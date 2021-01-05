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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:33
Мировые фондовые рынки в среду вновь смотрятся неоднозначно из-за сохраняющейся сложной ситуации с коронавирусом в разных странах.
Американские индексы накануне выросли в пределах 0,3% на фоне возможного импичмента президенту страны Дональду Трампу в палате представителей на фоне беспорядков в Вашингтоне и опасения относительно продолжающейся третьей волны заболеваемости коронавирусом в США.
Вместе с тем, инвесторы ожидают, что избранный президент США Джо Байден предоставит значительное стимулирование экономики.
Азиатские биржи в среду не показывают единой динамики, при этом индексы Китая и Гонконга торгуются в минусе после роста случаев заражения коронавирусом в Китае.
Кроме того, участники рынка оценивают статистику по экономике Южной Кореи, где уровень безработицы увеличился до рекорда за 11 лет. Показатель вырос до 4,6% в декабре, хотя на рынке ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне в 4,1%.
Европейские рынки продолжают снижение на фоне ужесточения карантинных мер в Великобритании. Ожидается, что локдаун в стране будет продлен до марта.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 18:22
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в среду 13 января к 15.31 GMT+3 повышалась на 0,2% до 56,68 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» обновил максимум с февраля прошлого года, поднявшись до 57,41 доллара, однако затем притормозил немного ниже него.
Поддержка нефтяным котировкам сохраняется от оценок американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,82 миллиона баррелей, что оказалось больше прогноза в 2,7 миллиона баррелей.
Bank of America прогнозирует, что страны ОПЕК+ договорятся об увеличении в марте добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки.
Пока же, как сообщает Bloomberg, Саудовская Аравия сократит поставки нефти некоторым своим покупателям на февраль. Это объясняется тем, что саудиты в рамках сделки ОПЕК+ решили увеличить объемы сокращения добычи нефти в следующие два месяца. В частности, некоторые азиатские НПЗ получат на 20-30% меньше нефти по сравнению с тем, что они запрашивали. Сокращения коснутся тяжелых сортов нефти: Arab Medium и Arab Heavy.
Спрос на нефть в мире в 2020 году составил 92,2 миллиона баррелей в сутки, что на 9 миллионов баррелей в сутки ниже показателя предыдущего года, оценило минэнергетики США. В 2021 году спрос вырастет на 5,8 миллиона баррелей в сутки, а в 2022 году – еще на 3,3 миллиона, оценило ведомство.
Мировые запасы нефти будут падать на 2,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2021 года, в целом по году темпы падения составят 600 тысяч баррелей в сутки, а в 2022 году - 500 тысяч баррелей, оценило минэнерго США. При этом ведомство ожидает среднюю цену марки Brent на текущий год на уровне 52,7 доллара за баррель против прежних оценок в 48,53 доллара.
Средняя добыча нефти в США в 2021 году составит 11,1 миллиона баррелей в сутки, а в 2022 году - 11,49 миллиона баррелей, оценило минэнерго. В 2020 году США добывали 11,29 миллиона баррелей в сутки.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 08:23
Курс украинской гривны продолжает движение вблизи отметки 28 гривен за доллар, торгуясь на уровне 28,06.
Такая динамика наблюдается после того, как премьер Украины анонсировал снижение цены на газ для населения на 30% благодаря введению государственного регулирования на время действия карантина из-за пандемии коронавируса.
С 1 января в Украине подорожал газ, а 28 декабря 2020 года кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять относительную стабильность и вскоре может сохранять диапазон 28-28,1 гривны за доллар.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 08:52
Наиболее популярные криптовалюты в четверг возобновили рост при значительном увеличении капитализации рынка (превысила отметку в 1 трлн долларов), хотя это больше похоже на широкие колебания, поскольку инвесторы пока не могут определиться с дальнейшим направлением движения.
Кроме того, цифровые активы оказались под некоторым давлением после зaявлeния главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард o тoм, чтo биткoин кpaйнe вoлaтильный, нeликвидный и спекулятивный инструмент.
После этого заявления Лагард пpизвaлa к глoбaльнoму peгулиpoвaнию caмoй пoпуляpнoй кpиптoвaлюты.
На фоне таких событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, подскочил на 11% - до 37751 доллара с капитализацией 699,2 млрд долларов. Ethereum подорожал на 7,3% - до 1114 долларов при капитализации 126,7 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,2% - до 0,2956 доллара, его капитализация составила 13,4 млрд долларов. Litecoin укрепился на 10,1% - до 147,1 доллара с капитализацией 9,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,007 трлн долларов.
Вероятно, в ближайшее время крипторынок продолжит сохранять повышенную волатильность. Тем не менее, биткоин имеет шансы вновь вернуться к отметке 40000 долларов, Ethereum может дорасти до 1200 долларов, XRP - до 0,32 доллара, а Litecoin - до 155 долларов.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:03
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг сократился к доллару на 0,8 тенге, опустившись к нему до 419,9 тенге.
Такая динамика наблюдалась в том числе и на заявлениях Национального банка Казахстана о том, что в 2020 году он проводил валютные интервенции для стабилизации рынка, их общий объем составил 1,905 млрд долларов.
Интервенции проводились в феврале, марте, сентябре и октябре. Наибольший объем прошел в период резкого падения рынков в марте, составив 1,488 млрд долларов.
Вместе с тем, мировые цены на нефть меняются разнонаправленно после публикации данных о запасах сырья в США. Показатель в стране за минувшую неделю сократиося на 3,2 млн баррелей и достиг 482,2 млн баррелей при прогнозе снижения на 2,27 млн баррелей.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге имеет риск ещё несколько припасть и вскоре может опуститься к отметкам 420-422 тенге за доллар.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:45
Мировые фондовые рынки в четверг продолжают колебаться, хотя на них уже наметились некоторые позитивные сдвиги.
Американские индексы накануне закрылись разнонаправленно на импичменте президенту США Дональду Трампу.
Азиатские биржи в четверг также не показывают единой динамики в то время, как инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики.
Инвесторы обратили внимание на перспективы по мерам поддержки экономики США, о которых ранее говорил избранный президент страны Джо Байден. Он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".
В то же время индексы Китая коррекционно снижаются после обновления в январе многолетних рекордов вопреки сильной внутренней статистике. В декабре 2020 года экспорт Китая вырос на 18,1% при прогнозе роста в 15%, а импорт – на 6,5%, что оказалось лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5%.
Европейские рынки продолжают расти после публикации данных о промышленном производстве в еврозоне и на корпоративных новостях. Так, промпроизводство в ноябре выросло на 2,5% к октябрю, в годовом выражении - снизилось на 0,6%. При этом на рынке ожидали роста показателя в месячном выражении лишь на 0,2%, в годовом - снижения на 3,3%.
Кроме того, испанская телекоммуникационная компания Telefonica сообщила о продаже вышек связи в Европе и Латинской Америке американской American Tower за 7,7 млрд евро.
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