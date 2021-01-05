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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 25 січ, 2021 11:57
Мировые фондовые рынки в понедельник в основном смотрятся негативно из-за сохраняющейся сложной ситуации с коронавирусом в разных странах мира.
Американские индексы в пятницу снизились в пределах 0,6% в рамках коррекции на рынке после достижения ими новых рекордов.
Азиатские биржи в понедельник растут до 2% на надеждах инвесторов относительно восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса в течение 2021 года. Этому способствует начало вакцинации от COVID-19 в разных странах, что увеличивает шансы более скорого окончания пандемии. Кроме того, рынки ожидают меры по поддержке экономики США администрацией президента Джо Байдена.
Европейские рынки продолжают идти вниз после публикации данных о падении показателей деловой активности в еврозоне.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI региона, по предварительной оценке, снизился до 47,5 пункта с декабрьских 49,1 пункта. При этом тот же показатель для крупнейшей экономики Европы, Германии опустился до минимума за семь месяцев в 50,8 пункта с декабрьских 52 пунктов. А композитный индекс деловой активности во Франции сократился до 47 пунктов с уровня декабря в 49,5 пункта, тогда как на рынке ждали снижения лишь до 49 пунктов.
Кроме того, объем розничных продаж в Великобритании в декабре вырос в месячном выражении лишь на 0,3%, хотя ожидалось увеличение на 1,2%. А годовой рост показателя составил 2,9% вместо ожидавшихся 4%.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 18:38
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в понедельник 25 января к 16.22 GMT+3 снижалась на 0,3% до 55,1 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» пытается стабилизироваться около 55 долларов, переходя от роста к снижению. Инвесторы пытаются играть на новостях о сокращении добычи нефти Ираком. Эта страна намерена сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года для компенсации нарушений условия соглашения ОПЕК+ с прошлого года. Добыча в январе и феврале упадет с декабрьских 3,85 миллиона в сутки до 3,6 миллиона баррелей– минимума с начала 2015 года.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю выросли на 4,4 миллиона баррелей (0,9%) до 486,6 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 1,2 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США сократились за неделю на 300 тысяч баррелей (0,1%) до 245,2 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения показателя на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом возросли на 500 тысяч баррелей (0,3%) до 163,7 миллиона баррелей при ожиданиях роста на 1,2 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за неделю снизились до 52,5 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 57,2 миллиона баррелей. Американский стратегический резерв нефти при этом остался неизменным - 638,1 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за прошлую неделю осталась прежней – на уровне 11 миллионов баррелей в сутки. Добыча нефти в США не меняется уже шестую неделю подряд.
Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в декабре-2020 вырос на 257 тысяч баррелей в сутки (13,7%) к ноябрю до 2,135 миллиона баррелей в сутки, оценил Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Это на 2,5% выше прогноза организации.
В том числе объем добычи нефти в Норвегии в декабре составил 1,811 миллиона баррелей в сутки (на 5% выше прогноза NPD и на 12,1% выше уровня ноября). Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 310 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 13 тысяч.
NPD оценил добычу Норвегией газа в декабре на уровне 332,3 миллиона кубометров в сутки, что на 1,2% ниже прогноза NPD.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
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Додано: Вів 26 січ, 2021 08:47
Курс украинской гривны во вторник держится на отметке 28,16 гривны за доллар после того, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство подготовило контракты на поставку в страну 30 млн доз вакцин от COVID-19 в текущем году, и это даст возможность вакцинироваться всем желающим.
Президент Украины в свою очередь ранее говорил о том, что в ближайшее время в страну поступит первый миллион доз вакцин от коронавируса.
Он также отмечал, что завершившийся в стране локдаун себя оправдал и ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией является контролируемой.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит реагировать на эти новости и будет двигаться в диапазоне 28,1-28,2 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
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www.periscope.tv/FXClubOfficial
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