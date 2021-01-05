Мировые фондовые рынки в среду вновь смотрятся неоднозначно из-за сохраняющейся сложной ситуации с коронавирусом в разных странах.
Американские индексы накануне выросли в пределах 0,3% на фоне возможного импичмента президенту страны Дональду Трампу в палате представителей на фоне беспорядков в Вашингтоне и опасения относительно продолжающейся третьей волны заболеваемости коронавирусом в США.
Вместе с тем, инвесторы ожидают, что избранный президент США Джо Байден предоставит значительное стимулирование экономики.
Азиатские биржи в среду не показывают единой динамики, при этом индексы Китая и Гонконга торгуются в минусе после роста случаев заражения коронавирусом в Китае.
Кроме того, участники рынка оценивают статистику по экономике Южной Кореи, где уровень безработицы увеличился до рекорда за 11 лет. Показатель вырос до 4,6% в декабре, хотя на рынке ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне в 4,1%.
Европейские рынки продолжают снижение на фоне ужесточения карантинных мер в Великобритании. Ожидается, что локдаун в стране будет продлен до марта.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России