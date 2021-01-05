Додано: Чет 28 січ, 2021 14:53

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в четверг 28 января к 14.48 GMT+3 снижалась примерно на 0,3% до 55,4 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» снижается на фоне укрепления доллара на форексе. Курс евро продолжает сползать и тестирует «круглый» уровень поддержки 1,21 доллара. Давление на европейскую и другие мировые валюты против доллара оказывают опасения, что пакет помощи экономике США окажется меньшим, чем ожидаемые 1,9 триллиона долларов, и это не станет фактором давления на американскую валюту, как ранее рассчитывали эксперты.

К 14.48 GMT+3 курс европейской валюты снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,1% и равнялся 1,2098 доллара.

Между тем, американская Chevron и индийская Reliance Industries обсуждают с представителями госдепартамента США возможность отмены некоторых ограничений предыдущей администрации страны в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Добыча нефти страной, составляющая в настоящее время 400-500 тысяч баррелей в сутки, может подняться до 750 тысяч баррелей, если администрация нового президента США Джо Байдена ослабит некоторые ограничения, введенные его предшественником.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю обвалились на 9,9 миллиона баррелей (2%) до 476,7 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Этот уровень оказался минимальным с конца марта 2020 года, а темпы падения максимальные с конца июля. Аналитики ожидали повышения показателя на 430 тысяч баррелей.

Запасы бензина в США выросли за прошлую неделю на 2,5 миллиона баррелей (1%) до 247,7 миллиона баррелей при прогнозах увеличения на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 800 тысяч баррелей (0,5%) до 162,8 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 400 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США сползла до 81,7% против 82,5% неделей ранее

При этом запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге за неделю снизились до 50,2 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 52,5 миллиона баррелей. Американский стратегический резерв нефти при этом остался на прежнем уровне в 638,1 миллиона баррелей, также оценило минэнерго.

Добыча нефти в США за прошлую неделю снизилась на 100 тысяч баррелей до 10,9 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,975 миллиона баррелей в сутки.



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