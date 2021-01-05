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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:46
Мировые фондовые рынки во вторник в основном смотрятся неплохо в ожидании инвесторами инаугурации избранного президента США Джо Байдена и на корпоративных новостях.
На американских биржах торги накануне не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга
Азиатские рынки во вторник растут в пределах 3,2% в то время, как участники рынка с оптимизмом ждут инаугурации Байдена, которая пройдет в среду, 20 января. Участники торгов спекулируют на тему того, какие меры новый президент примет для поддержки американской экономики. Ранее он уже пообещал влить в экономику "триллионы долларов".
Кроме того, росту корейского индекса KOSPI дополнительно способствовали корпоративные новости региона. Так, южнокорейский автопроизводитель Kia Motors ожидает, что его выручка за квартал окажется выше прогнозов.
А европейские рынки продолжают умеренный рост после того, как автопроизводители PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles объявили о завершении сделки по слиянию.
Но акции французской Carrefour значительно подешевели после того, как канадская Alimentation Couche-Tard Inc. отказалась от планов слияния с французским ритейлером.
При этом потребительские цены в Германии в декабре в годовом выражении, по окончательной оценке, снизились на 0,3%, как и в ноябре. В месячном выражении цены выросли на 0,5% после снижения на 0,8% в ноябре. Показатели совпал с прогнозами участников рынка.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:35
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) во вторник 19 января к 15.52 GMT+3 росла на 1% до 55,30 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» после нескольких дней вялого коррекционного снижения возобновил рост, отыгрывая надежды на восстановление спроса, о которых напомнило Междунароодное энергетическое агентство (МЭА).
Агентство ожидает в 2021 году роста мирового спроса на 5,5 миллиона баррелей до 96,6 миллиона в сутки после падения на 8,8 миллиона баррелей в сутки в 2020 году (до 91,1 миллиона).
Мировая добыча нефти в декабре практически не изменилась по сравнению с ноябрем и составила 92,8 миллиона баррелей в сутки (-8,7 миллиона в годовом исчислении), оценило (МЭА).
Добыча нефти в странах ОПЕК из-за Ливии в декабре-2020 выросла на 150 тысяч баррелей в сутки против ноября, до 25,2 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. В целом по 2020 году ОПЕК снизила добычу нефти на 3,8 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим годом, до 25,7 миллиона баррелей в сутки. В договорённостях об ограничении добычи нефти ОПЕК+ от ОПЕК участвуют 10 из 13 стран (не участвуют Иран, Венесуэла и Ливия).
Страны ОПЕК+ в декабре ухудшили уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 100% со 101% в ноябре, ОПЕК исполнила соглашение на 105%, страны вне ОПЕК - на 93%, оценило МЭА.
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в ноябре 2020 года снизились на 23,6 миллиона баррелей к октябрю - до 3,108 миллиарда баррелей, что на 166,7 миллиона баррелей превышало среднюю отметку за пять лет. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню является целью сделки ОПЕК+.
Между тем, чистый убыток американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в 2020 году увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2019 годом - до 2,942 миллиарда долларов. Убыток по итогам четвертого квартала прошлого года сократился в 7 раз в годовом выражении и составил 227 миллионов долларов. Убыток, приходящийся на головную компанию, составил 235 миллионов долларов, что также в 7 раз меньше показателя годичной давности.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 09:49
Курс украинской гривны смог немного укрепиться и подняться до отметки 28,17 гривны за доллар на фоне заявления премьера Украины о том, что страна имеет высокий потенциал по поставкам водорода в Евросоюз.
Ранее Евросоюз определил Украину одним из приоритетных партнеров в Водородной стратегии ЕС, в рамках которой планируется развитие производства чистого возобновляемого водорода в качестве основного источника энергии. Министерство энергетики Украины сообщило, что рассматривает возможность постройки в стране завода по производству водорода, чтобы экспортировать его в ЕС.
Вероятно, отыгрывая это позитивное сообщение, курс гривны в ближайшее время может еще несколько укрепиться и теперь будет стремиться к отметке 28,1 гривны за доллар, по достижении которого не исключен поход к уровню 28.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 09:59
Основные криптовалюты в среду снижаются в цене после очередного резкого скачка наверх, когда Ethereum обновил свой исторический максимум, а также обошел биткоин по суточному объему транзакций.
Ежедневный объем операций в сети Ethereum достиг 12 млрд долларов, что на треть больше, чем у биткоина. Впоследствии после такого взлета последовала закономерная коррекция.
Вместе с тем, инвесторы с позитивом восприняли новость о том, что крупнейшая криптобиржа Индии CoinDCX запустила приложение для покупки и продажи цифровых валют, ориентированное на новых участников рынка. Для них предусмотрена торговля меньшей номинальной стоимостью активов.
Представители компании заявили, что планируют привлечь 50 млн клиентов через приложение CoinDCX Go.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 4% - до 35153 долларов с капитализацией 655,5 млрд долларов. Ethereum подешевел на 2,8% - до 1349 долларов при капитализации 154,4 млрд долларов. XRP опустился в цене на 1,9% - до 0,286 доллара, его капитализация составила 12,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 5,6% - до 149,5 долларов с капитализацией 9,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,01 трлн долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшей перспективе рынок еще несколько припадет в рамках назревшего на нем коррекционного снижения. После этого биткоин вновь имеет шансы подойти к отметкам 37000-40000 долларов, Ethereum может вновь обновить свой максимум, поднявшись вплоть до 1500 долларов, XRP имеет шансы дорасти до 0,3 доллара, а Litecoin - до 155 долларов.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 10:37
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду смог укрепиться к доллару, прибавив к нему 1,23 тенге и поднявшись до отметки 419,01 тенге.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Минздрава Казахстана, который прогнозирует пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на конец марта. При этом в случае развития негативного сценария не исключено и введение карантинных мер.
Вместе с тем, мировые цены на нефть накануне вечером выросли в пределах 2% на фоне ослабления курса доллара и заявлениях кандидата в министры финансов Джанет Йеллен. Она сообщила о том, что сейчас необходимо помочь американцам при пандемии и инвестировать в инфраструктуру и экологически чистые технологии. Йеллен также заявила, что курс доллара должен регулироваться только рынком и что процентные ставки останутся на очень низком уровне на протяжении долгого времени.
Вероятно, в ближайшей перспективе при поддержке растущих цен на нефть тенге может продолжить движение наверх и имеет шансы подняться до отметки 418 тенге за доллар.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:10
Мировые фондовые рынки в среду в основном смотрятся позитивно на надеждах поддержки американской экономики властями США.
Американские индексы накануне выросли в пределах 1,6% на заявлениях кандидата в министры финансов США Джанет Йеллен, которая пообещала, что США будут противостоять в экономической и торговой сфере Китаю. Кроме того, Йеллен добавила, что обеспокоена долгосрочной устойчивостью долга и бюджета США, но все же на первом месте стоит необходимость помочь гражданам страны при пандемии. Она также заявила, что курс доллара должен регулироваться только рынком и что процентные ставки останутся на очень низком уровне на протяжении долгого времени.
Азиатские биржи в среду прибавляют до 0,7% по основным индексам. Вместе с тем, давление на японский биржевой индикатор оказывает статистика по заболеваемости коронавирусом в стране. Ранее во вторник в Японии были впервые зарегистрированы рекордные 100 новых смертей от коронавируса за один день. Также рекордным стало и число пациентов в тяжелом состоянии, которое достигло 1000.
Кроме того, участники рынка обратили внимание и на новости из Китая., где финансовый регулятор вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на уровне 3,85%.
Европейские рынки в свою очередь смотрятся неоднозначно на данных о том, что годовая инфляция в Великобритании в декабре ускорилась до 0,6%, и оказалась выше прогноза. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%.
При этом инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья за отчетный месяц составила 0,8% в годовом выражении против 0,6% месяцем ранее. В месячном выражении цены выросли на 0,2% после снижения на 0,1% в ноябре.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 15:47
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в среду 20 января к 15.43 GMT+3 росла на 0,8% до 56,4 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает расти в направлении максимума с февраля (57,4 доллара), отыгрывая надежды на мягкую монетарную политику в США. Накануне кандидат на пост министра финансов Джанет Йеллен, выступая в комитете сената США по финансам, дала понять, что низкие ставки в стране сохранятся надолго, а экономику ждут новые масштабные пакеты финансовой помощи. Это поддерживает спрос на рисковые активы.
Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире, заняла первое место по поставкам в Китай в прошедшем году, продав Поднебесной 84,92 миллиона тонн (на 1,9% больше к 2019 году). Импорт из Ирака в Китай вырос на 16,1% до 60,12 миллиона тонн из Бразилии - на 5,1% до 42,19 миллиона тонн. США нарастили втрое поставки нефти в Китай до 19,76 миллиона тонн. В целом же крупнейший в мире импортер нефти закупил рекордные 542,4 миллиона тонн нефти - на 7,3% выше показателя 2019 года.
Поставки нефти третьему по величине импортеру и потребителю нефти в мире - в Индию в декабре выросли до максимума почти за три года, составив более 5 миллионов баррелей в сутки, поднявшись на 29% в месячном исчислении и на 11,6% - в годовом. При этом в целом по 2020 году импорт нефти сократился до минимума за пять лет.
Заметное сокращение добычи нефти в начале года Саудовской Аравией сильно ударило по танкерному рынку. В итоге, владельцы крупнейших судов фактически субсидируют доставку сырья на основном торговом маршруте. Хотя тарифы на танкерные перевозки нефти были не особенно высокими в конце прошлого года, они не были "катастрофическими". Однако, когда саудиты объявили о дополнительном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в сутки, резко "просел" объем морских перевозок. В итоге, согласно данным Международной биржи морских перевозок, супертанкеры, доставляющие по 2 миллиона баррелей нефти из Саудовской Аравии в Китай, теряют на маршрутах по 736 долларов в сутки. Владельцам судов приходится отказываться от заказов либо принимать их, но, по сути, оплачивать часть расходов на топливо.
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