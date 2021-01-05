Додано: Вів 19 січ, 2021 18:35

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) во вторник 19 января к 15.52 GMT+3 росла на 1% до 55,30 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» после нескольких дней вялого коррекционного снижения возобновил рост, отыгрывая надежды на восстановление спроса, о которых напомнило Междунароодное энергетическое агентство (МЭА).

Агентство ожидает в 2021 году роста мирового спроса на 5,5 миллиона баррелей до 96,6 миллиона в сутки после падения на 8,8 миллиона баррелей в сутки в 2020 году (до 91,1 миллиона).

Мировая добыча нефти в декабре практически не изменилась по сравнению с ноябрем и составила 92,8 миллиона баррелей в сутки (-8,7 миллиона в годовом исчислении), оценило (МЭА).

Добыча нефти в странах ОПЕК из-за Ливии в декабре-2020 выросла на 150 тысяч баррелей в сутки против ноября, до 25,2 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. В целом по 2020 году ОПЕК снизила добычу нефти на 3,8 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим годом, до 25,7 миллиона баррелей в сутки. В договорённостях об ограничении добычи нефти ОПЕК+ от ОПЕК участвуют 10 из 13 стран (не участвуют Иран, Венесуэла и Ливия).

Страны ОПЕК+ в декабре ухудшили уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 100% со 101% в ноябре, ОПЕК исполнила соглашение на 105%, страны вне ОПЕК - на 93%, оценило МЭА.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в ноябре 2020 года снизились на 23,6 миллиона баррелей к октябрю - до 3,108 миллиарда баррелей, что на 166,7 миллиона баррелей превышало среднюю отметку за пять лет. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню является целью сделки ОПЕК+.

Между тем, чистый убыток американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в 2020 году увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2019 годом - до 2,942 миллиарда долларов. Убыток по итогам четвертого квартала прошлого года сократился в 7 раз в годовом выражении и составил 227 миллионов долларов. Убыток, приходящийся на головную компанию, составил 235 миллионов долларов, что также в 7 раз меньше показателя годичной давности.



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