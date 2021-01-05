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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 25 січ, 2021 11:57
Мировые фондовые рынки в понедельник в основном смотрятся негативно из-за сохраняющейся сложной ситуации с коронавирусом в разных странах мира.
Американские индексы в пятницу снизились в пределах 0,6% в рамках коррекции на рынке после достижения ими новых рекордов.
Азиатские биржи в понедельник растут до 2% на надеждах инвесторов относительно восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса в течение 2021 года. Этому способствует начало вакцинации от COVID-19 в разных странах, что увеличивает шансы более скорого окончания пандемии. Кроме того, рынки ожидают меры по поддержке экономики США администрацией президента Джо Байдена.
Европейские рынки продолжают идти вниз после публикации данных о падении показателей деловой активности в еврозоне.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI региона, по предварительной оценке, снизился до 47,5 пункта с декабрьских 49,1 пункта. При этом тот же показатель для крупнейшей экономики Европы, Германии опустился до минимума за семь месяцев в 50,8 пункта с декабрьских 52 пунктов. А композитный индекс деловой активности во Франции сократился до 47 пунктов с уровня декабря в 49,5 пункта, тогда как на рынке ждали снижения лишь до 49 пунктов.
Кроме того, объем розничных продаж в Великобритании в декабре вырос в месячном выражении лишь на 0,3%, хотя ожидалось увеличение на 1,2%. А годовой рост показателя составил 2,9% вместо ожидавшихся 4%.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 18:38
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в понедельник 25 января к 16.22 GMT+3 снижалась на 0,3% до 55,1 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» пытается стабилизироваться около 55 долларов, переходя от роста к снижению. Инвесторы пытаются играть на новостях о сокращении добычи нефти Ираком. Эта страна намерена сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года для компенсации нарушений условия соглашения ОПЕК+ с прошлого года. Добыча в январе и феврале упадет с декабрьских 3,85 миллиона в сутки до 3,6 миллиона баррелей– минимума с начала 2015 года.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю выросли на 4,4 миллиона баррелей (0,9%) до 486,6 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 1,2 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США сократились за неделю на 300 тысяч баррелей (0,1%) до 245,2 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения показателя на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом возросли на 500 тысяч баррелей (0,3%) до 163,7 миллиона баррелей при ожиданиях роста на 1,2 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за неделю снизились до 52,5 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 57,2 миллиона баррелей. Американский стратегический резерв нефти при этом остался неизменным - 638,1 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за прошлую неделю осталась прежней – на уровне 11 миллионов баррелей в сутки. Добыча нефти в США не меняется уже шестую неделю подряд.
Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в декабре-2020 вырос на 257 тысяч баррелей в сутки (13,7%) к ноябрю до 2,135 миллиона баррелей в сутки, оценил Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Это на 2,5% выше прогноза организации.
В том числе объем добычи нефти в Норвегии в декабре составил 1,811 миллиона баррелей в сутки (на 5% выше прогноза NPD и на 12,1% выше уровня ноября). Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 310 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 13 тысяч.
NPD оценил добычу Норвегией газа в декабре на уровне 332,3 миллиона кубометров в сутки, что на 1,2% ниже прогноза NPD.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 08:47
Курс украинской гривны во вторник держится на отметке 28,16 гривны за доллар после того, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство подготовило контракты на поставку в страну 30 млн доз вакцин от COVID-19 в текущем году, и это даст возможность вакцинироваться всем желающим.
Президент Украины в свою очередь ранее говорил о том, что в ближайшее время в страну поступит первый миллион доз вакцин от коронавируса.
Он также отмечал, что завершившийся в стране локдаун себя оправдал и ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией является контролируемой.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит реагировать на эти новости и будет двигаться в диапазоне 28,1-28,2 гривны за доллар.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 09:30
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник вновь сдал позиции по отношению к доллару и уступил ему 0,69 тенге, опустившись до 421,39 тенге.
Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых.
Решение о сохранении ставки, как объяснил финансовый регулятор, было принято с целью возвращения инфляции в целевой коридор 4-6% в среднесрочном периоде и обусловлено смещением баланса рисков в сторону проинфляционных факторов.
Мировые цены на нефть вместе с тем растут на фоне улучшения перспектив роста спроса на сырье в свете ожиданий мер поддержки мировой экономики.
Их также поддерживают новости о том, что Ирак намерен сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года, чтобы компенсировать нарушение условий соглашения ОПЕК+ с прошлого года.
Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит испытывать давление, по отношению к доллару и можно ждать его курса на уровне отметок 422-423 тенге за доллар.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 10:09
Основные криптовалюты во вторник снижаются в цене, на рынке продолжаются колебания, в ходе которых котировки постоянно переходят из положительной в отрицательную область.
Между тем позитивным известием для рынка стала новость о том, что ЦБ Бахрейна начал лицензировать криптобиржи. В частности, разрешение на работу получила торговая площадка СoinMENA. Теперь она сможет работать также в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Омане.
Торговая линейка криптобиржи представлена такими криптовалютами как биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и XRP.
В планах CoinMENA провести переговоры с регуляторами других стран, чтобы получать соответствующие разрешения на работу в новых юрисдикциях.
Несмотря на эту благоприятную для рынка новость, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 3,3% - до 32253 долларов с капитализацией 596,8 млрд долларов. Ethereum подешевел на 6,3% - до 1338 долларов при капитализации 153,3 млрд долларов. XRP опустился в цене на 3,9% - до 0,2674 доллара, его капитализация составила 12,2 млрд долларов. Litecoin ослабел на 6,3% - до 136,4 доллара с капитализацией 9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 949,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит колебаться и постоянно менять направление движения. Вместе с тем, можно ожидать, что биткоин вскоре вряд ли отойдёт далеко от отметки 33000 долларов, Ethereum будет держаться вблизи уровня 1300 долларов, XRP - возле отметки 0,25 доллара, а Litecoin - около 135 долларов.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 10:49
Мировые фондовые рынки во вторник в основном смотрятся негативно из-за экономических сложностей, связанных с сохраняющейся сложной ситуацией с коронавирусом в разных странах.
Американские индексы накануне преимущественно выросли.
Не последовав за ними, азиатские биржи во вторник снижаются в пределах 2,1% по основным индексам, так как инвесторы опасаются за перспективы пакета стимулирования экономики США.
Новый американский президент США Джо Байден ранее предложил меры стимулирования объемом в 1,9 трлн долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Однако инвесторы опасаются проблем с принятием пакета или значительного уменьшения его суммы в связи с отсутствием поддержки республиканцев в сенате.
Опасения по коронавирусу также оказывают давление на рынки. Заболеваемость по-прежнему растет, в связи с чем с многие страны продлевают карантинные меры, и это негативно сказывается на экономической активности. В частности, правительство Японии может продлить режим чрезвычайной ситуации для 11 префектур, введенный в январе, еще на месяц.
Европейские рынки также продолжают идти вниз.
Инвесторы обратили внимание на слова главы научного совета Франции, специалиста по иммунологии о возможности третьего локдауна в стране из-за широкого распространения там новых штаммов коронавируса.
Кроме того, компания AstraZeneca объявила о значительном сокращении объемов поставок вакцин в Евросоюз в первом квартале текущего года из-за снижения количества произведенной вакцины. BioNTech и Pfizer также сообщили о снижении поставок из-за строительных работ на заводе в Бельгии.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 18:46
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) во вторник 26 января к 15.26 GMT+3 повышалась на 0,4% до 55,9 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» переваривает оценки спроса на углеводороды в условиях карантинных мер из-за коронавируса, пытаясь развить наступление от уровня 55 долларов. В Нидерландах вспыхнули протесты из-за ограничительных карантинных мер, однако во Франции ожидается уже 3-й локдаун.
При этом рынки с опасением ожидают начала в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, длинных выходных в честь Нового года по лунному календарю.
Между тем, Ливия завершила ремонт нефтепровода, который поставляет нефть на крупнейший экспортный терминал страны - "Эсседер". Ранее Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии сообщила 18 января о снижении добычи нефти в стране примерно на 200 тысяч баррелей в сутки из-за ремонта 32-дюймового трубопровода, который соединяет месторождения Самах и Дахра с нефтетерминалом "Эсседер".
Кроме того, служба охраны нефтяных объектов Ливии объявила о приостановке экспорта из "нефтяного полумесяца" – нефтеносных районов на побережье в восточной части Ливии от города Тобрук до эс-Сидры – из-за задержек с выплатами зарплат сотрудникам службы охраны.
Аналитики Saxo Bank прогнозируют, что нефть марки Brent в первом квартале 2021 года будет торговаться в диапазоне 50-55 долларов за баррель на фоне по-прежнему низкого спроса из-за последствий коронавируса.
Курс евро стабилен немного ниже 1,215 доллара. К 15.29 GMT+3 курс европейской валюты прибавлял относительно предыдущего фиксинга 0,05% и равнялся 1,2144 доллара.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 09:39
Курс украинской гривны в среду сохраняет свою стабильность и торгуется на уровне 28,19 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что госдолг Украины в декабре 2020 года увеличился на 6,01 млрд долларов, до 90,26 млрд долларов.
Ранее председатель Счетной палаты Украины заявил, что каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание госдолга, и каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году уплатил по 106 долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться достаточно стабильной возле отметки 28,2 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:09
Курс тенге вновь ослабел к доллару, символически уступив ему 0,09 тенге и опустившись до 422,16 тенге на фоне сообщений о том, что Национальный банк Казахстана прогнозирует рост ВВП страны в 2021 году на уровне 3,7-4%. По итогам 2020 года этот снизился на 2,6%. А чуть ранее премьер страны заявил, что правительство ждет роста экономики в 2021 году на уровне 3%.
Национальный банк в 2021 году также ставит задачу вернуть инфляцию с текущего уровня 7,5% в целевой коридор 4-6%.
Вместе с тем, мировые цены на нефть продолжают колебаться на неопределенности вокруг баланса спроса и предложения на сырье.
Инвесторы следят за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти, где почти через две недели начинаются длинные выходные в честь Нового года по лунному календарю.
Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит оставаться под давлением и вскоре опустится к отметке 423 тенге за доллар.
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