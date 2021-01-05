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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:43

Криптовалюта топчется на месте

Основные криптовалюты в пятницу практически застыли на месте, на рынке продолжают наблюдаться достаточно широкие колебания после предшествовавшего нынешнему периоду взлета цифровых активов к историческим максимумам.
При этом инвесторы обратили внимание на сообщение о том, что платежная система PayPal на днях зафиксировала рекордный объем торгов криптовалютой.
Клиенты системы активно покупали и продавали цифровые активы в короткий период, когда курс биткоина падал на 10 тысяч долларов. В результате суточный объем совершенных операций почти вдвое превысил предыдущий максимум.
На фоне этого сообщения курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился всего на 0,2% - до 37572 долларов с капитализацией 703 млрд долларов. Ethereum подорожал на 6,7% - до 1182 долларов при капитализации 135,6 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,8% - до 0,2895 доллара, его капитализация составила 13,2 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,8% - до 147,5 долларов с капитализацией 9,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,03 триллиона долларов.
Вероятно, в ближайшее время криптовалюты продолжат колебаться в цене, так как инвесторы пока не могут определиться с дальнейшим направлением движения. Можно ожидать, что биткоин вскоре так и не поднимется выше психологической отметки 40000 долларов, Ethereum будет держаться у 1200 долларов, XRP - возле 0,3 доллара, а Litecoin - вблизи уровня 150 долларов.

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