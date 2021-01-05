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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:43
Основные криптовалюты в пятницу практически застыли на месте, на рынке продолжают наблюдаться достаточно широкие колебания после предшествовавшего нынешнему периоду взлета цифровых активов к историческим максимумам.
При этом инвесторы обратили внимание на сообщение о том, что платежная система PayPal на днях зафиксировала рекордный объем торгов криптовалютой.
Клиенты системы активно покупали и продавали цифровые активы в короткий период, когда курс биткоина падал на 10 тысяч долларов. В результате суточный объем совершенных операций почти вдвое превысил предыдущий максимум.
На фоне этого сообщения курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился всего на 0,2% - до 37572 долларов с капитализацией 703 млрд долларов. Ethereum подорожал на 6,7% - до 1182 долларов при капитализации 135,6 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,8% - до 0,2895 доллара, его капитализация составила 13,2 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,8% - до 147,5 долларов с капитализацией 9,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,03 триллиона долларов.
Вероятно, в ближайшее время криптовалюты продолжат колебаться в цене, так как инвесторы пока не могут определиться с дальнейшим направлением движения. Можно ожидать, что биткоин вскоре так и не поднимется выше психологической отметки 40000 долларов, Ethereum будет держаться у 1200 долларов, XRP - возле 0,3 доллара, а Litecoin - вблизи уровня 150 долларов.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:36
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в пятницу 15 января к 16.14 GMT+3 снижалась на 1,5% до 55,59 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» снижается в рамках коррекции, отыгрывая опасения по поводу снижения спроса из-за коронавируса в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире. В Поднебесной отмечается самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 более чем за десять месяцев.
Между тем, ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2021 году на 40 тысяч баррелей в сутки и теперь ожидает повышения на 140 тысяч баррелей до 11,42 миллиона баррелей в сутки. В 2020 году, по оценкам картеля показатель снизился на 970 тысяч баррелей до 11,28 миллиона баррелей в сутки, что на 20 тысяч баррелей ниже декабрьских ожиданий.
Страны, не входящие в картель, в 2020 году добыли 62,69 миллиона баррелей в сутки, что на 2,5 миллиона баррелей в стуки меньше в годовом исчислении, а в 2021 году ожидается рост добычи на 850 тысяч баррелей в сутки, оценила ОПЕК.
Мировой спрос на нефть в 2020 году, по оценкам картеля, упал на 9,8 миллиона баррелей до 90 миллионов баррелей в сутки. В 2021 году ожидается рост показателя на 5,9 миллиона баррелей.
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в ноябре 2020 года снизились на 24,5 миллиона баррелей в месячном выражении до 3,104 миллиарда баррелей. Это на 205,1 миллиона баррелей больше, чем в то же время год назад и на 163,1 миллиона баррелей превышает средний показатель последних пяти лет. Достижение показателем средней величины отражает эффективность ОПЕК+ в регулировании рынка.
При этом ОПЕК в декабре увеличила добычу нефти на 280 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении - до 25,36 миллиона баррелей в сутки. Общий уровень исполнения картелем сделки ОПЕК+ составил 102% против ноябрьских 104%.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 08:45
Курс украинской гривны немного припал у опустился к отметке 28,14 гривны за доллар. Умеренно негативная динамика национальной валюты наблюдается на фоне продолжающегося роста числа инфицированных коронавирусом в стране и действия "жесткого карантина", введенного в Украине в начале января.
За последние сутки число выявленных случаев COVID-19 в Украине выросло почти на 6 тысяч человек, при этом скончались более 100 человек.
Вместе с тем, Украина ожидает 910 тысяч доз от COVID-19 в феврале, из них 210 тысяч от компании Pfizer. На первом этапе будут привиты медики, военные, а также пациенты и социальные работники в гериатрических пансионатах. Второй этап вакцинации, вероятно, стартует в конце марта и охватит 2,5 млн человек, в число которых войдут пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна рискует еще несколько ослабеть на негативных внутренних факторах. Можно ожидать ее ухода к отметке 28,2 гривны за доллар.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 09:26
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник несколько опустился в цене и ослабел к доллару на 0,73 тенге, до 420,18 тенге.
Негативная динамика наблюдается в том числе и на неблагоприятных внутренних факторах. Так, предприятия Казахстана в январе-декабре 2020 года произвели 4,496 млн тонн бензина, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом производство мазутного топлива сократилось сразу на 22% - до 2,2 млн тонн.
Кроме того, мировые цены на нефть продемонстрировали значительное снижение на возобновившихся опасениях за спрос на сырье в период пандемии коронавируса. Китай, один из крупнейших потребителей нефти в мире, в конце прошлой недели сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев COVID-19 за более чем десять месяцев.
Помимо этого, стало известно, что Франция ужесточает условия въезда в страну, а карантин в Великобритании может быть продлен до марта.
Участники рынка также обратили внимание на статистику по числу действующих нефтяных буровых установок в США, которое увеличилось на 13, до 373 агрегатов.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге может еще несколько подешеветь к доллару, можно прогнозировать снижение до отметок 421-422 тенге.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 09:42
Основные криптовалюты в понедельник снижаются в цене на преимущественно негативных для рынка новостях. В частности, стало известно, что власти Великобритании рассмотрят запрос о признании криптовалюты вне закона. Соответствующую петицию с призывом к правительству страны запустил независимый финансовый советник Нил Ливерсидж.
Он считает, что необходимо на законодательном уровне запретить резидентам и бизнесу использовать на территории Великобритании цифровые валюты как средство платежа. По мнению советника, биткоин и подобные ему активы не имеют внутренней стоимости и оказывают дестабилизирующее влияние на общество, а также часто применяются в теневом секторе экономики.
Еще одним тревожным фактором для инвесторов стали сообщения о том, что в конце прошлой недели инвесторы вывели с криптовалютных бирж около 2 млн монет Ethereum, или около 2,5 млрд долларов по текущему курсу.
Кроме того, цифровая биржа Kraken объявила о том, что закроет американским клиентам возможность торговли токеном XRP до 29 января. Это связано с иском комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США к компании Ripple.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,8% - до 35276 долларов с капитализацией 656,9 млрд долларов. Ethereum подешевел на 1,3% - до 1203 долларов при капитализации 137,4 млрд долларов. XRP опустился в цене на 1% - до 0,2744 доллара, его капитализация составила 12,5 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,2% - до 139,8 доллара с капитализацией 9,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 993,9 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время основные криптовалюты продолжат свое умеренное снижение. Биткоин вскоре может опуститься до отметки 33000-34000 долларов, Ethereum - до 1000 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 130 долларов.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:34
Мировые фондовые рынки в понедельник в основном демонстрируют негативную динамику из-за плохих финансовых показателей банков США и сложной ситуации с коронавирусом в Европе.
Американские индексы в пятницу закрылись снижением в пределах 0,7% на фоне старта сезона отчетности крупнейших компаний США. Свои финансовые итоги за год уже опубликовали банки Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup. Чистая прибыль всех банков снизилась, что повлекло падение котировок акций этих кредитных организаций на бирже.
Азиатские рынки в понедельник не показывают единой динамики, при этом торговые площадки Китая растут после публикации данных о ВВП страны в четвертом квартале 2020 года. За отчетный период этот показатель вырос на 6,5% в годовом выражении, что оказалось лучше ожиданий участников рынка. При этом темпы роста ВВП в 2020 году под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что является минимальным показателем за последние 40 лет.
Европейские фондовые индексы снижаются на фоне ужесточения в странах региона мер по ограничению распространения коронавируса. В частности, на рынке появилась информация о том, что 20 января может пройти экстренная видеоконференция канцлера Германии Ангелы Меркель и глав регионов, целью которой будет введение дополнительных ограничений.
Кроме того, власти Франции с понедельника ужесточили условия въезда в страну.
На настроения инвесторов также негативно повлияла статистика по экономике стран региона. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре снизился до 25,8 млрд евро с 30 млрд в октябре, что оказалось хуже прогнозов.
Кроме того, промышленное производство в Великобритании в ноябре упало на 0,1% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении - на 4,7%. Месячное снижение этого показателя стало первым с апреля, когда он рухнул сразу более чем на 19%.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:52
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 18 января к 16.21 GMT+3 снижалась на 0,3% до 54,90 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» корректируется вниз после недавнего обновления 11-месячного максимума в районе 57,42 доллара.
Игроки опасаются снижения спроса на углеводороды на фоне замедления темпов восстановления мировой экономики. Несмотря на начало массовой вакцинации населения в ряде стран, а также введения дополнительных карантинных ограничений, заболеваемость в мире продолжает оставаться высокой.
Университет Джонса Хопкинса зафиксировал более 95 миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, умерло более двух миллионов человек.
Между тем, Китай в 2020 году нарастил добычу нефти на 1,6% до 195 миллионов тонн, природного газа – на 9,8% до 188 миллиардов кубометров. Объем переработки нефти в 2020 году поднялся на 3% выражении исчислении до 670 миллионов тонн.
Добыча нефти в Азербайджане в прошлом году сократилась на 7,9% до 34,5 миллиона тонн, а газа – возросла на 4% до 37,1 миллиарда кубометров, оценила Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).
Алжир в прошлом году сократил объем экспорта углеводородов на 11% до 82,2 миллиона тонн нефтяного эквивалента (н.э.), сообщило министерство энергетики страны. Выручка от этого составила 20 миллиардов долларов, упав на 40% к показателю 2019 года. Суточный экспорт нефти из Алжира в 2019 году, по оценкам ОПЕК, равнялся 571 тысячу баррелей, природного газа - 42,5 миллиона кубометров.
Добыча нефти в Ливии сократилась примерно на 200 тысяч баррелей в сутки из-за ремонта трубопровода, соединяющего месторождения Самах, Дахра с нефтетерминалом Эсседер, сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии. Работы начались в воскресенье, 17 января, и по плану должны продлиться две недели, однако NOC стремится координировать свои действия с Waha Oil, чтобы сократить этот период до 7-10 дней.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 08:05
Курс украинской гривны опустился до отметки 28,23 гривны за доллар после того, как кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на газ до завершения карантина из-за коронавируса или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр. Как полагает правительство, это позволит снизить стоимость газа для населения страны в среднем до 30%.
При этом негативной новостью для национальной валюты стало сообщение о том, что Украина в 2020 году произвела на 11,5% меньше сельскохозяйственной продукции, чем в 2019 году.
Вероятно, в ближайшей перспективе, гривна продолжит свое падение, отыгрывая новость о сокращении сельхозпроизводства в стране. Можно ожидать, что вскоре национальная валюта опустится до отметки 28,3 гривны за доллар.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 08:26
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник вновь опустился по отношению к доллару на сохраняющихся негативных внутренних и внешних факторах. В результате он снизился на 0,31 тенге, до отметки 420,66 тенге.
Как стало известно, инвестиции в основной капитал в Казахстане за 2020 год составили 12,323 трлн тенге, что на 3,4% меньше, чем в 2019 году.
Кроме того, мировые цены на нефть продолжают идти вниз на фоне роста опасений за спрос на сырье из-за распространения коронавируса и укрепления курса доллара.
Несмотря на массовую вакцинацию, которую начали в ряде стран, заболеваемость остается высокой, что может спровоцировать введение новых ограничительных мер, и это ударит по спросу на нефть.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге продолжит свое ослабление из-за неблагоприятных внутренних и внешних факторов и может подойти к отметкам 421-422 тенге за доллар.
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