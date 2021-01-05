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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:49
Мировые фондовые рынки в пятницу смотрятся относительно неплохо на статистике и надеждах на восстановление экономики.
Американские индексы накануне выросли в пределах 1% в том числе за счёт покупок акций American Airlines.
Азиатские биржи в пятницу не показывают единой динамики в то время, как инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Несмотря на начавшуюся в некоторых странах массовую вакцинацию, заболеваемость в мире остается высокой, и общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло отметки в 100 миллионов. Омрачают перспективы восстановления мировой экономики и также проблемы с поставкой вакцины, с которыми столкнулся ряд стран.
Вместе с тем, инвесторы обратили внимание на данные по рынку труда США. Было зафиксировано снижение числа заявок на пособие по безработице за неделю на 67 тысяч, до 847 тысяч. При этом инвесторы ожидали снижения показателя лишь на 25 тысяч.
Падение японского индекса несколько замедлилось после выхода статистики по безработице в Японии, которая в декабре сохранилась на уровне ноября в 2,9%.
Европейские рынки продолжают демонстрировать в основном умеренный рост на фоне данных по экономике Германии.
Годовая инфляция в стране в январе составила 1% после дефляции в 0,3% в декабре, тогда как на рынке ожидали роста цен на 0,7%. В месячном выражении цены увеличились на 0,8%, что также оказалось лучше ожиданий в 0,4%.
Снижению британского индекса тем временем способствовали растущие опасения за состояние экономики Великобритании в период строгого локдауна. Ранее в четверг стало известно, что производство автомобилей в Великобритании упало до самого низкого уровня с середины 80-х годов прошлого века.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:09
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в пятницу 29 января к 16.15 GMT+3 росла на 1% до 55,6 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» растет, отыгрывая вступающее в силу с февраля решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ - сразу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.
Видимо, такое решение не является чистым бескорыстием саудитов, им нужна дорогая нефть, чтобы оценка Saudi Aramco была повышенной.
Выступая на конференции Future investment Initiative, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что власти страны могут выставить на продажу на рынке дополнительные пакеты акций государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в последующие годы, если сложится подходящая конъюнктура.
В декабре 2019 года IPO 1,7% акций компании принесло 29,4 миллиарда долларов. По словам бен Сальмана, эти SPO станут одним из заметных источников дохода государственного инвестиционного фонда, что позволит увеличить его доходы в течение пяти лет вдвое - до 1,1 триллиона долларов.
Важным фактором для динамики рынка нефти сегодня может стать вечерняя публикация американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes Company динамики количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю оно увеличилось на два, до 289 агрегатов.
Курс евро корректируется вверх в направлении 1,215 доллара. К 16.18 GMT+3 курс европейской валюты повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,1% и равнялся 1,2134 доллара.
Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России
https://promo.fxclub.org/lp/ru-ru/alfa-forex/
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- Подякував: 0 раз.
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