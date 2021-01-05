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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:33

Мировые рынки вновь неоднозначны из-за ситуации с коронавиру

Мировые фондовые рынки в среду вновь смотрятся неоднозначно из-за сохраняющейся сложной ситуации с коронавирусом в разных странах.
Американские индексы накануне выросли в пределах 0,3% на фоне возможного импичмента президенту страны Дональду Трампу в палате представителей на фоне беспорядков в Вашингтоне и опасения относительно продолжающейся третьей волны заболеваемости коронавирусом в США.
Вместе с тем, инвесторы ожидают, что избранный президент США Джо Байден предоставит значительное стимулирование экономики.
Азиатские биржи в среду не показывают единой динамики, при этом индексы Китая и Гонконга торгуются в минусе после роста случаев заражения коронавирусом в Китае.
Кроме того, участники рынка оценивают статистику по экономике Южной Кореи, где уровень безработицы увеличился до рекорда за 11 лет. Показатель вырос до 4,6% в декабре, хотя на рынке ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне в 4,1%.
Европейские рынки продолжают снижение на фоне ужесточения карантинных мер в Великобритании. Ожидается, что локдаун в стране будет продлен до марта.

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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:22

Обзор: нефть притормозила около 11-месячных пиков

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в среду 13 января к 15.31 GMT+3 повышалась на 0,2% до 56,68 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» обновил максимум с февраля прошлого года, поднявшись до 57,41 доллара, однако затем притормозил немного ниже него.
Поддержка нефтяным котировкам сохраняется от оценок американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,82 миллиона баррелей, что оказалось больше прогноза в 2,7 миллиона баррелей.
Bank of America прогнозирует, что страны ОПЕК+ договорятся об увеличении в марте добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки.
Пока же, как сообщает Bloomberg, Саудовская Аравия сократит поставки нефти некоторым своим покупателям на февраль. Это объясняется тем, что саудиты в рамках сделки ОПЕК+ решили увеличить объемы сокращения добычи нефти в следующие два месяца. В частности, некоторые азиатские НПЗ получат на 20-30% меньше нефти по сравнению с тем, что они запрашивали. Сокращения коснутся тяжелых сортов нефти: Arab Medium и Arab Heavy.
Спрос на нефть в мире в 2020 году составил 92,2 миллиона баррелей в сутки, что на 9 миллионов баррелей в сутки ниже показателя предыдущего года, оценило минэнергетики США. В 2021 году спрос вырастет на 5,8 миллиона баррелей в сутки, а в 2022 году – еще на 3,3 миллиона, оценило ведомство.
Мировые запасы нефти будут падать на 2,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2021 года, в целом по году темпы падения составят 600 тысяч баррелей в сутки, а в 2022 году - 500 тысяч баррелей, оценило минэнерго США. При этом ведомство ожидает среднюю цену марки Brent на текущий год на уровне 52,7 доллара за баррель против прежних оценок в 48,53 доллара.
Средняя добыча нефти в США в 2021 году составит 11,1 миллиона баррелей в сутки, а в 2022 году - 11,49 миллиона баррелей, оценило минэнерго. В 2020 году США добывали 11,29 миллиона баррелей в сутки.

Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2437
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 243244245246
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