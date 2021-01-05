Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:36

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в пятницу 15 января к 16.14 GMT+3 снижалась на 1,5% до 55,59 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» снижается в рамках коррекции, отыгрывая опасения по поводу снижения спроса из-за коронавируса в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире. В Поднебесной отмечается самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 более чем за десять месяцев.

Между тем, ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2021 году на 40 тысяч баррелей в сутки и теперь ожидает повышения на 140 тысяч баррелей до 11,42 миллиона баррелей в сутки. В 2020 году, по оценкам картеля показатель снизился на 970 тысяч баррелей до 11,28 миллиона баррелей в сутки, что на 20 тысяч баррелей ниже декабрьских ожиданий.

Страны, не входящие в картель, в 2020 году добыли 62,69 миллиона баррелей в сутки, что на 2,5 миллиона баррелей в стуки меньше в годовом исчислении, а в 2021 году ожидается рост добычи на 850 тысяч баррелей в сутки, оценила ОПЕК.

Мировой спрос на нефть в 2020 году, по оценкам картеля, упал на 9,8 миллиона баррелей до 90 миллионов баррелей в сутки. В 2021 году ожидается рост показателя на 5,9 миллиона баррелей.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в ноябре 2020 года снизились на 24,5 миллиона баррелей в месячном выражении до 3,104 миллиарда баррелей. Это на 205,1 миллиона баррелей больше, чем в то же время год назад и на 163,1 миллиона баррелей превышает средний показатель последних пяти лет. Достижение показателем средней величины отражает эффективность ОПЕК+ в регулировании рынка.

При этом ОПЕК в декабре увеличила добычу нефти на 280 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении - до 25,36 миллиона баррелей в сутки. Общий уровень исполнения картелем сделки ОПЕК+ составил 102% против ноябрьских 104%.



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