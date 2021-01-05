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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:39
Мировые фондовые рынки в понедельник не показывают единой динамике на многообразии разнонаправленных новостных сигналов.
Американские индексы в пятницу выросли в пределах 1%, несмотря на негативные новостные факторы.
Так, по официальным данным, безработица в США в декабре осталась на уровне ноября в 6,7%, хотя ожидался рост до 6,8%.
При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики сократилось на 140 тысяч - это оказалось третьим снижением показателя в 2020 году после марта и апреля. На рынке прогнозировали, напротив, рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 71 тысячу.
Вместе с тем, избранный президент США Джо Байден заявил, что хочет потратить «триллионы долларов» на дополнительную поддержку экономики, и такие слова нового президента поддержали оптимизм инвесторов.
Азиатские биржи в понедельник в снижаются до 1,7% по основным индексам в то время, как участники рынка продолжают с беспокойством следить за ситуацией с коронавирусом, ожидая новостей по вакцинации и стимулированию экономики.
Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавируса провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели.
Кроме того, две префектуры в Японии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. В стране также заявили об обнаружении новой мутации вируса, отличной от тех, что распространяются в Великобритании и ЮАР.
Вместе с тем, было установлено, что вакцина компаний Pfizer-BioNTech может быть эффективной против новых штаммов коронавируса, обнаруженных в этих двух странах.
Основные фондовые индексы Европы в понедельник продолжают демонстрировать позитивную динамику после того, немецкий DAX в пятницу достиг нового исторического максимума.
Его поддерживает внутренняя макростатистика по промышленному производству в Германии в ноябре. По предварительным данным, этот показатель увеличился на 0,9% к октябрю, хотя ожидался рост на 0,7%.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:31
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 11 января к 15.05 GMT+3 снижалась на 1% до 55,42 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» корректируется вниз после обновления накануне максимума с февраля прошлого года (56,36 доллара).
Давление пришло от общего ослабления аппетита к риску на мировых площадках, а также – от новых опасений по поводу распространения коронавируса в Китае – крупнейшем экспортере нефти в мире. Это грозит подорвать спрос на углеводороды.
Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни. Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей.
Между тем, национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) вслед за Саудовской Аравией повысила февральские цены на нефть. Сорт эмиратской нефти Murban будет продаваться с премией в 75 центов, что на 25 центов больше январской цены. Saudi Aramco повысила февральские цены на нефть для покупателей из стран Азии.
Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes подсчитала, что число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру увеличилось в декабре в месячном исчислении на 30 штук (2,8%) до 1104. В годовом исчислении показатель упал на 939 - чуть менее чем в два раза.
В США показатель вырос на 29 в месячном выражении до 339 штук, в Канаде - на 5 до 100, в Европе сократился на 5 до 97 штук, на Ближнем Востоке увеличился на 3 до 242. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число буровых не изменилось - 164, в Африке - сократилось на 10 до 53, в Латинской Америке вырос на 8 до 109 установок.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 08:44
Курс украинской гривны несколько укрепился и поднялся до отметки 28,14 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник возобновила свою работу по пересмотру программы stand-by.
Вместе с тем, инфляция на потребительском рынке Украины ускорилась с 4,1% в 2019 году до 5% в 2020 году. При этом базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,3%, за год в целом - 4,5%.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны может еще несколько подрасти, но вряд ли выйдет из диапазона 28-28,1 гривны за доллар.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 09:31
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник ослабел к доллару на 0,81 тенге, до 419,99 тенге.
Негативная динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что ВВП Казахстана по итогам 2020 года снизился на 2,6%. Министерство национальной экономики страны в начале марта 2020 года прогнозировало рост ВВП на 2020 год на уровне 4,1%, однако в начале апреля 2020 года, после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках, прогноз был пересмотрен. Согласно уточненному прогнозу социально-экономического развития Казахстана на 2020 год, ВВП страны в 2020 году должен был снизиться на 2,1%.
Вероятно, в ближайшее время курс тенге, отыгрывая слабые экономические показатели Казахстана, может еще несколько подешеветь и теперь будет стремиться к отметке 422 тенге за доллар.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:58
Основные криптовалюты во вторник продолжают колебаться в цене после довольно резкого падения стоимости, последовавшего за периодом бурного роста курсов.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает в том числе и заявление управления по финансовому надзору Великобритании (FCA), которое проанализировало рост биткоина в предыдущие несколько дней и теперь предостерегает инвесторов от рисков.
По мнению представителей финансового регулятора, инвестирование в цифровые валюты сопряжено с рисками различной природы, а игроки могут потерять все свои деньги. В FCA также рассказали о мошеннических схемах, при которых криптокомпании заставляют людей инвестировать быстро, но получить сверхприбыль не удается. Также криптовалюты не предусматривают какую либо защиту активов или систем страхования, считают в FCA.
На фоне этих заявлений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, подрос на 3,3% - до 36037 долларов с капитализацией 665,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3,6% - до 1137 долларов при капитализации 128,8 млрд долларов. XRP поднялся в цене сразу на 9,3% - до 0,3044 доллара, его капитализация составила 13,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,3% - до 145,4 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 967,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит демонстрировать достаточно широкие колебания. При таком сценарии развития событий биткоин имеет шансы вновь подойти к психологической отметке 40000 долларов, Ethereum может дорасти до 1200 долларов, XRP - до 0,32 доллара, а Litecoin - до 150 долларов.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:33
Мировые фондовые рынки во вторник вновь колеблются из-за разнородной ситуации с распространением коронавируса в разных странах.
Американские индексы накануне выросли в пределах 1,9% на коррекционной динамике после снижения днём ранее. При этом пандемия коронавируса остается одним из главных факторов на рынке этого региона.
Вместе с тем, доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в понедельник выросла на 1,6 базисного пункта к уровню предыдущего закрытия - примерно до 1,149. Перспектива новых бюджетных стимулов подтолкнула доходность выше. Избранный президент Джо Байден ранее говорил о готовности поддерживать экономику страны в период коронавируса. Он обещал, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".
Азиатские биржи во вторник смотрятся неплохо, а японский биржевой индикатор Nikkei 225 накануне достиг нового рекорда с августа 1990 года в 28288 пунктов. Позитив на рынки принесли признаки снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае.
Европейские рынки продолжают снижаться после ужесточения карантинных мер в Великобритании, где введен локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры ещё более существенно ужесточены.
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