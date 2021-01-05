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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 01 кві, 2021 12:34
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг вновь продемонстрировал ослабление к доллару, подешевев к нему сразу на 1,83 тенге, до 426,8 тенге.
Негативная динамика наблюдается по инерции, несмотря на преимущественно позитивные сигналы, поступающие на валютный рынок. В частности, курс национальной валюты могло бы поддержать заявление разработчиков о том, что казахстанская вакцина против коронавируса будет эффективна против новых штаммов.
Мировые цены на нефть, между тем, перешли к росту после того, как минэнерго США сообщило о первом с середины февраля снижении запасов сырья в стране, вопреки ожиданиям. Этот показатель за минувшую неделю сократился впервые с середины февраля на 0,9 млн баррелей, до 501,8 млн, тогда как на рынке ожидали его роста на 0,11 млн баррелей.
Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит слабеть по отношению к доллару, хотя новостной фон в основном и позитивный. Можно прогнозировать уровни 427-428 тенге.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 13:15
Мировые фондовые рынки в четверг с основном смотрятся позитивно на статистике и заявлениях президента США.
Американские индексы накануне не показали единой динамики после того, как президент США Джо Байден озвучил свои планы о крупных тратах на инфраструктуру и другие проекты объемом в 2 трлн долларов.
Азиатские биржи в четверг растут в пределах 1,6% в том числе после публикации экономической статистики по Южной Корее и Японии. Южнокорейский экспорт и импорт в марте увеличились сильнее прогнозов: экспорт вырос на 16,6% при прогнозе в 16,2%, а импорт - на 18,8% при ожидавшихся 17,5%. Рост показателей стал максимальным более чем за два года. А японский индекс настроения крупных производителей Tankan, согласно данным Банка Японии, в первом квартале поднялся до 5 пунктов с минус 10 пунктов при прогнозе в 0 пунктов. Такая статистика означает, что японские крупные предприятия более оптимистично оценивают экономическую конъюнктуру.
Европейские рынки смотрятся не очень позитивно из-за опасений инвесторов за рост экономики Европы в связи с продлением и ужесточением странами ограничительных мер. Кроме того, дополнительное давление оказала и ситуация с вакциной компании AstraZeneca, когда ряд государств приостановил ее использование в целях безопасности. На динамике европейских индексов отразилась и ситуация с маржин-коллом фонда Archegos Capital Management и продажей брокерами фонда акций разных компаний на сумму более 20 млрд долларов.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:12
Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в четверг 1 апреля к 16.05 GMT+3 росла на 1,7% до 63,8 доллара за баррель марки Brent. Игроки рынка «черного золота» оценивают новости с саммита ОПЕК+ и статистику по недельной динамике запасов топлива в США.
Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предостерег, что текущая ситуация на рынке нефти, при которой разыгрываются разные сценарии в разных частях света, требует твердой руки, а также - гибкости и способности отвечать нуждам рынка.
При этом накануне заседания ОПЕК+ министры энергетики США Дженнифер Гранхольм Абдель Азиз бен Сальман обсудили важность международной кооперации, развитие возобновляемых источников энергии и сотрудничество для решения общих проблем. Накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить до конца сентября механизм компенсаций не сокращенных ранее членами альянса объемов добычи. Пока этот механизм действует до конца июля.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю снизились (впервые с середины февраля) на 900 тысяч баррелей (0,2%) до 501,8 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали рост показателя на 110 тысяч баррелей. Запасы бензина в США за неделю снизились на 1,7 миллиона баррелей (0,7%) до 230,5 миллиона баррелей при ожиданиях роста на 730 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,5 миллиона баррелей (1,8%) до 144,1 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения на 170 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США поднялась до 83,9% против 81,6% неделей ранее.
Американский стратегический резерв нефти не изменился на прошлой неделе, оставшись на уровне 637,8 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге при этом выросли до 47,1 миллиона баррелей с 46,3 миллиона.
Добыча нефти в США за неделю поднялась до 11,1 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 11 миллионов, оценило минэнерго. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,975 миллиона баррелей в сутки. Американская Exxon Mobil оценила, что может потерять 500- 800 миллионов долларов из-за сильных холодов, накрывших штат Техас в феврале.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:54
Курс украинской гривны вновь несколько припал и торгуется на уровне 27,86 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что в двух областях Украины зафиксирован "южноафриканский" штамм коронавируса.
При этом "британский штамм" обнаружен уже во всех областях страны. Вместе с тем, несколько разрядила ситуацию новость о том, что Украина ожидает до конца мая 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca из Южной Кореи по механизму COVAX.
Можно ожидать, что гривна в ближайшей перспективе продолжит ощущать себя достаточно неуверенно и вряд ли выйдет из узкого коридора 27,8-27,9 гривны за доллар. В случае поступления на валютный рынок негативных новостей не исключен и пробой психологической отметки 28.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:10
Основные криптовалюты в пятницу продолжают свой рост, а биткоин уже вплотную подошел к психологической отметке 60000 долларов после поступления на рынок сообщения о том, что инвестиционный банк Morgan Stanley может включить биткоин в несколько своих фондов.
Вместе с тем, давление на настроения инвесторов оказывает развивающийся спор между компанией Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Комиссия утверждает, что Ripple продолжает скрывать от инвесторов важные факты. В свою очередь глава компании Брэд Гарлингхаус рассчитывает обсудить статус токена XRP с Гэри Генслером после его назначения председателем SEC. Он полагает, что инициированный комиссией судебный процесс направлен не только против Ripple, но и против всей криптовалютой индустрии.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 0,9% - до 59670 долларов с капитализацией 1,1 трлн долларов. Ethereum подорожал на 4% - до 1999 долларов при капитализации 231,4 млрд долларов. XRP снизился в цене на 0,8% - до 0,5725 доллара, его капитализация достигла отметки 26,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 3,9% - до 206,2 доллара с капитализацией 13,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,9 трлн долларов.
Можно ожидать, что рынок вскоре продолжит свой рост, хотя он может быть довольно неравномерным. Не исключено, что биткоин в ближайшей перспективе пробьет наверх психологическую отметку 60000 долларов, Ethereum может подняться до уровня 2050 долларов, XRP - до 0,58 доллара, а Litecoin - до 210 долларов.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:08
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу вырос к доллару на 0,1 тенге, до 426,84 тенге на волне оптимизма инвесторов на мировом рынке нефти.
Нефтяные котировки пошли наверх после того, как страны ОПЕК+ накануне неожиданно решили вернуться к постепенному ослаблению своих ограничений по добыче нефти и увеличить производство в мае-июле совокупно на 1,14 млн баррелей в сутки.
Сильнее всех добыча вырастет в Саудовской Аравии, страна планирует постепенный возврат на рынок ранее дополнительно сокращенного 1 млн баррелей в сутки. А Россия и Казахстан, которые единственные увеличивали добычу с февраля, в этот раз будут делать это медленнее всех - на Казахстан придется 6 тысяч баррелей.
Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит умеренно укрепляться по отношению к доллару, следуя наверх за динамикой нефтяных котировок. Можно прогнозировать вход национальной валюты в диапазон 425-426 тенге.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:39
Мировые фондовые рынки в пятницу демонстрируют позитивную динамику, но объемы торгов снижены, так как часть бирж закрыты в связи со Страстной пятницей.
Американские индексы накануне выросли в пределах 1,8%. Оптимизм инвесторов был вызван новостями о программе поддержки экономики на 2 трлн долларов, которую представил президент страны Джо Байден. По его словам, новый план позволит обновить инфраструктуру и промышленность страны. Байден предполагает ежегодно инвестировать в инфраструктуру до 1% ВВП, а заплатить за это предполагается с помощью повышения налогов на корпорации в течение 15 лет.
При этом участники рынка практически не обратили внимания на статистику по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, которое выросло на 61 тысячу - до 719 тысяч. Такой темп увеличения показателя стал сильнейшим с начала января, когда он подскочил на 123 тысячи. На рынке, напротив, ожидали снижения этого уровня на 4 тысячи.
Азиатские биржи в пятницу поднимаются на общей волне оптимизма на мировых биржах, но торги идут неактивно, так как часть рынков региона не работает.
Европейские рынки накануне показали позитивную динамику в рамках реакции на сильную статистику по еврозоне. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства в марте вырос до исторического рекорда для еврозоны и Германии. Показатели составили 62,5 пункта и 66,6 пункта соответственно. Индексы PMI промышленности еврозоны и Франции оказались лучше ожиданий, Германии - в рамках прогноза.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:35
Курс украинской гривны пробил психологическую отметку 28 гривен за доллар и опустился до уровня 28,03.
Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что президент Украины одобрил создание национального плана вакцинации против коронавируса, который предусматривает прививки для большинства взрослого населения страны до конца года.
Но в целом давление на курс гривны оказывает непростая ситуация с коронавирусом в стране и введение новых ограничительных мер в связи с этим, а также геополитическая нестабильность.
Можно прогнозировать, что гривна в ближайшей перспективе продолжить слабеть к доллару и рискует войти в диапазон 28-28,2 гривны за доллар.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:03
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу немного укрепился по отношению к основным валютам на фоне роста мировых цен на нефть после решения ОПЕК+ увеличить добычу.
По итогам торгов он прибавил по к американской валюте 0,1 тенге, до 426,84 тенге, а к китайскому юаню подорожал на 0,0875 тенге, до 64,99 тенге. При этом некоторый негатив на внутренний валютный рынок привнесло сообщение о том, что инфляция в Казахстане по итогам января-марта 2021 года сложилась на уровне 1,9%, а в годовом выражении - 7% при том, что целевой коридор по инфляции установлен на уровне 4-6% в год.
Кроме того, давление на курс тенге продолжает оказывать сложная ситуация с коронавирусом в Казахстане. Президент страны ранее поручил не допустить перегрузки системы здравоохранения из-за роста случаев заражения. Он раскритиковал работу министра здравоохранения за снижение эффективности работы по борьбе с COVID-19 и пригрозил ему и правительству в целом "разочаровывающим" кадровым решением, если за апрель ситуация не улучшится. При этом глава государства надеется, что с мая в республике можно будет приступить с постепенному снятию ограничений для бизнеса, которые были введены из-за коронавируса.
Вероятно, на следующей неделе тенге может еще немного укрепиться по отношению к основным валютам. К доллару можно ожидать диапазона 425-426,5 тенге, к евро - коридора 500-501,5 тенге, к российскому рублю - уровней 5,5-5,8 тенге, а к китайскому юаню - отметок 64,8-65 тенге.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:41
Основные криптовалюты растут в понедельник, а цена Ethereum достигла нового исторического максимума, на время поднявшись до отметки 2146 долларов.
Скачок курса этой криптовалюты был вызван заявлением миллиардера Марка Кьюбана, который заявил, что его криптопопортфель на 30% состоит из Ethereum, а на 60% — из биткоинов. Он отметил, что начал покупать Ethereum четыре года назад и жалеет, что не сделал этого раньше.
А XRP стремится наверх на слухах o peлиcтингe нa Coinbase. Кроме того, сама биржа собирается провести прямой листинг на бирже Nasdaq 14 апреля.
При этом некоторое давление на рынок оказала новость о том, что Центральный банк Аргентины потребовал от банков в своей юрисдикции предоставлять подробную информацию обо всех клиентах, которые используют транзакции с криптовалютой.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 0,2% - до 57564 долларов с капитализацией 1,09 трлн долларов. Ethereum подорожал на 0,8% - до 2038 долларов при капитализации 237,1 млрд долларов. XRP подскочил в цене на 15,5% - до 0,6819 доллара, его капитализация составила 32,1 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,8% - до 202,8 доллара с капитализацией 13,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,94 трлн долларов.
Вероятно, в ближайшей перспективе рост основных криптовалют может продолжиться, не за горами новые исторические максимумы. Биткоин все же имеет шансы на штурм психологической отметки 60000 долларов, Ethereum пойдет к уровню 2200 долларов, XRP - к 0,7 доллара, а Litecoin - к 210 долларам.
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