Додано: Сер 13 січ, 2021 18:22

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в среду 13 января к 15.31 GMT+3 повышалась на 0,2% до 56,68 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» обновил максимум с февраля прошлого года, поднявшись до 57,41 доллара, однако затем притормозил немного ниже него.

Поддержка нефтяным котировкам сохраняется от оценок американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,82 миллиона баррелей, что оказалось больше прогноза в 2,7 миллиона баррелей.

Bank of America прогнозирует, что страны ОПЕК+ договорятся об увеличении в марте добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки.

Пока же, как сообщает Bloomberg, Саудовская Аравия сократит поставки нефти некоторым своим покупателям на февраль. Это объясняется тем, что саудиты в рамках сделки ОПЕК+ решили увеличить объемы сокращения добычи нефти в следующие два месяца. В частности, некоторые азиатские НПЗ получат на 20-30% меньше нефти по сравнению с тем, что они запрашивали. Сокращения коснутся тяжелых сортов нефти: Arab Medium и Arab Heavy.

Спрос на нефть в мире в 2020 году составил 92,2 миллиона баррелей в сутки, что на 9 миллионов баррелей в сутки ниже показателя предыдущего года, оценило минэнергетики США. В 2021 году спрос вырастет на 5,8 миллиона баррелей в сутки, а в 2022 году – еще на 3,3 миллиона, оценило ведомство.

Мировые запасы нефти будут падать на 2,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2021 года, в целом по году темпы падения составят 600 тысяч баррелей в сутки, а в 2022 году - 500 тысяч баррелей, оценило минэнерго США. При этом ведомство ожидает среднюю цену марки Brent на текущий год на уровне 52,7 доллара за баррель против прежних оценок в 48,53 доллара.

Средняя добыча нефти в США в 2021 году составит 11,1 миллиона баррелей в сутки, а в 2022 году - 11,49 миллиона баррелей, оценило минэнерго. В 2020 году США добывали 11,29 миллиона баррелей в сутки.



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