Додано: Пон 25 січ, 2021 18:38

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в понедельник 25 января к 16.22 GMT+3 снижалась на 0,3% до 55,1 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» пытается стабилизироваться около 55 долларов, переходя от роста к снижению. Инвесторы пытаются играть на новостях о сокращении добычи нефти Ираком. Эта страна намерена сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года для компенсации нарушений условия соглашения ОПЕК+ с прошлого года. Добыча в январе и феврале упадет с декабрьских 3,85 миллиона в сутки до 3,6 миллиона баррелей– минимума с начала 2015 года.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю выросли на 4,4 миллиона баррелей (0,9%) до 486,6 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 1,2 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США сократились за неделю на 300 тысяч баррелей (0,1%) до 245,2 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения показателя на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом возросли на 500 тысяч баррелей (0,3%) до 163,7 миллиона баррелей при ожиданиях роста на 1,2 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за неделю снизились до 52,5 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 57,2 миллиона баррелей. Американский стратегический резерв нефти при этом остался неизменным - 638,1 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за прошлую неделю осталась прежней – на уровне 11 миллионов баррелей в сутки. Добыча нефти в США не меняется уже шестую неделю подряд.

Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в декабре-2020 вырос на 257 тысяч баррелей в сутки (13,7%) к ноябрю до 2,135 миллиона баррелей в сутки, оценил Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Это на 2,5% выше прогноза организации.

В том числе объем добычи нефти в Норвегии в декабре составил 1,811 миллиона баррелей в сутки (на 5% выше прогноза NPD и на 12,1% выше уровня ноября). Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 310 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - 13 тысяч.

NPD оценил добычу Норвегией газа в декабре на уровне 332,3 миллиона кубометров в сутки, что на 1,2% ниже прогноза NPD.



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