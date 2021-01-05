Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:49

Мировые фондовые рынки в пятницу смотрятся относительно неплохо на статистике и надеждах на восстановление экономики.

Американские индексы накануне выросли в пределах 1% в том числе за счёт покупок акций American Airlines.

Азиатские биржи в пятницу не показывают единой динамики в то время, как инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Несмотря на начавшуюся в некоторых странах массовую вакцинацию, заболеваемость в мире остается высокой, и общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло отметки в 100 миллионов. Омрачают перспективы восстановления мировой экономики и также проблемы с поставкой вакцины, с которыми столкнулся ряд стран.

Вместе с тем, инвесторы обратили внимание на данные по рынку труда США. Было зафиксировано снижение числа заявок на пособие по безработице за неделю на 67 тысяч, до 847 тысяч. При этом инвесторы ожидали снижения показателя лишь на 25 тысяч.

Падение японского индекса несколько замедлилось после выхода статистики по безработице в Японии, которая в декабре сохранилась на уровне ноября в 2,9%.

Европейские рынки продолжают демонстрировать в основном умеренный рост на фоне данных по экономике Германии.

Годовая инфляция в стране в январе составила 1% после дефляции в 0,3% в декабре, тогда как на рынке ожидали роста цен на 0,7%. В месячном выражении цены увеличились на 0,8%, что также оказалось лучше ожиданий в 0,4%.

Снижению британского индекса тем временем способствовали растущие опасения за состояние экономики Великобритании в период строгого локдауна. Ранее в четверг стало известно, что производство автомобилей в Великобритании упало до самого низкого уровня с середины 80-х годов прошлого века.



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