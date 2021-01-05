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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:34

Тенге слабеет, игнорируя новостной позитив

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг вновь продемонстрировал ослабление к доллару, подешевев к нему сразу на 1,83 тенге, до 426,8 тенге.

Негативная динамика наблюдается по инерции, несмотря на преимущественно позитивные сигналы, поступающие на валютный рынок. В частности, курс национальной валюты могло бы поддержать заявление разработчиков о том, что казахстанская вакцина против коронавируса будет эффективна против новых штаммов.

Мировые цены на нефть, между тем, перешли к росту после того, как минэнерго США сообщило о первом с середины февраля снижении запасов сырья в стране, вопреки ожиданиям. Этот показатель за минувшую неделю сократился впервые с середины февраля на 0,9 млн баррелей, до 501,8 млн, тогда как на рынке ожидали его роста на 0,11 млн баррелей.

Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит слабеть по отношению к доллару, хотя новостной фон в основном и позитивный. Можно прогнозировать уровни 427-428 тенге.


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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:15

Мировые рынки подрастают на статистике и планах Байдена

Мировые фондовые рынки в четверг с основном смотрятся позитивно на статистике и заявлениях президента США.

Американские индексы накануне не показали единой динамики после того, как президент США Джо Байден озвучил свои планы о крупных тратах на инфраструктуру и другие проекты объемом в 2 трлн долларов.

Азиатские биржи в четверг растут в пределах 1,6% в том числе после публикации экономической статистики по Южной Корее и Японии. Южнокорейский экспорт и импорт в марте увеличились сильнее прогнозов: экспорт вырос на 16,6% при прогнозе в 16,2%, а импорт - на 18,8% при ожидавшихся 17,5%. Рост показателей стал максимальным более чем за два года. А японский индекс настроения крупных производителей Tankan, согласно данным Банка Японии, в первом квартале поднялся до 5 пунктов с минус 10 пунктов при прогнозе в 0 пунктов. Такая статистика означает, что японские крупные предприятия более оптимистично оценивают экономическую конъюнктуру.

Европейские рынки смотрятся не очень позитивно из-за опасений инвесторов за рост экономики Европы в связи с продлением и ужесточением странами ограничительных мер. Кроме того, дополнительное давление оказала и ситуация с вакциной компании AstraZeneca, когда ряд государств приостановил ее использование в целях безопасности. На динамике европейских индексов отразилась и ситуация с маржин-коллом фонда Archegos Capital Management и продажей брокерами фонда акций разных компаний на сумму более 20 млрд долларов.


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Обзор: цена на нефть растет на динамике запасов в США

Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в четверг 1 апреля к 16.05 GMT+3 росла на 1,7% до 63,8 доллара за баррель марки Brent. Игроки рынка «черного золота» оценивают новости с саммита ОПЕК+ и статистику по недельной динамике запасов топлива в США.

Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предостерег, что текущая ситуация на рынке нефти, при которой разыгрываются разные сценарии в разных частях света, требует твердой руки, а также - гибкости и способности отвечать нуждам рынка.

При этом накануне заседания ОПЕК+ министры энергетики США Дженнифер Гранхольм Абдель Азиз бен Сальман обсудили важность международной кооперации, развитие возобновляемых источников энергии и сотрудничество для решения общих проблем. Накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить до конца сентября механизм компенсаций не сокращенных ранее членами альянса объемов добычи. Пока этот механизм действует до конца июля.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю снизились (впервые с середины февраля) на 900 тысяч баррелей (0,2%) до 501,8 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали рост показателя на 110 тысяч баррелей. Запасы бензина в США за неделю снизились на 1,7 миллиона баррелей (0,7%) до 230,5 миллиона баррелей при ожиданиях роста на 730 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,5 миллиона баррелей (1,8%) до 144,1 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения на 170 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США поднялась до 83,9% против 81,6% неделей ранее.

Американский стратегический резерв нефти не изменился на прошлой неделе, оставшись на уровне 637,8 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге при этом выросли до 47,1 миллиона баррелей с 46,3 миллиона.

Добыча нефти в США за неделю поднялась до 11,1 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 11 миллионов, оценило минэнерго. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,975 миллиона баррелей в сутки. Американская Exxon Mobil оценила, что может потерять 500- 800 миллионов долларов из-за сильных холодов, накрывших штат Техас в феврале.


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