Додано: Чет 01 кві, 2021 16:12

Цена на нефть (июньский фьючерс марки Brent) в четверг 1 апреля к 16.05 GMT+3 росла на 1,7% до 63,8 доллара за баррель марки Brent. Игроки рынка «черного золота» оценивают новости с саммита ОПЕК+ и статистику по недельной динамике запасов топлива в США.



Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предостерег, что текущая ситуация на рынке нефти, при которой разыгрываются разные сценарии в разных частях света, требует твердой руки, а также - гибкости и способности отвечать нуждам рынка.



При этом накануне заседания ОПЕК+ министры энергетики США Дженнифер Гранхольм Абдель Азиз бен Сальман обсудили важность международной кооперации, развитие возобновляемых источников энергии и сотрудничество для решения общих проблем. Накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить до конца сентября механизм компенсаций не сокращенных ранее членами альянса объемов добычи. Пока этот механизм действует до конца июля.



Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю снизились (впервые с середины февраля) на 900 тысяч баррелей (0,2%) до 501,8 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали рост показателя на 110 тысяч баррелей. Запасы бензина в США за неделю снизились на 1,7 миллиона баррелей (0,7%) до 230,5 миллиона баррелей при ожиданиях роста на 730 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,5 миллиона баррелей (1,8%) до 144,1 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения на 170 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США поднялась до 83,9% против 81,6% неделей ранее.



Американский стратегический резерв нефти не изменился на прошлой неделе, оставшись на уровне 637,8 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге при этом выросли до 47,1 миллиона баррелей с 46,3 миллиона.



Добыча нефти в США за неделю поднялась до 11,1 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 11 миллионов, оценило минэнерго. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,975 миллиона баррелей в сутки. Американская Exxon Mobil оценила, что может потерять 500- 800 миллионов долларов из-за сильных холодов, накрывших штат Техас в феврале.





Аналитическая группа Forex Club – партнер Альфа-Форекс в России