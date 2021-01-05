Додано: Сер 20 січ, 2021 15:47

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в среду 20 января к 15.43 GMT+3 росла на 0,8% до 56,4 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» продолжает расти в направлении максимума с февраля (57,4 доллара), отыгрывая надежды на мягкую монетарную политику в США. Накануне кандидат на пост министра финансов Джанет Йеллен, выступая в комитете сената США по финансам, дала понять, что низкие ставки в стране сохранятся надолго, а экономику ждут новые масштабные пакеты финансовой помощи. Это поддерживает спрос на рисковые активы.

Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире, заняла первое место по поставкам в Китай в прошедшем году, продав Поднебесной 84,92 миллиона тонн (на 1,9% больше к 2019 году). Импорт из Ирака в Китай вырос на 16,1% до 60,12 миллиона тонн из Бразилии - на 5,1% до 42,19 миллиона тонн. США нарастили втрое поставки нефти в Китай до 19,76 миллиона тонн. В целом же крупнейший в мире импортер нефти закупил рекордные 542,4 миллиона тонн нефти - на 7,3% выше показателя 2019 года.

Поставки нефти третьему по величине импортеру и потребителю нефти в мире - в Индию в декабре выросли до максимума почти за три года, составив более 5 миллионов баррелей в сутки, поднявшись на 29% в месячном исчислении и на 11,6% - в годовом. При этом в целом по 2020 году импорт нефти сократился до минимума за пять лет.

Заметное сокращение добычи нефти в начале года Саудовской Аравией сильно ударило по танкерному рынку. В итоге, владельцы крупнейших судов фактически субсидируют доставку сырья на основном торговом маршруте. Хотя тарифы на танкерные перевозки нефти были не особенно высокими в конце прошлого года, они не были "катастрофическими". Однако, когда саудиты объявили о дополнительном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в сутки, резко "просел" объем морских перевозок. В итоге, согласно данным Международной биржи морских перевозок, супертанкеры, доставляющие по 2 миллиона баррелей нефти из Саудовской Аравии в Китай, теряют на маршрутах по 736 долларов в сутки. Владельцам судов приходится отказываться от заказов либо принимать их, но, по сути, оплачивать часть расходов на топливо.



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