Додано: Чет 21 січ, 2021 11:43

Мировые фондовые рынки в четверг в основном растут в ожидании поддержки экономики США.

Американские индексы накануне закрылись на рекордных показателях на фоне инаугурации президента Джо Байдена.

Азиатские биржи в четверг также растут, прибавляя до 1,5% по основным индексам в то время, как инвесторы оценивают перспективы дополнительной поддержки экономики США - Байден ранее предлагал пакет стимулирования на 1,9 трлн долларов. Кроме того, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен уже заявила о том, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на решения японского финансового регулятора, который снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Кроме того, Банк Японии улучшил прогноз по росту ВВП на 2020-2021 финансовый год на 0,3 п.п. – до 3,9%.

Европейские рынки в четверг продолжают демонстрировать позитивную динамику в то время, как участники рынка ждут заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). На рынке ведутся спекуляции о том, какие меры поддержки примет финансовый регулятор в ситуации пандемии коронавируса.

При этом британский рынок поддерживает сильная статистика по экономике Великобритании. Инфляция в стране в декабре в годовом выражении ускорилась до 0,6% с 0,3% в ноябре, тогда как прогноз составлял 0,5%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% вместо ожидавшихся 0,2%.



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