тенге за доллар.
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