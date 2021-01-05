Додано: Чет 21 січ, 2021 16:24

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в четверг 21 января к 15.45 GMT+3 снижалась на 0,6% до 55,7 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» опять снижается - после выхода данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали, напротив, небольшого снижения. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство зафиксирует снижение запасов на 1,167 миллиона баррелей.

Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, общей протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в сутки - из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация Дональда Трампа.

США сохранили в ноябре-2020 мировое лидерство по производству нефти, оценила организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). США нарастили добычу на 4,9% к октябрю до 10,93 миллиона баррелей нефти в сутки, показатель Саудовской Аравии не изменился - 8,972 миллиона баррелей. Экспорт нефти саудитами в ноябре вырос в месячном исчислении на 3,2% до 6,354 миллиона баррелей в сутки, а из США - сократился на 3,4%, до 2,814 миллиона. Переработка нефти на НПЗ США выросла в ноябре на 3,8% до 13,993 миллиона баррелей в сутки, в Саудовской Аравии - уменьшилась на 2,6% до 2,339 миллиона баррелей в день.

Добыча нефти крупнейшими сланцевиками США в феврале 2021 года сократится к январю на 89 тысяч баррелей (1,2%) до 7,522 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует минэнерго страны. Самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Bakken - 20 тысяч до 1,194 миллиона баррелей в сутки. Сокращение на Anadarko и Eagle Ford составит по 19 тысяч - до 342 тысяч и 998 тысяч баррелей в сутки, соответственно. На месторождении Niobrara добыча снизится на 17 тысяч до 511 тысяч баррелей в сутки. Добыча на Permian сократится на 13 тысяч баррелей до 4,32 миллиона баррелей в сутки, на Appalachia - всего на 1 тысячу, до 124 тысяч баррелей в сутки, оценило минэнерго.

Общее сокращение добычи газа на всех этих месторождениях составит 472 миллиона кубических футов в феврале - до 80,604 миллиарда кубических футов в сутки, оценивает минэнерго США. Общее число незавершенных скважин на месторождениях в декабре снизилось к ноябрю на 145 до 7298. Такой большой резерв может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.



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