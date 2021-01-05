|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:11
Мировые фондовые рынки в среду в основном снижаются из-за сохранения сложной ситуации с коронавирусом и новых ограничительных мер в Европе.
Американские индексы накануне потеряли чисто символически - в пределах 0,2%.
Азиатские биржи среду закрылись разнонаправленно из-за сохраняющихся опасений инвесторов относительно распространения коронавируса в разных странах мира. Влияние на них оказали также данные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в декабре выросла на 4,1% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее. При этом за 2020 год показатель вырос на 20,1%, а данные за предыдущие несколько месяцев указывали на рост прибыли крупных промышленных предприятий в стране на 15,5%.
Некоторую реакцию инвесторов вызвал и прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по мировой экономике. Фонд улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году на 0,3 п.п. по сравнению с октябрьским прогнозом, до 5,5%. В 2020 году, по оценке фонда, мировой ВВП ократился на 3,5%. В то же время МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в текущем году на 0,1 п.п., до 8,1%
Европейские рынки в среду теряют до 0,5% из-за новых опасения инвесторов но за экономические перспективы на фоне продолжения пандемии и продления и ужесточения ограничительных мер. Так, во Франции ожидается введение третьего с начала пандемии локдауна. В Нидерландах с 23 января введен комендантский час, из-за чего в городах страны прошли акции протеста.
Давление биржевые индикаторы оказали и статистические данные. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в феврале рухнул до минус 15,6 пункта с пересмотренного уровня января в минус 7,5 пункта, оказавшись намного хуже прогнозов. На рынке ожидали снижения показателя лишь до минус 7,9 пункта.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2490
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:36
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в среду 27 января к 15.49 GMT+3 повышалась на 0,2% до 55,8 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» стабилизируется около круглой отметки 56 долларов – неподалеку от почти годового максимума (57,42 доллара).
Поддержка приходит от данных Американского института нефти API оценившего, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 5,3 миллиона баррелей. Официальная статистика минэнерго США по этому вопросу будет опубликована вечером в среду. Эксперты ожидают, что ведомство зафиксирует рост показателя на 400 тысяч баррелей.
Между тем, рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) поместило в списки на пересмотр с возможностью понижения рейтинги нескольких крупных мировых нефтегазовых компаний из-за отраслевых рисков. В поле зрения агентства попали американские Chevron ("АА"), Exxon Mobil ("АА") и ConocoPhillips ("А"), англо-голландская Royal Dutch Shell ("АА-"), французская Total ("А+"), а также китайские Sinopec ("А+) и CNOOC ("A+"). Кроме того, S&P понизило прогноз по рейтингу британской BP "А-" до негативного со стабильного.
S&P считает, что волатильность цен и снижение прибыльности увеличивают риски для производителей нефти и газа, особенно с учетом негативного воздействия ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.
Курс евро сползает в направлении 1,21 доллара в ожидании игроками рынка сегодняшних решений и комментариев ФРС ВСША по базовой учетной ставке. К 15.53 GMT+3 курс европейской валюты снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,4% и равнялся 1,2108 доллара.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2490
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:34
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг сократился сразу на 1,08 тенге, до 423,04 тенге. Такая динамика наблюдается на фоне существенного падения мировых цен на нефть.
Нефтяные котировки падают из-за опасения за спрос в связи с усугублением ситуации с распространением коронавируса в Великобритании и в Китае.
Глава МВД Великобритании объявила об ужесточении мер, направленных на минимизацию числа поездок в страну и из страны. В то же время в Китае через две недели начинаются длинные выходные в связи с Новым годом по лунному календарю, в связи с чем власти страны могут усилить карантинные ограничения.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге продолжит снижаться вслед за мировыми ценами на нефть и вскоре может достигнуть отметок 424-425 тенге за доллар.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2490
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:07
Курс украинской гривны практически не меняется и держится на уровне 28,16 гривны за доллар после того, как "Нафтогаз Украины" установил бытовым потребителям цену на газ в 6,86 гривны за кубометр.
Кабинет министров Украины ранее ввел госрегулирование цен на газ до завершения карантина, установленного из-за коронавируса, или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит ориентироваться на внутренние и внешние факторы, но курс вряд ли претерпит сильные изменения, оставаясь на уровнях 28,1-28,2 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2490
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:47
Мировые фондовые рынки в четверг в основном довольно активно падают из-за негативного настроя инвесторов, недовольных темпами борьбы с пандемией коронавируса.
Американские индексы накануне закрылись снижением в пределах 1,7% после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжит выкуп активов в размере 120 млрд в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Азиатские биржи в четверг теряют до 2,2% по основным индексам из-за медленной вакцинации в регионе. За исключением Китая, разработавшего собственную вакцину, полномасштабная вакцинация в Азии так и не началась.
Европейские рынки продолжают демонстрировать негативную динамику на опасениях по поводу активного распространения коронавируса и неопределенности с вакцинацией. В частности, правительство Великобритании не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Кроме того, власти Франции рассматривают разные сценарии дальнейших действий, в том числе и жесткий карантин.
Инвесторы также негативно отреагировали и на статистику из Германии, где индекс доверия потребителей к экономике страны рухнул до минус 15,6 пункта с пересмотренного уровня января в минус 7,5 пункта.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2490
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|373
|102382
|
Сер 27 січ, 2021 11:52
CuT
|
|585
|258568
|
Сер 06 січ, 2021 20:09
CuT
|
|453
|137956
|
|