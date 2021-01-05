|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:11
Мировые фондовые рынки в среду в основном снижаются из-за сохранения сложной ситуации с коронавирусом и новых ограничительных мер в Европе.
Американские индексы накануне потеряли чисто символически - в пределах 0,2%.
Азиатские биржи среду закрылись разнонаправленно из-за сохраняющихся опасений инвесторов относительно распространения коронавируса в разных странах мира. Влияние на них оказали также данные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в декабре выросла на 4,1% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее. При этом за 2020 год показатель вырос на 20,1%, а данные за предыдущие несколько месяцев указывали на рост прибыли крупных промышленных предприятий в стране на 15,5%.
Некоторую реакцию инвесторов вызвал и прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по мировой экономике. Фонд улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году на 0,3 п.п. по сравнению с октябрьским прогнозом, до 5,5%. В 2020 году, по оценке фонда, мировой ВВП ократился на 3,5%. В то же время МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в текущем году на 0,1 п.п., до 8,1%
Европейские рынки в среду теряют до 0,5% из-за новых опасения инвесторов но за экономические перспективы на фоне продолжения пандемии и продления и ужесточения ограничительных мер. Так, во Франции ожидается введение третьего с начала пандемии локдауна. В Нидерландах с 23 января введен комендантский час, из-за чего в городах страны прошли акции протеста.
Давление биржевые индикаторы оказали и статистические данные. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в феврале рухнул до минус 15,6 пункта с пересмотренного уровня января в минус 7,5 пункта, оказавшись намного хуже прогнозов. На рынке ожидали снижения показателя лишь до минус 7,9 пункта.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:36
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в среду 27 января к 15.49 GMT+3 повышалась на 0,2% до 55,8 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» стабилизируется около круглой отметки 56 долларов – неподалеку от почти годового максимума (57,42 доллара).
Поддержка приходит от данных Американского института нефти API оценившего, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 5,3 миллиона баррелей. Официальная статистика минэнерго США по этому вопросу будет опубликована вечером в среду. Эксперты ожидают, что ведомство зафиксирует рост показателя на 400 тысяч баррелей.
Между тем, рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) поместило в списки на пересмотр с возможностью понижения рейтинги нескольких крупных мировых нефтегазовых компаний из-за отраслевых рисков. В поле зрения агентства попали американские Chevron ("АА"), Exxon Mobil ("АА") и ConocoPhillips ("А"), англо-голландская Royal Dutch Shell ("АА-"), французская Total ("А+"), а также китайские Sinopec ("А+) и CNOOC ("A+"). Кроме того, S&P понизило прогноз по рейтингу британской BP "А-" до негативного со стабильного.
S&P считает, что волатильность цен и снижение прибыльности увеличивают риски для производителей нефти и газа, особенно с учетом негативного воздействия ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.
Курс евро сползает в направлении 1,21 доллара в ожидании игроками рынка сегодняшних решений и комментариев ФРС ВСША по базовой учетной ставке. К 15.53 GMT+3 курс европейской валюты снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,4% и равнялся 1,2108 доллара.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:34
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг сократился сразу на 1,08 тенге, до 423,04 тенге. Такая динамика наблюдается на фоне существенного падения мировых цен на нефть.
Нефтяные котировки падают из-за опасения за спрос в связи с усугублением ситуации с распространением коронавируса в Великобритании и в Китае.
Глава МВД Великобритании объявила об ужесточении мер, направленных на минимизацию числа поездок в страну и из страны. В то же время в Китае через две недели начинаются длинные выходные в связи с Новым годом по лунному календарю, в связи с чем власти страны могут усилить карантинные ограничения.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге продолжит снижаться вслед за мировыми ценами на нефть и вскоре может достигнуть отметок 424-425 тенге за доллар.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:07
Курс украинской гривны практически не меняется и держится на уровне 28,16 гривны за доллар после того, как "Нафтогаз Украины" установил бытовым потребителям цену на газ в 6,86 гривны за кубометр.
Кабинет министров Украины ранее ввел госрегулирование цен на газ до завершения карантина, установленного из-за коронавируса, или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит ориентироваться на внутренние и внешние факторы, но курс вряд ли претерпит сильные изменения, оставаясь на уровнях 28,1-28,2 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:47
Мировые фондовые рынки в четверг в основном довольно активно падают из-за негативного настроя инвесторов, недовольных темпами борьбы с пандемией коронавируса.
Американские индексы накануне закрылись снижением в пределах 1,7% после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжит выкуп активов в размере 120 млрд в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Азиатские биржи в четверг теряют до 2,2% по основным индексам из-за медленной вакцинации в регионе. За исключением Китая, разработавшего собственную вакцину, полномасштабная вакцинация в Азии так и не началась.
Европейские рынки продолжают демонстрировать негативную динамику на опасениях по поводу активного распространения коронавируса и неопределенности с вакцинацией. В частности, правительство Великобритании не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Кроме того, власти Франции рассматривают разные сценарии дальнейших действий, в том числе и жесткий карантин.
Инвесторы также негативно отреагировали и на статистику из Германии, где индекс доверия потребителей к экономике страны рухнул до минус 15,6 пункта с пересмотренного уровня января в минус 7,5 пункта.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 10:21
Основные криптовалюты в четверг продолжают смотреться не очень уверенно, хотя некоторые из них и пошли в небольшой рост. Новости, которые поступают на рынок, остаются противоречивыми, в связи с чем инвесторам пока сложно определиться с направлением дальнейшего движения.
В частности, разработчик Coinbase призвал владельцев цифровых активов обновить свои смартфоны, произведенные компанией Apple, так как к ним могут получить доступ злоумышленники из-за обнаруженного бага.
Вместе с тем, портал Reddit объявил о сотрудничестве с Ethereum Foundation. Вместе они займутся поиском решений по масштабированию блокчейна. Разработанная в рамках этого партнерства технология будет находиться в открытом доступе, чтобы ее мог использовать каждый желающий.
А к компании Ripple подали новый иск - житель США обвинил ее в продаже инвесторам незарегистрированных ценных бумаг более чем на 1 млрд долларов и в ложных заявлениях о правовом статусе токена XRP.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 0,7% - до 31711 долларов с капитализацией 590,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,5% - до 1314 долларов при капитализации 149,9 млрд долларов. XRP опустился в цене на 0,9% - до 0,2591 доллара, его капитализация составила 11,8 млрд долларов. Litecoin ослабел сразу на 8,6% - до 133,7 доллара при капитализации 8,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 939,9 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время на рынке продолжит наблюдаться разнонаправленная динамика котировок. Биткоин может удержать отметку 30000 долларов, Ethereum имеет шансы остаться выше уровня 1300 долларов. XRP же при этом рискует сократиться до 0,25 доллара, а Litecoin - до 130 долларов.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:53
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в четверг 28 января к 14.48 GMT+3 снижалась примерно на 0,3% до 55,4 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» снижается на фоне укрепления доллара на форексе. Курс евро продолжает сползать и тестирует «круглый» уровень поддержки 1,21 доллара. Давление на европейскую и другие мировые валюты против доллара оказывают опасения, что пакет помощи экономике США окажется меньшим, чем ожидаемые 1,9 триллиона долларов, и это не станет фактором давления на американскую валюту, как ранее рассчитывали эксперты.
К 14.48 GMT+3 курс европейской валюты снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,1% и равнялся 1,2098 доллара.
Между тем, американская Chevron и индийская Reliance Industries обсуждают с представителями госдепартамента США возможность отмены некоторых ограничений предыдущей администрации страны в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Добыча нефти страной, составляющая в настоящее время 400-500 тысяч баррелей в сутки, может подняться до 750 тысяч баррелей, если администрация нового президента США Джо Байдена ослабит некоторые ограничения, введенные его предшественником.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю обвалились на 9,9 миллиона баррелей (2%) до 476,7 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Этот уровень оказался минимальным с конца марта 2020 года, а темпы падения максимальные с конца июля. Аналитики ожидали повышения показателя на 430 тысяч баррелей.
Запасы бензина в США выросли за прошлую неделю на 2,5 миллиона баррелей (1%) до 247,7 миллиона баррелей при прогнозах увеличения на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 800 тысяч баррелей (0,5%) до 162,8 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 400 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США сползла до 81,7% против 82,5% неделей ранее
При этом запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге за неделю снизились до 50,2 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 52,5 миллиона баррелей. Американский стратегический резерв нефти при этом остался на прежнем уровне в 638,1 миллиона баррелей, также оценило минэнерго.
Добыча нефти в США за прошлую неделю снизилась на 100 тысяч баррелей до 10,9 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,975 миллиона баррелей в сутки.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:59
Курс украинской гривны держится вблизи отметки 28,16 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается в то время, как работа миссии Международного валютного фонда продлена в Украине на 7-10 дней.
Миссия МВФ 11 января возобновила свою работу по пересмотру программы stand-by. Национальный банк Украины уже отметил прогресс в переговорах, высоко оценивает шансы по ее пересмотру программы.
Вероятно, прогресс в переговорах с МВФ в дальнейшем может привести к росту курса гривны, и вскоре национальная валюта имеет шансы вернуться к отметке 28,1 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:12
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу вновь показал негативную динамику и опустился на 0,75 тенге, до 427,27 тенге.
Ослабление национальной валюты наблюдается по мере того, как мировые цены на нефть не показывают единой динамики, так как опасения за спрос продолжают сдерживать котировки.
Ряд стран продолжает ужесточать ограничения из-за рисков нового всплеска заболеваемости коронавирусом. Так, в Китае через две недели начинаются длинные каникулы из-за празднования Нового года по лунному календарю, и жителей страны уже призвали воздержаться во время предстоящих каникул от ненужных поездок.
Вместе с этим инвесторы также следят за исполнением сделки ОПЕК+. Согласно январским договоренностям, текущие условия соглашения о снижении добычи были продлены практически для всех стран, но Казахстан получил возможность нарастить добычу в феврале и марте.
Вероятно, тенге в ближайшее время продолжит зависеть от динамики нефтяных котировок и вскоре рискует опуститься до отметки 428 тенге за доллар.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:34
Основные криптовалюты в пятницу продолжают смотреться не очень уверенно на опасениях инвесторов о том, что биткоину грозит новое падение перед китайским Новым годом, который наступит 12 февраля.
Традиционно к этому празднику жители Китая и некоторых других азиатских стран покупают подарки и обналичивают свои инвестиции. Не исключено, что владельцы криптовалют, и в первую очередь биткоина, могут начать распродажи своих цифровых активов.
На фоне этих опасений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, все же смог немного укрепиться, поднявшись на 2,9% - до отметки 32739 долларов с капитализацией 609,1 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,1% - до 1304,7 доллара при капитализации 148,6 млрд долларов. XRP стал единственной валютой, которой удалось неплохо прибавить в цене, поднявшись более чем на 10% - до 0,2904 доллара, его капитализация составила 12,9 млрд долларов. Позитивная динамика по этому активу наблюдалась в рамках коррекции к предшествовавшей серьёзной просадке. Litecoin ослабел на 8,15% - до 133,7 доллара с капитализацией 8,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 975,5 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит смотреться весьма неоднозначно из-за разброда в настроениях инвесторов. Тем не менее, биткоин имеет шансы удержаться выше 30000 долларов, Ethereum может оставить за собой уровень 1300 долларов, XRP - дорасти до отметки 0,3 доллара, а Litecoin - не опуститься ниже 130 долларов.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|373
|102486
|
Сер 27 січ, 2021 11:52
CuT
|
|585
|258606
|
Сер 06 січ, 2021 20:09
CuT
|
|453
|137974
|
|