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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:46
Мировые фондовые рынки во вторник в основном смотрятся неплохо в ожидании инвесторами инаугурации избранного президента США Джо Байдена и на корпоративных новостях.
На американских биржах торги накануне не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга
Азиатские рынки во вторник растут в пределах 3,2% в то время, как участники рынка с оптимизмом ждут инаугурации Байдена, которая пройдет в среду, 20 января. Участники торгов спекулируют на тему того, какие меры новый президент примет для поддержки американской экономики. Ранее он уже пообещал влить в экономику "триллионы долларов".
Кроме того, росту корейского индекса KOSPI дополнительно способствовали корпоративные новости региона. Так, южнокорейский автопроизводитель Kia Motors ожидает, что его выручка за квартал окажется выше прогнозов.
А европейские рынки продолжают умеренный рост после того, как автопроизводители PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles объявили о завершении сделки по слиянию.
Но акции французской Carrefour значительно подешевели после того, как канадская Alimentation Couche-Tard Inc. отказалась от планов слияния с французским ритейлером.
При этом потребительские цены в Германии в декабре в годовом выражении, по окончательной оценке, снизились на 0,3%, как и в ноябре. В месячном выражении цены выросли на 0,5% после снижения на 0,8% в ноябре. Показатели совпал с прогнозами участников рынка.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:35
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) во вторник 19 января к 15.52 GMT+3 росла на 1% до 55,30 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» после нескольких дней вялого коррекционного снижения возобновил рост, отыгрывая надежды на восстановление спроса, о которых напомнило Междунароодное энергетическое агентство (МЭА).
Агентство ожидает в 2021 году роста мирового спроса на 5,5 миллиона баррелей до 96,6 миллиона в сутки после падения на 8,8 миллиона баррелей в сутки в 2020 году (до 91,1 миллиона).
Мировая добыча нефти в декабре практически не изменилась по сравнению с ноябрем и составила 92,8 миллиона баррелей в сутки (-8,7 миллиона в годовом исчислении), оценило (МЭА).
Добыча нефти в странах ОПЕК из-за Ливии в декабре-2020 выросла на 150 тысяч баррелей в сутки против ноября, до 25,2 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. В целом по 2020 году ОПЕК снизила добычу нефти на 3,8 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим годом, до 25,7 миллиона баррелей в сутки. В договорённостях об ограничении добычи нефти ОПЕК+ от ОПЕК участвуют 10 из 13 стран (не участвуют Иран, Венесуэла и Ливия).
Страны ОПЕК+ в декабре ухудшили уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 100% со 101% в ноябре, ОПЕК исполнила соглашение на 105%, страны вне ОПЕК - на 93%, оценило МЭА.
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в ноябре 2020 года снизились на 23,6 миллиона баррелей к октябрю - до 3,108 миллиарда баррелей, что на 166,7 миллиона баррелей превышало среднюю отметку за пять лет. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню является целью сделки ОПЕК+.
Между тем, чистый убыток американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в 2020 году увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2019 годом - до 2,942 миллиарда долларов. Убыток по итогам четвертого квартала прошлого года сократился в 7 раз в годовом выражении и составил 227 миллионов долларов. Убыток, приходящийся на головную компанию, составил 235 миллионов долларов, что также в 7 раз меньше показателя годичной давности.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
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FOREX CLUB
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-
- Повідомлень: 2457
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
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