Додано: Сер 27 січ, 2021 15:11

Мировые фондовые рынки в среду в основном снижаются из-за сохранения сложной ситуации с коронавирусом и новых ограничительных мер в Европе.

Американские индексы накануне потеряли чисто символически - в пределах 0,2%.

Азиатские биржи среду закрылись разнонаправленно из-за сохраняющихся опасений инвесторов относительно распространения коронавируса в разных странах мира. Влияние на них оказали также данные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в декабре выросла на 4,1% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее. При этом за 2020 год показатель вырос на 20,1%, а данные за предыдущие несколько месяцев указывали на рост прибыли крупных промышленных предприятий в стране на 15,5%.

Некоторую реакцию инвесторов вызвал и прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по мировой экономике. Фонд улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году на 0,3 п.п. по сравнению с октябрьским прогнозом, до 5,5%. В 2020 году, по оценке фонда, мировой ВВП ократился на 3,5%. В то же время МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в текущем году на 0,1 п.п., до 8,1%

Европейские рынки в среду теряют до 0,5% из-за новых опасения инвесторов но за экономические перспективы на фоне продолжения пандемии и продления и ужесточения ограничительных мер. Так, во Франции ожидается введение третьего с начала пандемии локдауна. В Нидерландах с 23 января введен комендантский час, из-за чего в городах страны прошли акции протеста.

Давление биржевые индикаторы оказали и статистические данные. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в феврале рухнул до минус 15,6 пункта с пересмотренного уровня января в минус 7,5 пункта, оказавшись намного хуже прогнозов. На рынке ожидали снижения показателя лишь до минус 7,9 пункта.



Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial