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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 01 кві, 2021 12:34
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг вновь продемонстрировал ослабление к доллару, подешевев к нему сразу на 1,83 тенге, до 426,8 тенге.
Негативная динамика наблюдается по инерции, несмотря на преимущественно позитивные сигналы, поступающие на валютный рынок. В частности, курс национальной валюты могло бы поддержать заявление разработчиков о том, что казахстанская вакцина против коронавируса будет эффективна против новых штаммов.
Мировые цены на нефть, между тем, перешли к росту после того, как минэнерго США сообщило о первом с середины февраля снижении запасов сырья в стране, вопреки ожиданиям. Этот показатель за минувшую неделю сократился впервые с середины февраля на 0,9 млн баррелей, до 501,8 млн, тогда как на рынке ожидали его роста на 0,11 млн баррелей.
Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит слабеть по отношению к доллару, хотя новостной фон в основном и позитивный. Можно прогнозировать уровни 427-428 тенге.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 13:15
Мировые фондовые рынки в четверг с основном смотрятся позитивно на статистике и заявлениях президента США.
Американские индексы накануне не показали единой динамики после того, как президент США Джо Байден озвучил свои планы о крупных тратах на инфраструктуру и другие проекты объемом в 2 трлн долларов.
Азиатские биржи в четверг растут в пределах 1,6% в том числе после публикации экономической статистики по Южной Корее и Японии. Южнокорейский экспорт и импорт в марте увеличились сильнее прогнозов: экспорт вырос на 16,6% при прогнозе в 16,2%, а импорт - на 18,8% при ожидавшихся 17,5%. Рост показателей стал максимальным более чем за два года. А японский индекс настроения крупных производителей Tankan, согласно данным Банка Японии, в первом квартале поднялся до 5 пунктов с минус 10 пунктов при прогнозе в 0 пунктов. Такая статистика означает, что японские крупные предприятия более оптимистично оценивают экономическую конъюнктуру.
Европейские рынки смотрятся не очень позитивно из-за опасений инвесторов за рост экономики Европы в связи с продлением и ужесточением странами ограничительных мер. Кроме того, дополнительное давление оказала и ситуация с вакциной компании AstraZeneca, когда ряд государств приостановил ее использование в целях безопасности. На динамике европейских индексов отразилась и ситуация с маржин-коллом фонда Archegos Capital Management и продажей брокерами фонда акций разных компаний на сумму более 20 млрд долларов.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:12
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в четверг 1 апреля к 16.05 GMT+3 росла на 1,7% до 63,8 доллара за баррель марки Brent. Игроки рынка «черного золота» оценивают новости с саммита ОПЕК+ и статистику по недельной динамике запасов топлива в США.
Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предостерег, что текущая ситуация на рынке нефти, при которой разыгрываются разные сценарии в разных частях света, требует твердой руки, а также - гибкости и способности отвечать нуждам рынка.
При этом накануне заседания ОПЕК+ министры энергетики США Дженнифер Гранхольм Абдель Азиз бен Сальман обсудили важность международной кооперации, развитие возобновляемых источников энергии и сотрудничество для решения общих проблем. Накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить до конца сентября механизм компенсаций не сокращенных ранее членами альянса объемов добычи. Пока этот механизм действует до конца июля.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю снизились (впервые с середины февраля) на 900 тысяч баррелей (0,2%) до 501,8 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали рост показателя на 110 тысяч баррелей. Запасы бензина в США за неделю снизились на 1,7 миллиона баррелей (0,7%) до 230,5 миллиона баррелей при ожиданиях роста на 730 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,5 миллиона баррелей (1,8%) до 144,1 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения на 170 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США поднялась до 83,9% против 81,6% неделей ранее.
Американский стратегический резерв нефти не изменился на прошлой неделе, оставшись на уровне 637,8 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге при этом выросли до 47,1 миллиона баррелей с 46,3 миллиона.
Добыча нефти в США за неделю поднялась до 11,1 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 11 миллионов, оценило минэнерго. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,975 миллиона баррелей в сутки. Американская Exxon Mobil оценила, что может потерять 500- 800 миллионов долларов из-за сильных холодов, накрывших штат Техас в феврале.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:54
Курс украинской гривны вновь несколько припал и торгуется на уровне 27,86 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что в двух областях Украины зафиксирован "южноафриканский" штамм коронавируса.
При этом "британский штамм" обнаружен уже во всех областях страны. Вместе с тем, несколько разрядила ситуацию новость о том, что Украина ожидает до конца мая 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca из Южной Кореи по механизму COVAX.
Можно ожидать, что гривна в ближайшей перспективе продолжит ощущать себя достаточно неуверенно и вряд ли выйдет из узкого коридора 27,8-27,9 гривны за доллар. В случае поступления на валютный рынок негативных новостей не исключен и пробой психологической отметки 28.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:10
Основные криптовалюты в пятницу продолжают свой рост, а биткоин уже вплотную подошел к психологической отметке 60000 долларов после поступления на рынок сообщения о том, что инвестиционный банк Morgan Stanley может включить биткоин в несколько своих фондов.
Вместе с тем, давление на настроения инвесторов оказывает развивающийся спор между компанией Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Комиссия утверждает, что Ripple продолжает скрывать от инвесторов важные факты. В свою очередь глава компании Брэд Гарлингхаус рассчитывает обсудить статус токена XRP с Гэри Генслером после его назначения председателем SEC. Он полагает, что инициированный комиссией судебный процесс направлен не только против Ripple, но и против всей криптовалютой индустрии.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 0,9% - до 59670 долларов с капитализацией 1,1 трлн долларов. Ethereum подорожал на 4% - до 1999 долларов при капитализации 231,4 млрд долларов. XRP снизился в цене на 0,8% - до 0,5725 доллара, его капитализация достигла отметки 26,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 3,9% - до 206,2 доллара с капитализацией 13,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,9 трлн долларов.
Можно ожидать, что рынок вскоре продолжит свой рост, хотя он может быть довольно неравномерным. Не исключено, что биткоин в ближайшей перспективе пробьет наверх психологическую отметку 60000 долларов, Ethereum может подняться до уровня 2050 долларов, XRP - до 0,58 доллара, а Litecoin - до 210 долларов.
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