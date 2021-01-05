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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:46
Мировые фондовые рынки во вторник в основном смотрятся неплохо в ожидании инвесторами инаугурации избранного президента США Джо Байдена и на корпоративных новостях.
На американских биржах торги накануне не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга
Азиатские рынки во вторник растут в пределах 3,2% в то время, как участники рынка с оптимизмом ждут инаугурации Байдена, которая пройдет в среду, 20 января. Участники торгов спекулируют на тему того, какие меры новый президент примет для поддержки американской экономики. Ранее он уже пообещал влить в экономику "триллионы долларов".
Кроме того, росту корейского индекса KOSPI дополнительно способствовали корпоративные новости региона. Так, южнокорейский автопроизводитель Kia Motors ожидает, что его выручка за квартал окажется выше прогнозов.
А европейские рынки продолжают умеренный рост после того, как автопроизводители PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles объявили о завершении сделки по слиянию.
Но акции французской Carrefour значительно подешевели после того, как канадская Alimentation Couche-Tard Inc. отказалась от планов слияния с французским ритейлером.
При этом потребительские цены в Германии в декабре в годовом выражении, по окончательной оценке, снизились на 0,3%, как и в ноябре. В месячном выражении цены выросли на 0,5% после снижения на 0,8% в ноябре. Показатели совпал с прогнозами участников рынка.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:35
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) во вторник 19 января к 15.52 GMT+3 росла на 1% до 55,30 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» после нескольких дней вялого коррекционного снижения возобновил рост, отыгрывая надежды на восстановление спроса, о которых напомнило Междунароодное энергетическое агентство (МЭА).
Агентство ожидает в 2021 году роста мирового спроса на 5,5 миллиона баррелей до 96,6 миллиона в сутки после падения на 8,8 миллиона баррелей в сутки в 2020 году (до 91,1 миллиона).
Мировая добыча нефти в декабре практически не изменилась по сравнению с ноябрем и составила 92,8 миллиона баррелей в сутки (-8,7 миллиона в годовом исчислении), оценило (МЭА).
Добыча нефти в странах ОПЕК из-за Ливии в декабре-2020 выросла на 150 тысяч баррелей в сутки против ноября, до 25,2 миллиона баррелей в сутки, оценило МЭА. В целом по 2020 году ОПЕК снизила добычу нефти на 3,8 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим годом, до 25,7 миллиона баррелей в сутки. В договорённостях об ограничении добычи нефти ОПЕК+ от ОПЕК участвуют 10 из 13 стран (не участвуют Иран, Венесуэла и Ливия).
Страны ОПЕК+ в декабре ухудшили уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 100% со 101% в ноябре, ОПЕК исполнила соглашение на 105%, страны вне ОПЕК - на 93%, оценило МЭА.
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в ноябре 2020 года снизились на 23,6 миллиона баррелей к октябрю - до 3,108 миллиарда баррелей, что на 166,7 миллиона баррелей превышало среднюю отметку за пять лет. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню является целью сделки ОПЕК+.
Между тем, чистый убыток американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в 2020 году увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2019 годом - до 2,942 миллиарда долларов. Убыток по итогам четвертого квартала прошлого года сократился в 7 раз в годовом выражении и составил 227 миллионов долларов. Убыток, приходящийся на головную компанию, составил 235 миллионов долларов, что также в 7 раз меньше показателя годичной давности.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 09:49
Курс украинской гривны смог немного укрепиться и подняться до отметки 28,17 гривны за доллар на фоне заявления премьера Украины о том, что страна имеет высокий потенциал по поставкам водорода в Евросоюз.
Ранее Евросоюз определил Украину одним из приоритетных партнеров в Водородной стратегии ЕС, в рамках которой планируется развитие производства чистого возобновляемого водорода в качестве основного источника энергии. Министерство энергетики Украины сообщило, что рассматривает возможность постройки в стране завода по производству водорода, чтобы экспортировать его в ЕС.
Вероятно, отыгрывая это позитивное сообщение, курс гривны в ближайшее время может еще несколько укрепиться и теперь будет стремиться к отметке 28,1 гривны за доллар, по достижении которого не исключен поход к уровню 28.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 09:59
Основные криптовалюты в среду снижаются в цене после очередного резкого скачка наверх, когда Ethereum обновил свой исторический максимум, а также обошел биткоин по суточному объему транзакций.
Ежедневный объем операций в сети Ethereum достиг 12 млрд долларов, что на треть больше, чем у биткоина. Впоследствии после такого взлета последовала закономерная коррекция.
Вместе с тем, инвесторы с позитивом восприняли новость о том, что крупнейшая криптобиржа Индии CoinDCX запустила приложение для покупки и продажи цифровых валют, ориентированное на новых участников рынка. Для них предусмотрена торговля меньшей номинальной стоимостью активов.
Представители компании заявили, что планируют привлечь 50 млн клиентов через приложение CoinDCX Go.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 4% - до 35153 долларов с капитализацией 655,5 млрд долларов. Ethereum подешевел на 2,8% - до 1349 долларов при капитализации 154,4 млрд долларов. XRP опустился в цене на 1,9% - до 0,286 доллара, его капитализация составила 12,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 5,6% - до 149,5 долларов с капитализацией 9,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,01 трлн долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшей перспективе рынок еще несколько припадет в рамках назревшего на нем коррекционного снижения. После этого биткоин вновь имеет шансы подойти к отметкам 37000-40000 долларов, Ethereum может вновь обновить свой максимум, поднявшись вплоть до 1500 долларов, XRP имеет шансы дорасти до 0,3 доллара, а Litecoin - до 155 долларов.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 10:37
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду смог укрепиться к доллару, прибавив к нему 1,23 тенге и поднявшись до отметки 419,01 тенге.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Минздрава Казахстана, который прогнозирует пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на конец марта. При этом в случае развития негативного сценария не исключено и введение карантинных мер.
Вместе с тем, мировые цены на нефть накануне вечером выросли в пределах 2% на фоне ослабления курса доллара и заявлениях кандидата в министры финансов Джанет Йеллен. Она сообщила о том, что сейчас необходимо помочь американцам при пандемии и инвестировать в инфраструктуру и экологически чистые технологии. Йеллен также заявила, что курс доллара должен регулироваться только рынком и что процентные ставки останутся на очень низком уровне на протяжении долгого времени.
Вероятно, в ближайшей перспективе при поддержке растущих цен на нефть тенге может продолжить движение наверх и имеет шансы подняться до отметки 418 тенге за доллар.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:10
Мировые фондовые рынки в среду в основном смотрятся позитивно на надеждах поддержки американской экономики властями США.
Американские индексы накануне выросли в пределах 1,6% на заявлениях кандидата в министры финансов США Джанет Йеллен, которая пообещала, что США будут противостоять в экономической и торговой сфере Китаю. Кроме того, Йеллен добавила, что обеспокоена долгосрочной устойчивостью долга и бюджета США, но все же на первом месте стоит необходимость помочь гражданам страны при пандемии. Она также заявила, что курс доллара должен регулироваться только рынком и что процентные ставки останутся на очень низком уровне на протяжении долгого времени.
Азиатские биржи в среду прибавляют до 0,7% по основным индексам. Вместе с тем, давление на японский биржевой индикатор оказывает статистика по заболеваемости коронавирусом в стране. Ранее во вторник в Японии были впервые зарегистрированы рекордные 100 новых смертей от коронавируса за один день. Также рекордным стало и число пациентов в тяжелом состоянии, которое достигло 1000.
Кроме того, участники рынка обратили внимание и на новости из Китая., где финансовый регулятор вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на уровне 3,85%.
Европейские рынки в свою очередь смотрятся неоднозначно на данных о том, что годовая инфляция в Великобритании в декабре ускорилась до 0,6%, и оказалась выше прогноза. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%.
При этом инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья за отчетный месяц составила 0,8% в годовом выражении против 0,6% месяцем ранее. В месячном выражении цены выросли на 0,2% после снижения на 0,1% в ноябре.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 15:47
Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в среду 20 января к 15.43 GMT+3 росла на 0,8% до 56,4 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает расти в направлении максимума с февраля (57,4 доллара), отыгрывая надежды на мягкую монетарную политику в США. Накануне кандидат на пост министра финансов Джанет Йеллен, выступая в комитете сената США по финансам, дала понять, что низкие ставки в стране сохранятся надолго, а экономику ждут новые масштабные пакеты финансовой помощи. Это поддерживает спрос на рисковые активы.
Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире, заняла первое место по поставкам в Китай в прошедшем году, продав Поднебесной 84,92 миллиона тонн (на 1,9% больше к 2019 году). Импорт из Ирака в Китай вырос на 16,1% до 60,12 миллиона тонн из Бразилии - на 5,1% до 42,19 миллиона тонн. США нарастили втрое поставки нефти в Китай до 19,76 миллиона тонн. В целом же крупнейший в мире импортер нефти закупил рекордные 542,4 миллиона тонн нефти - на 7,3% выше показателя 2019 года.
Поставки нефти третьему по величине импортеру и потребителю нефти в мире - в Индию в декабре выросли до максимума почти за три года, составив более 5 миллионов баррелей в сутки, поднявшись на 29% в месячном исчислении и на 11,6% - в годовом. При этом в целом по 2020 году импорт нефти сократился до минимума за пять лет.
Заметное сокращение добычи нефти в начале года Саудовской Аравией сильно ударило по танкерному рынку. В итоге, владельцы крупнейших судов фактически субсидируют доставку сырья на основном торговом маршруте. Хотя тарифы на танкерные перевозки нефти были не особенно высокими в конце прошлого года, они не были "катастрофическими". Однако, когда саудиты объявили о дополнительном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в сутки, резко "просел" объем морских перевозок. В итоге, согласно данным Международной биржи морских перевозок, супертанкеры, доставляющие по 2 миллиона баррелей нефти из Саудовской Аравии в Китай, теряют на маршрутах по 736 долларов в сутки. Владельцам судов приходится отказываться от заказов либо принимать их, но, по сути, оплачивать часть расходов на топливо.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 07:57
Курс украинской гривны вновь колеблется и опустился до отметки 28,24 гривны за доллар, несмотря на то, что кабинет министров Украины одобрил подписание дополнительных соглашений между правительством, Украинским фондом социальных инвестиций и немецким госбанком KfW по развитию социальной инфраструктуры в стране на сумму более 36,5 млн евро.
Вместе с тем, новый председатель ОБСЕ полагает, что Украина сможет претендовать на членство в Евросоюзе лишь после того, как станет отвечать всем критериям.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит совершать довольно широкие колебания и войдет в диапазон 28-28,2 гривны за доллар.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 08:35
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг подрос к доллару на 0,11 тенге, до 418,54 тенге на фоне сообщений о том, что Казахстан планирует начать вакцинацию от коронавируса 1 февраля, раньше запланированного срока. Ранее ожидалось, что массовая вакцинация в стране стартует только в марте.
Кроме того, мировые цены на нефть растут в пределах 1% на фоне сохранения позитивных настроений инвесторов, которые поддерживаются ожиданиями по восстановлению экономики США.
Оптимизм воцарился на рынке на фоне заявлений кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая сообщила о том, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики. Ранее избранный президент Джо Байден предложил проект пакета на сумму 1,9 трлн долларов.
Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит идти наверх на позитивных внутренних и внешних факторах и вскоре сможет дорасти до отметок 417-418 тенге за доллар.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:09
Основные криптовалюты в четверг вновь перешли к снижению цены в рамках широких колебаний рынка. При этом инвесторы не обратили внимание на сообщение о том, что BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению активами, объявила, что может получить фьючерсные контракты на биткоины через некоторые из своих фондов.
По заявлениям компании, теперь каждый фонд может использовать инвестиционные инструменты, выраженные как «производные финансовые инструменты».
Несмотря на эту благоприятную новость, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 2,8% - до 34559 долларов с капитализацией 643,2 млрд долларов. Ethereum подешевел на 2,9% - до 1306 долларов при капитализации 148,9 млрд долларов. XRP опустился в цене на 1,6% - до 0,2947 доллара, его капитализация достигла отметки 13,4 млрд долларов. Litecoin ослабел на 5,5% - до 142,5 доллара с капитализацией 9,4 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 990,7 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит менять направление движения в рамках широких колебаний рынка, так как инвесторы пока не могут определиться с дальнейшими действиями. Биткоин может подойти к уровню 35000 долларов, Ethereum имеет шансы подняться до 1350 долларов, XRP - до 0,3 доллара, а Litecoin - остаться вблизи 140 долларов.
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