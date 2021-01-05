Додано: Вів 19 січ, 2021 09:46

Мировые фондовые рынки во вторник в основном смотрятся неплохо в ожидании инвесторами инаугурации избранного президента США Джо Байдена и на корпоративных новостях.

На американских биржах торги накануне не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга

Азиатские рынки во вторник растут в пределах 3,2% в то время, как участники рынка с оптимизмом ждут инаугурации Байдена, которая пройдет в среду, 20 января. Участники торгов спекулируют на тему того, какие меры новый президент примет для поддержки американской экономики. Ранее он уже пообещал влить в экономику "триллионы долларов".

Кроме того, росту корейского индекса KOSPI дополнительно способствовали корпоративные новости региона. Так, южнокорейский автопроизводитель Kia Motors ожидает, что его выручка за квартал окажется выше прогнозов.

А европейские рынки продолжают умеренный рост после того, как автопроизводители PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles объявили о завершении сделки по слиянию.

Но акции французской Carrefour значительно подешевели после того, как канадская Alimentation Couche-Tard Inc. отказалась от планов слияния с французским ритейлером.

При этом потребительские цены в Германии в декабре в годовом выражении, по окончательной оценке, снизились на 0,3%, как и в ноябре. В месячном выражении цены выросли на 0,5% после снижения на 0,8% в ноябре. Показатели совпал с прогнозами участников рынка.



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